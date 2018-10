Sabías Que... Alergia primaveral, medicamentos y remedios para aliviar los síntomas

Es la época del año con las temperaturas más agradables y con más colorido en las calles, pero también es la estación más temida por todos los alérgicos. Y no son pocos. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Crónica (SEAIC), ocho millones de españoles son alérgicos al polen. ¿Eres uno de ellos? Te contamos todo lo que necesitas saber para combatir la incómoda alergia primaveral.

¿Qué es la alergia?

Se trata de una reacción de nuestro cuerpo ante un agente nocivo. Cuando nuestro organismo lo detecta, el sistema inmunológico se activa para luchar contra las sustancias que se encuentran en el aire que inhalamos y que básicamente son el polen y el polvo. Es entonces cuando aparece la alergia al polen.

Plantas como las gramíneas causan el 50 % de las alergias respiratorias. Pero no son las únicas. El plátano de sombra es el causante de un 25% de estas alergias y las plantas parietarias, las hierbas que crecen en lugares abandonados, producen el 20% de las reacciones alérgicas. En menor medida, los cipreses y los olivos también tienen la respuesta a los síntomas más incómodos, con un 15% de reacciones inmunológicas.

Síntomas alergia primaveral

Aunque parezcan de sobra conocidos por todos, a veces puede resultar complicado determinar cuáles son los síntomas de la alergia a la primavera. Los más frecuentes son los siguientes: picor de ojos y nariz, dolor de cabeza, cansancio, dificultad para respirar, exceso de mocos y congestión nasal, rinitis, tos, lagrimeo, etc.

Alergia primaveral: medicamentos

Si te estás preguntando qué medicamento tomar para la alergia primaveral, debes saber que la mejor opción son los antihistamínicos, unos fármacos destinados a bloquear los receptores de la histamina. Los esteroides tópicos nasales también ayudan a reducir la congestión nasal.

Por otro lado, la inmunoterapia, cuyo objetivo es potenciar el sistema inmune a través de vacunas que contienen las proteínas de diversos pólenes, ayuda al sistema inmune a ‘luchar’ contra las sustancias del polen. Pueden ser suministradas por vía oral o inyectable en dosis progresivas.

Alergia primaveral: remedios

Además de los medicamentos que ayudan a paliar los síntomas, existen varias medidas que podemos tomar para sufrir en menor medida la alergia primaveral.

Por ejemplo, es importante reducir las actividades y el ejercicio al aire libre hasta las diez de la mañana. De igual forma, hay que evitar salir a la calle en días de mucho viento, puesto que la concentración de pólenes es más alta.

Tampoco hay que olvidar cerrar las ventanas de casa por la noche y las del coche cuando vayas conduciendo. Al salir a la calle, siempre hay que proteger los ojos con gafas de sol.

En cuanto a los hábitos de casa, conviene no secar la ropa en el exterior para que el polen no se ‘pegue’ en ella y si dispones de jardín, no te tumbes en el césped recién cortado porque los síntomas empeorarán.

Si sigues todos estos consejos, la alergia primaveral será historia para ti.

