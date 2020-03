Teléfonos de atención psicológica para afectados por COVID-19

Sabías Que...

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos han activado un teléfono de apoyo y atención psicológica para la población afectada por la COVID-19. Así, familiares de enfermos o fallecidos por el coronavirus, profesionales tanto sanitarios como de las fuerzas de seguridad del Estado con intervención directa en la gestión de la pandemia y también la población en general podrán llamar para desahogarse y aplacar la ansiedad.



Teléfonos de atención psicológica por coronavirus

El horario de atención es desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, todos los días de la semana. La prestación asistencial psicológica se realiza a través de tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a grupos poblacionales concretos:

Para familiares de enfermos o fallecidos

El 91 700 79 89 para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del coronavirus.

Para profesionales sanitarios y cuerpos de seguridad del Estado

El 91 700 79 90 para profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia como sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local, entre otros.

Para ciudadanos confinados en sus casas

El 91 700 79 88 para la población en general con dificultades derivadas el estado de alerta.

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) de España han puesto en marcha este teléfono de atención psicológica para prestar apoyo asistencial a las personas con dificultades derivadas de la COVID-19. Este servicio telefónico ha comenzado hoy 31 de marzo de 2020 a prestar asistencia.

Su finalidad es desarrollar un sistema de apoyo y primera atención psicológica, orientado al manejo del estrés y situaciones de malestar derivados de las diferentes realidades que está generando esta pandemia.

Servicio de atención profesionalizado

Este servicio telefónico de atención psicológica está atendido por psicólogos y psicólogas con experiencia y conocimiento en las diferentes áreas de atención. Seguirá un protocolo común de asistencia con plena garantía de confidencialidad profesional.

Cuenta con un centro de coordinación, integrado por un equipo de expertos, liderado por la catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid María Paz García Vera.

