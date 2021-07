Sabías Que...

¿Cuáles son las cervezas que menos engordan? Tipos y marcas

Las cervezas que menos engordan son las sin alcohol, con una media de 26 kilocalorías (kcal) por cada 100 mililitros (ml). En el otro extremo, las que más kilocalorías aportan al organismo son las cervezas oscuras de entre 8 y 9 grados de alcohol, que contienen un total de 67 kcal por cada 100 mililitros de bebida. En el medio se encuentran las cervezas bajas en alcohol, con 34 kilocalorías por cada 100 mililitros y, por último, las cervezas con alcohol, que de media aportan 42 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Cómo saber cuánto engorda una lata de cerveza

La Base de Datos Española de Composición de Alimentos detalla la información nutricional tanto de cantidad de agua como de kilocalorías, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales de cada uno de estos cuatro tipos de cerveza. Pero lo hace para cada 100 mililitros de producto, o lo que es lo mismo, para 10 centilitros. Las latas que encontramos en los supermercados tienen 33 centilitros. Por tanto, para calcular la cantidad de kilocalorías que introducimos al organismo cuando bebemos una lata, hemos hecho el siguiente cálculo:

Si por ejemplo quieres saber cuántas kilocalorías supone beberte una lata cerveza con alcohol que tiene 42 kilocalorías por cada 100, hay que multiplicar la cantidad de kilocalorías por el contenido de una lata (42kcal x 33 cl) y el resultado dividirlo entre 10.

42 x 33 es igual a 1.386. Y si dividimos 1.386 entre 10, nos da como resultado 138,6 kcal por beber una lata de cerveza con alcohol.

Cervezas con menos calorías

Los datos muestran como las cervezas sí engordan. Algunas lo hacen en mayor medida, como las oscuras, y las más suaves, las que tienen menos nivel de alcohol, engordan menos. Ahora que ya sabes qué tipo de cerveza es la que más y menos engordan, vamos a analizar con detalle algunas de las marcas más populares del mercado, tanto con alcohol como sin alcohol, para que compruebes si tu cerveza favorita es de las que más o menos calorías tiene.

Cervezas con alcohol

De entre una selección de 12 marcas de cervezas con alcohol, la que más engorda es la cerveza Voll-Damm, con un aporte de 66 kilocalorías por cada 100 mililitros de bebida. En el extremo opuesto, la cerveza con alcohol que menos engorda de esta lista es Steinburg, con un aporte de 38 kilocalorías por cada 100 ml.

A continuación puedes consultar el listado de cervezas y su nivel de kilocalorías de menor a mayor:

Marca de cerveza Kilocalorías (kcal) por cada 100 mililitros (ml) Kcal en una lata (33 centilitros) Steinburg 38 kcal 125,4 kcal Budweiser 39 kcal 128,7 kcal Amstel Original 40 kcal 132 kcal Amstel Clásica 40 kcal 132 kcal Heineken 42 kcal 138,6 kcal Mahou Clásica 42 kcal 138,6 kcal Estrella Galicia 47 kcal 155,1 kcal Mahou Cinco Estrellas 49 kcal 161,7 kcal Cruzcampo 49 kcal 161,7 kcal Estrella Damm 50 kcal 165 kcal Alhambra 1925 56 kcal 184,8 kcal Voll-Damm 66 kcal 217,8 kcal

Cervezas sin alcohol o 0,0%

No es lo mismo una cerveza sin alcohol que 0,0%. La diferencia entre ellas es que las últimas no tienen nada de alcohol en su composición mientras que las primeras, las consideradas cervezas sin sí pueden tener cierto grado de alcohol, hasta un máximo de 1% por cada 100 mililitros. Por tanto, las cervezas que se detallan en este apartado incluyen a las sin alcohol y a las de bajas en alcohol.

De estos dos tipos de cerveza, la que menos engorda es Estrella Galicia 0,0%, que aporta 21 kilocalorías por cada 100 mililitros de producto, mientras que la cerveza baja en alcohol que más engorda de esta selección es la Mahou tostada 0,0% con un total de 26 kilocalorías por cada 100 mililitros.

En esta tabla puedes consultar la cantidad de kilocalorías que tienen las principales marcas de cerveza sin alcohol y 0,0%.

Marca de cerveza Kilocalorías (kcal) por cada 100 mililitros (ml) Kcal en una lata (33 centilitros) Estrella Galicia 0,0% 21 kcal 69,3 kcal Heineken 0,0% 21 kcal 69,3 kcal Amstel 0,0% 22 kcal 72,6 kcal Cruzcampo 0,0% 22 kcal 72,6 kcal Steinburg sin alcohol 24 kcal 79,2 kcal Alhambra sin alcohol 24 kcal 79,2 kcal San Miguel 0,0% 24 kcal 79,2 kcal Mahou sin alcohol 25 kcal 82,5 kcal Mahou tostada 0,0% 26 kcal 85,8 kcal

Cervezas oscuras

En cuanto a las cervezas oscuras, una de las que más kilocalorías contiene es la Mahou Maestra Dunkel con 56 kilocalorías por cada 100 mililitros, es decir, 184,8 en una lata. Otras marcas de cerveza negra como Franziskaner contienen 43 kilocalorías por cada 100 mililitros, que supone 141,9 kilocalorías en una lata, y la Guiness negra contiene 36 kilocalorías, que son 118,8 kilocalorías en una lata.

¿Cuánta agua tiene una cerveza?

Muchas veces oímos que una lata de cerveza está prácticamente compuesta de agua. Pues bien, vamos a comprobar si eso es verdad. La información relativa a cada uno de los cuatro tipos de cerveza de la BDECA detalla el nivel de agua de cada una de ellas.

Datos que muestran que la cerveza que más cantidad de agua tiene es la baja en alcohol, con un 97,7% de agua por cada 100 mililitros de bebida, mientras que la que menos agua tiene es la cerveza oscura, con un 88,5% por cada 100 ml. Las cervezas con alcohol están compuestas por un 92,4% de agua por cada 100 mililitros y las sin alcohol tienen un 93,9% de agua en su composición.

Por tanto, sí que es posible decir que, a pesar del alto aporte calórico de esta bebida, la cerveza se compone en su mayoría de agua, siendo uno de sus ingredientes principales, puesto que a rasgos generales, el 90% de su composición procede de ella.

