Sabías Que...

Alimentación

Efectos de los alimentos ultraprocesados en la salud

NOTICIA de de Jessica Pascual

Comer sano es fundamental para poder llevar un buen estilo de vida y evitar la aparición de ciertas enfermedades. Sin embargo, en muchas ocasiones, la falta de tiempo o las prisas hace que dejemos de lado la comida y optemos por cualquier producto ultraprocesado del supermercado y lo sustituyamos.

Como vamos a detallar a continuación, hay diferentes estudios que evidencian los efectos nocivos de este tipo de alimentos en la salud. Por ello es importante que intentemos tener una planificación semanal y organizarnos las comidas.

Qué es un alimento ultraprocesado

Los alimentos ultraprocesados son preparaciones elaboradas con sustancias de otros alimentos a través de procesos industriales. Se componen de aditivos y colorantes para atraer la atención de los consumidores. Algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados son la comida precocinada y preparada de los supermercados o la bollería industrial así como las bebidas azucaradas y pizzas entre otros.

Diferencias con los alimentos procesados

Por otra parte están los alimentos procesados, que son más saludables que el grupo anterior. Estos alimentos han sido mezclados con algún otro componente o han sido tratados (variando su forma natural) con el objetivo de aumentar su conservación. Se incluyen en este grupo a las verduras o legumbres en lata o productos en conserva.

Sistema de clasificación NOVA

El sistema NOVA clasifica los alimentos en cuatro grandes grupos según el nivel de procesado:

Alimentos frescos o mínimamente procesados Ingredientes procesados como aceites vegetales, la sal o el azúcar. En este grupo se incluyen alimentos que no se consumen por sí solos. El tercer grupo es el de los alimentos procesados. Los alimentos ultraprocesados

Según este sistema de clasificación, una dieta saludable debe basarse en el consumo de los alimentos del punto 1 aderezados con los del punto 2. En cuanto a los puntos tres y cuatro, intentar consumirlos en menor cantidad.

Cómo comer sano si no tengo tiempo

¿Has oído hablar del baig cooking? Es una nueva tendencia que se ha puesto de moda y que tiene como objetivo comer sano a pesar de no tener apenas tiempo durante la semana. Por ello esta práctica consiste dedicar un rato de una tarde a cocinar y dejarte tápers preparados con el menú de la semana. Con esta inversión de tiempo ganaremos en salud y calidad de vida además de comer muy variado.

Es evidente que el tipo de alimentación que tengamos repercute directamente en nuestra salud. Por ello es de vital importancia mantener una ingesta adecuada de frutas, verduras y alimentos frescos de temporada y reducir los ultraprocesados y azúcares.

Efectos de los ultraprocesados en la salud

Hay estudios como el ‘Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el impacto del consumo de alimentos “ultra-procesados” en la salud de los consumidores‘ que dicta que la sustitución de alimentos no procesados por los ultraprocesados genera efectos perjudiciales para la salud. En concreto, se evidencia que existe una relación directa entre entre un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, cáncer y mayor riesgo de mortalidad. En el mismo informe se detalla que los estudios que hay sobre este tema son escasos y que se necesita concretar más en la definición de este concepto.

Por otra parte, el estudio elaborado por la revista médica JAMA sobre la ‘Asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de mortalidad entre adultos de mediana edad en Francia concluyó que un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados tiene como consecuencia directa un aumento de hasta un 14% en el riesgo de mortalidad en la población adulta de más de 45 años.

En la misma línea encontramos otros estudios como el ‘Consumo de alimentos ultraprocesados ​​y riesgo de cáncer: resultados de la cohorte prospectiva NutriNet-Santé‘ que analizaron la relación entre los alimentos ultraprocesados y el riesgo de padecer cáncer. Se concluye que el aumento en un 10% de la ingesta de alimentos ultraprocesados se asocia a un aumento significativo del 10% en el riesgo de padecer cáncer en general y en concreto, cáncer de mama.

Carnes rojas y azúcares

En cuanto al consumo de carnes rojas y su relación con el cáncer, un estudio elaborado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), concluía que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida de forma diaria aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. Por ello animan a disminuir el consumo de este alimento. Este estudio se basó en el estudio ‘Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas‘ que realizó la Organización Mundial de la Salud en el que se aconsejaba a la población que moderara el consumo de conservas de carne para reducir el riesgo de cáncer.

Sobre alimentos ricos en azúcares, la Organización Mundial de la Salud en el informe ‘Ingesta de azúcares para adultos y niños‘ recomienda que la ingesta de azúcares sea reducida durante toda la vida tanto en adultos como en niños. Establecen que el consumo debe ser menos del 10% de la ingesta calórica total.

Efectos de los alimentos ultraprocesados en la salud was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Efectos de los alimentos ultraprocesados en la salud, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES