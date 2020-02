Sabías Que... Mucha televisión para los niños: hiperactividad

En España, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) afecta entre el 7 y 15% de los niños, lo que supondría que en cada aula habría al menos un niño con este problema. Del TDAH se conocen las causas bioquímicas (alteraciones en los neurotransmisores cerebrales) y genéticas (paso del trastorno de padres a hijos), entre otras, y también se sabe que hay ciertos factores que pueden influir en su aparición, entre ellos, la televisión.

De hecho, los menores de dos años que ven la televisión de 3 a 4 horas tienen un riesgo 30-40% mayor de sufrir deficit de atención.

Los niños pequeños no deberían ver la televisión

Según afirma el doctor Paulino Castells, pediatra-psiquiatra infanto-juvenil y autor del libro ‘Nunca quieto, siempre distraído ¿Nuestro hijo es hiperactivo?‘ que se acaba de publicar, varios estudios han relacionado la cantidad de horas de exposición a la televisión de los niños con problemas de atención.

«Se ha observado -afirma este paidopsiquiatra- que cada hora de consumo de televisión en niños entre 1 y 3 años incrementa un 10% las probabilidades de presentar trastornos de atención a la edad de 7 años. Esta cifra aumenta al mismo tiempo que lo hacen las horas de consumo de televisión. Así en los niños que ven la televisión de 3 a 4 horas el riesgo se sitúa entre el 30 y 40% respecto a los que no lo hacen».

«Estos datos no serían alarmantes -explica el doctor Castells- si no fuera por el hecho de que según trabajos realizados en Estados Unidos, más del 35% de los niños menores de un año ven diariamente la televisión una o dos horas, cifra que se incrementa al 44% en menores de dos años».

La Asociación Española de Pediatría (AEP), al igual que otras sociedades científicas como la American Academy of Pediatrics, aconseja, por ello, que los niños menores de dos años no sean expuestos a ningún tipo de pantalla -televisión, ordenador, etc.-.

Como destaca el profesor Alfonso Delgado, presidente de la AEP, «el TDAH es un problema cada vez más frecuente en las consultas de psiquiatría infantil y se ha demostrado que la prevención constituye una de las medidas más eficaces. De ahí, que la AEP insista en que los niños por debajo de los dos años no vean la televisión».

Existe además una evidencia científica que avala esta recomendación. «Se ha comprobado -apunta el doctor Castells- que las experiencias ambientales influyen en la configuración del cerebro. Así la exposición continuada a cualquier estímulo externo ambiental puede incidir en el crecimiento intelectual y emocional en las etapas iniciales de la vida.

En concreto, se cree que la exposición repetitiva a la pantalla influye en el establecimiento de las sinapsis de las neuronas cerebrales comprometiendo su crecimiento y, repercute, además, en los neurotransmisores tipo de catecolaminas que intervienen en el desarrollo de los sistemas de atención del cerebro».

Junto con la televisión, se han identificado otros posibles factores psicosociales que pueden generar trastornos de atención, como vivir en un medio urbano desfavorecido o de pobreza, la malnutrición, la exclusión social, los malos cuidados en los primeros días de vida, problemática familiar (separación, consumo de alcohol) y la violencia doméstica.

Asimismo, en la actualidad se da importancia a los factores alimentarios (alergias, intolerancias, aditivos, contaminantes, etc.) que podrían desencadenar TDAH y a los tratamientos dietéticos que pueden mejorar este trastorno.

Cuándo detectarlo

Por otro lado, se han detectado factores biológicos que pueden actuar negativamente. En especial, las complicaciones en el embarazo y en el parto. «Es fundamental conocerlos -precisa el profesor Castells- para poder prevenir en la medida de lo posible este trastorno. La detección se suele retrasar hasta el momento de la escolarización, a partir de los cinco años, ya que es, en esa fase, cuando la posible conducta de impulsividad, hiperactividad y la falta de atención se manifiesta de forma más clara. No obstante, sería fundamental diagnosticarlo en fases iniciales para prevenir problemas emocionales, conductuales y cognitivos».

Televisión y niños, 10 cosas que se deben saber

Durante este fin de semana se celebran, consecutivamente, el Día Universal del Niño (20 de noviembre) y el Día Mundial de la Televisión (21 de noviembre). Estos conceptos, televisión e infancia, van cada vez más ligados. Las nuevas tecnologías y las formas de entretenimiento que se imponen en la sociedad actual llevan a los niños a un elevado consumo de televisión que muchas veces deviene en excesos.

La falta de compromiso de la mayoría de los canales al ofrecer sin ningún problema determinados programas y temáticas inadecuadas para los menores durante los horarios de protección y protección reforzada nos lleva a una ecuación en la cual los niños hacen cada vez un mayor consumo de un producto que en la mayoría de los casos ofrece unos contenidos no aptos para ellos.

Por ello hemos preguntado a la CECU, en su calidad de miembro activo del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), sobre la sensibilidad que se debe lograr para que este medio sirva, además de para divertir y entretener, para enriquecer a los más pequeños; frente al panorama televisivo actual, propone a los padres actuar de filtro a través de este decálogo de consejos para ver :

1. Es importante ver la televisión con los hijos y dialogar sobre los programas que se ven. Evitar en la medida de lo posible que los niños vean solos la televisión.

2. Evitar los programas con contenidos no adecuados por ser violentos, sexistas, racistas, atentar contra la dignidad de las personas, fomentar comportamientos no saludables o, simplemente, no ser apropiados para el desarrollo del niño.

3. Enseñar a los niños no a «ver la televisión» (en general, lo que echen en ese momento) sino a «escoger» programas de televisión. Evitar tener la tele encendida por pura inercia y crear el hábito de apagarla cuando acabe el programa que estamos viendo.

4. Para eludir las franjas con contenidos poco apropiados una alternativa es grabar programas de calidad para verlos en otro momento.

5. Se debe negociar con ellos el tiempo de consumo y apagar la televisión durante horas de comida, tiempo de estudio, de juego…

6. Estimular al niño hacia otras actividades alternativas de ocio distintas a la televisión, como el juego, la lectura, el deporte…

7. No ubicar la televisión en el dormitorio de los menores, sino en salas comunes de la casa.

8. No eludir nuestra responsabilidad echándole siempre la culpa a la televisión: nosotros somos los que elegimos lo que se ve o no se ve en cada momento.

9. Informarnos de los contenidos de los programas que ven los niños.

10. Discutir con ellos sobre el papel de la publicidad y su influencia sobre lo que se compra. Hacerles entender que no todo lo que dice la publicidad es cierto, al igual que no todo lo que dice la televisión es verdad.

Los hijos de familias con menos recursos ven más la televisión y juegan más a videojuegos

Las familias con menos recursos tienen hijos más sedentarios. No es extraño pensar que las familias con condiciones de vida más favorables poseen una mejor salud y mayor esperanza de vida. Ahora, un estudio confirma además la relación entre el nivel socioeconómico familiar y determinados comportamientos sedentarios -como ver la televisión o jugar a los videojuegos- durante los primeros años de vida, según el estudio que se ha publicado en el European Journal of Public Health.

El trabajo, realizado en cinco ciudades españolas (Granada, Madrid, Santander, Murcia y Zaragoza), valora la asociación entre el nivel socioeconómico familiar y el tiempo que los adolescentes españoles dedican a tres conductas sedentarias: ver la televisión, jugar con videojuegos y estudiar, todo ello en horario extraescolar.

«La adolescencia se considera un periodo crítico para las personas, ya que muchas de las conductas que se tendrán en la vida adulta se establecen durante las dos primeras décadas de vida», explica Juan Pablo Rey-lópez, autor principal e investigador de la Universidad de Zaragoza. «La adopción de hábitos sedentarios en esta época puede tener importantes implicaciones en el desarrollo educativo y el estado de salud».

Las conclusiones, publicadas en el European Journal of Public Health, confirman que estos jóvenes presentan diferentes patrones sedentarios dependiendo del nivel socioeconómico familiar. Es más, el tipo de trabajo que desempeñan los padres influye más que su educación en el tiempo empleado en dichos comportamientos sedentarios.

El paradigma de estos hallazgos, que reafirman la tendencia de otros países europeos, está en las familias con madres dedicadas a las tareas del hogar, donde los adolescentes son significativamente más sedentarios.

En la investigación, que utiliza datos del estudio AVENA, una evaluación del estado nutricional y metabólico de los jóvenes españoles, estos afirman ver menos televisión que otros países enriquecidos (sólo un 12% más de tres horas al día frente al 17-21% de austríacos, el 24,7% de ingleses, el 22-24% de finlandeses y el 25-32% de húngaros, que ve la televisión más de cuatro horas al día).

El papel del género y la edad

Al igual que en estudios previos, se han encontrado diferencias de género en el tiempo ocupado en conductas sedentarias: las chicas dedican más horas a estudiar mientras que los chicos pasan más tiempo con los juegos electrónicos. En ellas, un bajo nivel de ocupación laboral de ambos padres incrementa la probabilidad de ver excesiva televisión y de estudiar menos de tres horas diarias.

En los chicos se observa una mayor relación con las variables sociodemográficas que en las chicas. Tanto un bajo nivel de educación como de ocupación de los padres se relaciona con un mayor riesgo de ver demasiado la televisión. Al igual que ocurre con ellas, los chicos más jóvenes tienen una mayor probabilidad de pasar tiempo con juegos electrónicos que los de mayor edad.

