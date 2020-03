Ocio - Tecnología

Smartphones Mejores formas de socializar con amigos y familiares desde casa

Estos días de cuarentena las familias más numerosas que convivan juntas quizá son de las más afortunadas y aquellas personas que vivan solas las más desfavorecidas. Por una sencilla razón: El ser humano por naturaleza necesita socializarse, hablar con otras personas, contar cosas, intercambiar opiniones… En definitiva, exteriorizar los pensamientos y compartirlos con otros.

Una casa con cinco miembros de la familia viviendo juntos supone un barullo constante. Muchas conversaciones y muchas oportunidades de crear nuevos lazos entre todos. Sin embargo las personas que por diferentes razones viven solas no tienen esta posibilidad y no socializarnos afecta de forma negativa a nuestra salud mental, más aún, durante este tiempo de cuarentena en el que debemos permanecer en casa aislados. En este artículo detallamos las mejores formas que tenemos al alcance para poder socializarnos desde casa y respetando el Estado de Alarma. Para que todo el mundo pueda superar la cuarentena sin repercusiones negativas en la salud mental.



¿Cómo puedo socializarme en casa?

A continuación detallamos las principales vías para socializarnos desde casa y en la distancia.

1. Reuniones vía online. Es una opción que podemos realizar o bien para tratar temas de la empresa enfocado a aquellas personas que estén ahora mismo haciendo teletrabajo, o por otra parte para hacer una reunión con amigos y ponernos al día con ellos además de compartir opiniones, pensamientos, contarnos curiosidades, etcétera.

2. Alternativas creativas. No poder salir de casa no implica que no podamos quedar para tomar un café, o quedar para comer. Tendremos que hacerlo de forma distinta a la tradicional porque tendrá que ser a través del ordenador. Sabemos que no es lo mismo, pero siempre será mejor que comer solo. Ponernos una pantalla delante mientras nos tomamos ese café o comemos y compartimos pensamientos y charlamos con amigos o familiares nos hará estos días mucho más llevaderos.

3. Tener a alguien al teléfono durante mucho tiempo para sentir que nos está haciendo compañía. A pesar de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías podemos recurrir a los métodos más tradicionales. Muchos de los que estáis leyendo este artículo seguro que os habéis pasado horas enganchados al teléfono fijo de casa hablando con amigos, o con vuestras parejas. Pues bien, esta cuarentena es el momento perfecto para recuperar esta tradición y pasarnos las mañanas, tardes o noches en contacto con aquellas personas que más echamos de menos en estos días. A veces el simple hecho de tener a esa persona al otro lado del teléfono hace que nos aumente el ánimo porque no nos sentimos tan solos.

4. Retomar contactos. Estos días son la oportunidad perfecta para poder establecer contacto con personas que no sueles ver y ponerte al día. Con aquellas que vivan lejos o cerca, da igual. Gracias a las nuevas tecnologías y a la comunicación podemos tener contacto con la persona que queramos. Viva en Irlanda o en el mismo pueblo que nosotros.

5. Videollamadas cotidianas. Mientras estás haciendo cosas en casa como por ejemplo recetas de cocina u otras actividades, podemos hacer videollamadas a personas con las que queramos pasar un rato. De esta forma sentiremos compañía, como si esa persona estuviera físicamente con nosotros.

6. Aprovechar el tiempo. Además es la oportunidad perfecta para aumentar las relaciones y mejorarlas con nuestros miembros de la familia. Puede que antes de producirse este estallido de coronavirus no tuviéramos tiempo para pasar tiempo con ellos, contarles cosas, disfrutar y pasar tardes en familia. Hay que aprovecha esta oportunidad para hacerlo.

7. Actuar con calma. En estas situaciones tan complejas tenemos que intentar mantener la calma. Intentar ser un apoyo para las personas que nos rodean, así como recibir ese mismo apoyo del resto. Ayudarnos a pasar estos momentos difíciles de la mejor forma que podamos y evitar bulos informativos que aumenten nuestro estrés o ansiedad.

Las 11 mejores App para hacer videollamadas

Como una de las mejores opciones para socializarnos desde casa incluyen a las redes sociales y a las Apps de videollamadas para sentirnos más cerca de nuestros amigos y seres queridos, detallamos las mejores Apps para hacer videollamadas:

1. Videollamadas de WhatsApp que permiten establecer conexión de hasta cuatro personas y sin límite de tiempo.

2. Google Duo nos permite realizar videollamadas de hasta 8 personas.

3. FaceTime. Es una opción que sólo pueden utilizar los usuarios de Apple (iPhone). Permite hasta videollamadas grupales de 32 personas.

4. Los directos de Instagram que permiten hacer videollamadas de hasta cuatro personas.

5. Skype. Es de las plataformas más antigua con este servicio que permite hacer videollamadas de hasta 10 personas.



6. Messenger de Facebook. Puedes hacer videollamadas de hasta 50 personas pero sólo podrás ver a seis de ellas. Al resto de integrantes del grupo podrás escucharles.

7. Houseparty. Videollamadas de hasta 8 personas por ‘sala’. En cada sala hay versiones online de los juegos más tradicionales como el Quién es quién, trivial, etcétera.

8. Hangouts. Videollamadas de hasta 10 personas. Solo tenemos que tener una cuenta Gmail y podemos hacerla o bien desde el ordenador o desde el teléfono.

9. Gruveo es una plataforma que permite hacer videollamadas de hasta 12 personas. No es una aplicación ni necesita descarga. Basta con acceder a su página web.

10. Zoom. Una aplicación sobre todo destinada a dar clases online puesto que puedes usar una pizarra virtual. Esta plataforma permite hacer videollamadas de hasta 100 personas con un tiempo máximo de 40 minutos de forma gratuita.

11. Discord permite hacer videollamadas de hasta 50 personas.

Risoterapia para socializarnos

Otro gran método que podemos empezar a practicar estos días es la risoterapia. Es una técnica que consiste en provocarnos una risa de mentira al principio, pero poco a poco se convertirá en verdadera y pasaremos unos ratos muy divertidos.

La risa es un factor muy importante que repercute directamente en nuestra salud y estado de ánimo. Por este motivo se han implantado métodos terapéuticos con ella, como la risoterapia, porque cuando nos reímos liberamos una serie de hormonas que son beneficiosas para la salud. Estas son algunas de ellas:

– Endorfina. Hormona responsable de mejorar e incrementar nuestro estado de ánimo. Son conocidas como las hormonas de la felicidad.

– Dopamina. Hormona que se centra en el placer y el bienestar, conocida como la hormona del amor. Va de la mano con las endorfinas. Si una aumenta, la otra también.

– Adrenalina. Expulsar esta hormona permite enfrentarnos a situaciones de estrés.

– Serotonina. Son las hormonas que nos ayudan a descansar de forma adecuada y a mantener un estado psicológico saludable.

Principales beneficios de la risa

Los principales beneficios en relación con la salud que producimos cada vez que nos reímos son los siguientes:

– Cuando nos reímos se disminuye la presencia de los niveles de la hormona del estrés llamada cortisol.

– El córtex del cerebro libera impulsos eléctricos cuando nos reímos.

– Cuando nos reímos la mente descansa porque no puede pensar.

– Aumenta y mejora nuestro estado de ánimo, la autoestima y nos refuerza el sistema inmune.

Socializar con nuestros mayores

Tenemos que tener muchas cosas en cuenta durante esta cuarentena. Estamos cambiando de forma radical nuestra vida diaria. Por eso es imprescindible que no nos olvidemos de prestar atención a nuestros mayores.

Si viven con nosotros en casa debemos tomar muchas más precauciones porque todas las personas de avanzada edad suelen ser factores de riesgo de infección de coronavirus. Sin embargo, tenerles en casa supone una dosis de alegría tanto para ellos como para el resto de miembros de la familia.

En caso de convivencia socializar con ellos puede ser muy sencillo: Pasarnos horas contándoles y escuchando batallitas de sus vivencias que seguro están encantados de relatarnos, jugar a las cartas o a juegos tradicionales de mesa, ver telenovelas o programas de entretenimiento en la televisión o empezar a practicar con ellos las recetas de los típicos dulces de semana santa como las torrijas, leche frita, pestiños, buñuelos de viento, filloas, monas de pascua, y un largo etcétera.

Si nuestros abuelos no viven en la misma casa que nosotros y por tanto no podemos compartir todas estas vivencias de forma presencial, podemos realizarlas igualmente vía telefónica o a través de Internet. La mejor opción para que ellos nos vean y nosotros verles también es a través de una videollamada si tienen ordenador o un teléfono que permita esta opción. En caso de no tenerla, siempre podemos pasarnos horas junto a ellos al teléfono para que no se sientan solos.

Esta cuarentena es el momento perfecto para que los más mayores, ya sea a distancia o juntos, enseñen a los más jóvenes a hacer cosas que ellos tuvieron que aprender y que los adolescentes de hoy en día ni se lo han planteado. Es el momento perfecto para aprender a hacer ganchillo o a coser, a hacer guisos de cocina, a aprender a ser un poco manitas para el mantenimiento de la casa, etcétera. También de forma recíproca, es un buen momento para intentar enseñar a los más mayores el uso de las nuevas tecnologías. Sólo habrá que tener mucha paciencia, porque tiempo, nos sobra.

Otras formas para que las personas más mayores se socialicen es a través de la pintura, de los dibujos. Les mantendrá entretenidos además de ayudar a mejorar sus habilidades motoras y se incrementará su estado de ánimo al querer mostrar su obra a toda la familia.

Socializar con los niños

A los mayores nos cuesta quedarnos en casa, pero a los niños más. Mucho más. Desde que son un poco más conscientes, a partir de cumplir un año, hasta más o menos los 12, es una edad crítica para hacerles pasar mínimo quince días encerrados en casa. No entienden muy bien por qué no pueden salir y tener que desprender toda la energía que tienen por naturaleza sin salir de casa puede ser una tarea desesperante para los padres.

Si tienes un chalet con jardín, eres un afortunado. Al menos los niños podrán salir a jugar y despejarse un poco en las propias inmediaciones de tu casa, ya sea con la pelota, la echándose unas carreras por el patio o haciendo gimnasia. En caso de no tenerlo, hay que buscar otras alternativas.

Lo que no debemos hacer es mantenerlos entretenidos sólo con televisión o videojuegos. Hay que fomentar sus habilidades motrices. Ponerles a dibujar, a hacer ejercicio, a jugar. Los juegos pueden ser o bien los tradicionales o a través de la pantalla, pero no se recomienda que se pasen todo el día delante de un ordenador o una televisión porque puede crearles adicción.

>> Apps educativas para niños

Es el momento perfecto para sentarnos con ellos a leer, a enseñarles a hacer cosas nuevas. Enseñarles nuevos valores, aumentar su interés por cosas que ni si quiera han descubierto. También podemos crear historias con ellos, hacer que crezca su imaginación, montar un castillo en casa y jugar, hacer un teatro con marionetas, desde la creación de los muñecos hasta la representación de la obra… En definitiva, pasar tiempo con ellos e invirtiéndolo en hacer cosas para que no se aburran y así sigan manteniendo interés y ganas de aprender y de hacer muchas cosas.



