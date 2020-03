Cómo evitar la ansiedad por el Coronavirus

Sabías Que...

Encender la televisión, la radio, leer la prensa o navegar por las redes sociales estos días puede generarnos estrés y ansiedad porque todas las informaciones se resumen en dos noticias: Aumento de las muertes y de personas infectadas por coronavirus. La preocupación que existe por los síntomas asociados al Covid-19 así como el posible contagio de nuestros seres queridos o de nosotros mismos puede provocarnos cierta ansiedad que no sepamos cómo controlar.

Aunque tenemos que ser conscientes de los riesgos de esta pandemia, no debemos agobiarnos de más. Seguir las recomendaciones del Gobierno y de sanitarios junto con las siguiente claves que te damos a continuación para paliar el estrés por la alarma del coronavirus, te ayudarán a que este periodo de cuarentena sea mucho más llevadero.



Formas de reducir la ansiedad que nos genera el Coronavirus

Una de las claves para que el miedo no se apodere de nuestras vidas por completo es no aislarnos. Encontrar diferentes formas de socializar con los demás a pesar de tener que vivir en cuarentena.

Hablar con otras personas, compartir opiniones y mirar la situación desde otro punto de vista nos ayudará a devolvernos la calma interior. Ante situaciones de gran estrés o pánico, compartir los sentimientos de miedo y agobio con otra persona que contra argumente lo que pensamos nos puede ayudar a volver a un estado normal y calmar la ansiedad.

Es normal tener miedo. Pero hay diferentes niveles de miedo. Una cosa es vivir algo preocupado y tomando las medidas de higiene necesarias para evitar en la medida de lo posible contagiarnos y otra muy diferente es que el miedo se apodere de nosotros y pasemos esta cuarentena con una ansiedad constante por el miedo que nos genera la pandemia. La hormona del miedo es la misma que la del amor, y tenemos que saber cómo controlarla para evitar pasar malos ratos ante situaciones que no podemos evitar.

¿Qué puedo hacer para evitar un ataque de ansiedad?

Algunos métodos clave para evitar ataques de ansiedad y situaciones de estrés son los siguientes:

Evitar la sobreinformación

Si tenemos miedo, preocupación o estrés por los datos que nos ofrecen de forma constante y por el posible contagio del coronavirus, intenta no caer en la sobreinformación. Infórmate, pero hazlo a través de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud o el propio Ministerio de Sanidad.

Evita búsquedas compulsivas de información y cada cinco minutos. Los datos, los miremos cada poco tiempo o no, van a seguir incrementándose o disminuyendo de la misma forma. Si esta subida constante de infectados y de fallecidos te pone nervioso, intenta evadirte de forma temporal de las cifras.

Esto no implica que te aísles del mundo informativo y no quieras saber nada de la enfermedad. Sí que es aconsejable que consultes fuentes oficiales, que te informes, pero de manera adecuada. En situaciones de riesgo como ésta hay mucha cantidad de bulos informativos circulando por las redes sociales que pueden provocarnos un estrés añadido y aumentar nuestro estado de ansiedad de forma innecesaria entre las personas más vulnerables. Por eso se recomienda consultar fuentes contrastadas, verídicas y oficiales.

Asumirlo cuanto antes

Es normal sentir miedo o preocupación ante estas situaciones porque nunca las hemos vivido. Es algo nuevo y nos genera dudas y estrés. Por eso tenemos que intentar comprender el origen de estas emociones y calmarnos. No estresarnos por sentirnos preocupados, tener en cuenta que es normal sentirnos así e intentar calmar esa sensación de angustia de vivir preocupados.

No caer en la hipocondría

No te cuestiones cada mínimo síntoma que puedas sentir. En situaciones de agobio, despeja la cabeza, respira y visualiza los síntomas que crees que sientes. Una vez hayamos vuelto a la calma piensa si los síntomas que sientes pueden coindicir con los del Coronavirus o más con los de una gripe o un resfriado normal.

Haz todas esas cosas que de forma habitual no puedes hacer por falta de tiempo. ¿Ejemplos? Hacer ejercicio. Cuando una persona tiene problemas de salud mental en algunas ocasiones concretas se recomienda que hagan ejercicio para generar diferentes hormonas que ayudan a sentirnos mejor como la endorfina. Hacer deporte es sano, nos ayuda a desfogarnos a soltar adrenalina y a sentirnos mejor con nosotros mismos.

Importancia de mantener una alimentación saludable y buenos hábitos de sueño

Ayuda a mantener un buen estado emocional. Para aquellas personas que no tengan opción de teletrabajar y no tengan ninguna obligación, es importante que no caigan en descontroles horarios y de alimentación. No es bueno para la salud.

Sí que es muy bueno poder tener unas rutinas diarias tanto de menús diarios saludables como de descansar las horas recomendadas. Siempre hacerlo a unas horas lógicas y establecer rutinas de ejercicio que ayuden a cansarnos para evitar que se generen cuadros de estrés.

Intenta mantener actitudes positivas

A pesar de la situación complicada que nos está tocando vivir, hay que saber mirar el lado positivo y no ahogarnos en un vaso de agua.

Haz ejercicios de relajación como la meditación o ejercicios respiratorios

Si una de las consecuencias físicas que te genera este estrés es la hiperventilación y notas que te falta el aire, tranquilízate.

Para de pensar, intenta relajarte y haz ejercicios de respiración.

Inspirar hondo y expulsar el aire. Unas diez veces. Intenta de esta forma bajar el ritmo cardiaco y volver a la normalidad.

Grupos de riesgo

Sí que deben tener más cuidado y tomar más precauciones en este sentido aquellas personas que tengan problemas de salud mental. Las personas que son más inestables son más susceptibles de tener mayores ataques de ansiedad o de estrés generados por el Coronavirus.

A estos colectivos se recomienda al igual que al resto de las personas mantener sus hábitos de rutina, no descontrolar mucho los horarios, invertir tiempo en desarrollar actividades y entretenerse para estar distraídos y hacer deporte para liberar endorfinas entre otros.

Dejemos claro que sentir angustia en ciertos momentos del día o tener preocupación por el avance del virus no significa que tengas problemas de salud mental.

Dentro de este grupo de personas más vulnerables también entran las personas hipocondríacas. A estas personas, que al mínimo indicador de un mínimo síntoma les hace pensar que están contagiados. En este caso concreto se recomienda que no estén constantemente mirando posibles síntomas asociados al coronavirus y que intenten visualizar cuál es ese síntoma que creen que sienten y pensar enfermedades corrientes que puedan tenerlo como consecuencia para albergar otras posibilidades y no obsesionarse con el coronavirus.

Debemos tener en cuenta que es más probable que una persona sin ningún tipo de problema de salud mental que no teletrabaje, no tenga mascota para sacarla a pasear aunque sea 15 minutosn o viva sola pueda ser más susceptible a sufrir estrés o ansiedad, bajo estado de ánimo o agotamiento emocional por esa falta de rutinas o de contacto social que aquellas que mantengan unos hábitos diarios, una buena alimentación e inviertan tiempo de sus días en teletrabajar y en hacer deporte.

A estos factores hay que sumarles además que aquellas personas que actualmente no teletrabajan están en situación de inseguridad laboral con inestabilidad económica e incertidumbre.

Cosas que no debemos hacer por el miedo al Coronavirus

Hay que ser conscientes de la situación pero no hay que volvernos paranoicos. Por ejemplo, no tenemos por qué rechazar de forma condescendiente a personas que puede que hayan estado expuestas al virus.

No hay que comprar de manera compulsiva y agotando recursos. Los alimentos y los productos básicos de primera necesidad siguen llegando a los supermercados. No tiene que cundir el pánico por esta parte. No nos vamos a quedar sin comida.

Ojo a los bulos informativos. Las fuentes oficiales deben ser nuestras grandes aliadas estos días.

Cosas que sí debemos hacer para reducir el estrés

Lo que está en nuestra mano para sentir que lo estamos haciendo bien y que de esta forma no contribuimos a propagar el virus es:

– Guardar la distancia de seguridad, y mantener activos los protocolos de higiene.

– Tener en cuenta que es temporal. Cuanto antes respetemos la cuarentena, antes vamos a poder volver a la normalidad.

¿Cómo evitar engordar durante la cuarentena?

Estar todo el día en casa y no visitar la nevera de forma constante puede ser un gran reto, sobre todo por el estado de ansiedad inicial. En muchas ocasiones el aburrimiento nos lleva a ir a la nevera o a los armarios a picotear. Comer entre horas, no tener una dieta saludable y estar comiendo todo el día cosas procesadas es perjudicial para la salud. Por eso es bueno mantener rutinas, establecer menús y evitar en la medida de lo posible picar entre horas.

Uno de los puntos clave que tenemos que intentar evitar es asociar los momentos de placer del día con comer. Aunque ya sabemos que esto puede resultar extremadamente difícil. Más aún cuando pensar en hacer cierto tipo de receta puede llevarnos a necesitar productos que no tengamos y nos sirva como excusa para salir a comprar.

Es recomendable hacer entre tres y cinco raciones de fruta y verdura al día porque nos aportan vitaminas que nos ayudan a luchar contra el virus.

En la medida de lo posible debemos eliminar dulces, productos procesados, helados y salado. Agravan diabetes e hipertensión. Y el principal problema es que las personas con diabetes y con hipertensión son grupos de riesgo de contagio del coronavirus.

Hay alimentos que se recomienda ingerir durante estos días porque son ricos en quercetina porque son muy efectivos contra virus que atacan directamente a las enfermedades respiratorias. Algunos de estos alimentos son el brócoli, las uvas, la manzana con su piel y la cebolla roja.



