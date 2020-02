Coronavirus: preguntas y respuestas sobre el nuevo virus chino

Sabías Que...

¿Qué son los coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SRAS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

¿Qué es el nuevo coronavirus 2019 (n-CoV)?

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación al 2019 (n-CoV).

¿Los animales transmiten el nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) al ser humano?

La fuente de infección está bajo investigación. Existe la posibilidad de que la fuente inicial pueda ser algún animal, puesto que los primeros casos se detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había presencia de animales vivos. Algunos coronavirus son virus zoonóticos, lo que significa que se pueden transmitir de los animales al ser humano.

¿Cuáles son los síntomas del 2019 (n-CoV)?

Los síntomas más comunes incluyen tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.

¿De qué forma se puede adquirir la infección?

Si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

¿La infección es muy contagiosa?

La infección es transmisible de persona a persona aunque parece ser poco contagiosa. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de un animal infectado o de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.

¿Existe un tratamiento para el 2019 (n-CoV)?

No existe un tratamiento específico para el nuevo coronavirus pero se están empleando algunos antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico.

¿Se ha dado algún caso en España?

El día 31 de enero se detectó el primer caso confirmado de coronavirus 2019 (n-CoV) en España correspondiente a un ciudadano alemán que se encontraba en observación por parte de las autoridades sanitarias tras tener conocimiento de que había tenido un contacto estrecho con un paciente diagnosticado de infección por coronavirus en Alemania. El caso presentó algún síntoma leve que ya se ha resuelto. Se están siguiendo las recomendaciones incluidas en el procedimiento establecido tanto sobre él como sobre sus contactos. No se puede descartar que aparezcan nuevos casos importados.

¿Qué puedo hacer para protegerme?

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno; evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos; mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda; cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con una tela al toser o estornudar y lavarse las manos. Estas medidas, además, protegen frente a enfermedades frecuentes como la gripe. No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar esta infección.

¿Hay alguna medida especial sobre las mercancías que se reciben desde China?

La Comisión Europea no ha adoptado ninguna medida adicional en relación a los controles oficiales que se realizan sobre las diferentes mercancías de uso o consumo humano procedentes de China. Por tanto, por el momento se seguirán aplicando las mismas recomendaciones que hasta ahora, no existiendo ninguna restricción ni recomendación específica relativa al movimiento de mercancías.

¿En la situación actual puedo viajar a China? ¿Qué riesgo tengo?

La Organización Mundial de la Salud no recomienda ningún tipo de restricción a los viajes ni al comercio con China.

Para reducir el riesgo general de exposición/transmisión a los viajeros que se dirijan a China se recomienda:

– Evitar el contacto cercano/directo (mantener al menos una distancia de 1 metro) con personas que puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos, expectoración. No compartir sus pertenencias personales;

– Mantener una buena higiene personal: lavado frecuente de manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno;

– Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes y sus secreciones o excrementos en mercados o granjas;

– Evitar consumir productos de origen animal. Evitar comer alimentos poco cocinados o crudos;

– Los viajeros mayores y aquellos con problemas de salud subyacentes tienen riesgo de contraer una enfermedad más grave, por lo que deberán evaluar el riesgo de un viaje a China con un profesional sanitario en un Centro de Vacunación Internacional;

– Debido a la elevada actividad de gripe estacional en China y de acuerdo con las recomendaciones nacionales, los viajeros en los que esté indicada deben recibir la vacuna contra la gripe estacional al menos dos semanas antes del viaje;

– Si durante su estancia en China presenta síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o sensación de falta de aire, deberá contactar con las autoridades sanitarias locales y seguir sus recomendaciones

El lugar donde se inició el brote y donde se ha observado una trasmisión sostenida de la infección es la provincia de Hubei. Es recomendable, en general, y en especial en la provincia de Hubei, evitar consumir carne poco cocinada y el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes y; se deben extremar las medidas de higiene en caso de entrar en contacto con personas padezcan infecciones respiratorias y hayan estado recientemente en la zona afectada.

¿Qué tengo que hacer si he viajado a China?

Las personas que regresan de China y que tienen buen estado de salud pueden llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito escolar y laboral. Si en las dos semanas posteriores al regreso del viaje presenta una sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos, o sensación de falta de aire, deberán quedarse en su domicilio o alojamiento y contactar inmediatamente con el 112 (o el teléfono de Emergencias de su Comunidad Autónoma). Los servicios sanitarios valorarán su estado de salud, el antecedente de viaje y el posible contacto con casos de coronavirus.

Los viajeros que han llegado a España procedentes de China, deberán seguir las siguientes recomendaciones:

– Si tiene un buen estado de salud puede realizar su vida habitual (familiar, laboral, ocio y/o escolar).

– Vigilar su estado de salud durante los 14 días siguientes a su salida de China.

– Si durante este periodo presenta una sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda como fiebre, tos o sensación de falta de aire, deberá quedarse en su domicilio o alojamiento y deberán:

o Contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de los antecedentes de su viaje y los síntomas que presenten;

o Evitar el contacto con otras personas y colocarse una mascarilla si no se puede evitar ese contacto;

o Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria:

– Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la manga interior de la camisa;

– Lavarse las manos después del contacto con las secreciones respiratorias y con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles;

– Evitar en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca

¿Por qué se ha repatriado a los españoles que se encontraban en Wuhan?

Las medidas excepcionales establecidas por las autoridades chinas, obligaban a los ciudadanos españoles que se encontraban en Wuhan a estar sometidos a las condiciones de cuarentena de la ciudad, restricciones de transportes y cierre de comercios. Debido a estos motivos sociales y personales, se ha decidido su repatriación desde la ciudad de Wuhan, de acuerdo y de forma coordinada con otros países europeos.

¿Por qué se va a poner en cuarentena a las personas repatriadas desde Wuhan?

En el caso de las personas repatriadas desde Wuhan, la realización de un periodo de cuarentena ha sido acordada a nivel internacional y con las autoridades de China, de forma consistente con las medidas de carácter excepcional tomadas en la ciudad de Wuhan. Estas medidas de cuarentena se van a llevar a cabo de la misma forma en todos los países de nuestro entorno que en este momento están realizando este tipo de acciones.

¿Qué es la cuarentena y qué papel juega en la prevención del 2019 (n-CoV)?

Es la separación y restricción de movimientos impuesta a una persona que puede haber estado en contacto con una fuente de infección pero que está completamente asintomática. El objetivo de la cuarentena es lograr que, en el caso de que la persona se hubiera infectado, no transmita a su vez la infección a otros.

La realización de cuarentena sólo tiene sentido para aquellas enfermedades que se pueden transmitir durante el periodo asintomático, es decir, antes de que en la persona se muestre síntomas de enfermedad. Otros virus similares como el coronavirus, causante del SARS, sólo era transmisible tras el inicio de la sintomatología. Pero en el caso del 2019 (n-CoV) no existe por el momento una evidencia suficiente al respecto aunque hay alguna información disponible que apunta hacia ello.

¿Qué es una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional?

El Reglamento Sanitario Internacional (2005), o RSI (2005), establece la figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), ante eventos extraordinarios que se determine que constituyen un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podrían exigir una respuesta internacional coordinada.

El jueves día 30 de enero se celebró la segunda reunión del Comité de Emergencias del RSI (2005) en relación al brote por nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) en la República Popular de China. Como resultado de las deliberaciones, el Director general de la OMS ha declarado que dicho brote constituye una ESPII.

¿Qué acciones está realizando el Ministerio de Sanidad?

Ha activado una comisión permanente de seguimiento donde se evalúa la evolución de la situación del coronavirus. Está en contacto con las sociedades científicas para el desarrollo de protocolos específicos en relación al manejo clínico de los casos. Actualiza de forma diaria el informe sobre la situación del brote. Mantiene una coordinación permanente con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Comisión de Salud Pública. Mantiene informada a la red de alertas a través del su sistema de comunicación de Alertas y Respuesta Rápida.

En colaboración con las ponencias de alertas y de vigilancia y con el Instituto de Salud Carlos III ha elaborado un Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019 (n-CoV)) ante la aparición de posibles casos sospechosos en España. Así mismo, ha informado a los centros de vacunación internacional, para que den las recomendaciones oportunas a los viajeros y a las autoridades aeroportuarias para estar preparados en caso de que sea necesario activar el procedimiento de actuación establecido para los puntos de entrada.

Está en permanente contacto con los organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea), para evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta.

Más información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este evento está disponible en esta dirección: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

