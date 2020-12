Ocio - Tecnología

Cómo hacer una videollamada entre varias personas

Ya sea para reunirte con familiares o amigos de forma virtual y tomar el vermú o para atender una reunión de trabajo, las videollamadas grupales se han convertido en un elemento más de nuestro día a día.

En Internet hay infinidad de aplicaciones y páginas para hacer videollamadas, pero no todas tienen las mismas funcionalidades. En este artículo te contamos cuáles son las apps y webs más populares para hacer videoconferencias entre varias personas desde el teléfono y el ordenador y sus características.

¿Qué necesitas?

Esta es la primera pregunta que debes plantearte. Depende del tipo de reunión virtual que quieras hacer, tendrás que elegir un tipo de aplicación u otra. Podemos establecer dos grandes aspectos que van a determinar la elección de una u otra aplicación.



Número de personas: No vas a necesitar la misma app para hacer una videollamada con tus padres en la que tan sólo seréis dos usuarios o como mucho tres en la conexión, que hacer una reunión familiar a lo grande o una videoconferencia en el trabajo en el que el número de personas va a aumentar considerablemente.

Duración de la videollamada: Otro punto a tener en cuenta es el tiempo. Hay algunas plataformas que limitan el tiempo de reunión a unos cuantos minutos. Depende de la finalidad de la videollamada, tendrás que elegir una u otra aplicación.

Aplicaciones para hacer videollamadas

A continuación te dejamos una selección de las 12 mejores aplicaciones y plataformas para hacer videollamadas gratis a través del móvil y del ordenador.

Google Meet

Google Meet es el nuevo sistema gratuito de videollamadas de Google. A través de este servicio se pueden enviar mensajes, hacer llamadas de voz y realizar videollamadas. Este servicio de Google se activa a través de Gmail, requisito indispensable para poder hacer una videollamada con Meet. También necesitas un sistema operativo compatible con Google, una cámara web y una conexión de banda ancha.

Los usuarios que tienen cuentas personales de Google pueden hacer videollamadas de hasta 100 participantes. Además, con Google Meet puedes programar una reunión para más tarde o iniciar una en ese mismo momento y permite que una persona pueda chatear con otras personas al mismo tiempo que está en una videollamada.

Tiene aplicación para móvil y versión web. Éste sistema se ha integrado en otro conocido de Google, Hangouts. Por tanto todas las personas que utilizaban y realizaban videollamadas a través de Hangouts ahora tendrán que utilizar Meet.

Zoom

Zoom es un servicio especializado en las videoconferencias que permite conexiones de vídeo y de audio. Tiene la función extra de grabar la videollamada para poder verla de forma posterior.

Para poder disfrutar de esta plataforma tienes que descargarte la app en el teléfono o acceder a la página web en el ordenador y registrarte con un correo electrónico. Para realizar una videollamada tienes que seleccionar en cualquiera de las dos versiones la opción ‘Zoom Meeting’.

Zoom tiene una versión gratuita aunque cuenta con diferentes planes de pago. Las diferencias entre unas versiones y otras pasan por la cantidad de funciones que te permite hacer así como los minutos que puedes estar en la reunión. La versión gratis permite hacer reuniones de hasta 100 personas con una duración máxima de 40 minutos.

Otras funciones de Zoom son que cuenta con la posibilidad de construir salas de conferencia, crear seminarios y eventos de marketing. Además tiene la función de compartir pantalla para explicar de una forma más visual a otros compañeros algún concepto.

WhatsApp

Hacer una videollamada por WhatsApp es muy sencillo. Hay dos posibilidades: Hacerlo a través de un grupo de WhatsApp o crear una videollamada seleccionando a cada uno de los contactos.

Lo primero que tienes que saber es que para poder realizar videollamadas desde WhatsApp tienes que tener previamente guardados en tu agenda a todos los contactos que quieras incluir en esa videollamada.

WhatsApp te permite que realices videollamadas con sólo una persona o con grupos de hasta ocho miembros. Hay dos formas de hacer una videollamada en WhatsApp.

La primera es que de forma manual llames uno por uno a todas las personas que quieras incluir en la videollamada.

a todas las personas que quieras incluir en la videollamada. La segunda es que realices una videollamada desde el interior del grupo, siempre que seáis ocho como mucho. De esta forma WhatsApp llamará a todos los miembros del grupo de forma automática.

Skype

Hacer videoconferencias o videollamadas con Skype es muy sencillo. Para empezar, si lo prefieres, no es un requisito necesario ni la descarga de la aplicación ni el registro en la web.

Aunque existe la posibilidad, para tenerlo en tu móvil u ordenador, de descargarte la app y registrarte con tu correo electrónico si es un sistema que utilizas de forma habitual.

Skype es un servicio gratuito y que además de la videollamada tiene servicio de chat para que puedas escribirte con otras personas de forma simultánea. Skype permite videollamadas grupales de hasta 50 personas.

Para utilizar Skype tienes que tener la cámara del ordenador o del teléfono previamente sincronizada con el programa. Algunas de las funciones extra de Skype es que puedes poner subtítulos a las conversaciones para ir leyendo lo que dicen, permite llamadas a números fijos y móviles de cualquier lugar del mundo, aunque estas acciones tienen coste. Permite también la grabación de llamadas y compartir la pantalla del teléfono.

Instagram

La red social te permite hacer videollamadas con hasta cuatro personas. Para hacer una videollamada tienes que acceder a la aplicación y en la parte derecha del menú superior seleccionar la flechita que hay, que es la pestaña que permite abrir la sección de mensajes privados. Una vez dentro de esta sección tienes que elegir una conversación en concreto.

En la parte superior de la conversación aparece el icono de la cámara. Al seleccionarlo, ya estarás haciendo una videollamada con esa persona. A partir de este momento puedes incluir de forma manual al resto de contactos que quieres que participen.

Descargar para Android

Descargar para iOs

Facebook Messenger

En Facebook Messenger puedes hacer videollamadas con hasta 6 personas a la vez. A partir de la sexta persona puedes incluir a todas las que quieras hasta llegar a 50, pero sólo podréis veros las caras los seis primeros. El resto estará presente con el audio.

Para iniciar una videollamada en Facebook Messenger tienes que descargarte la aplicación, sincronizarla con Facebook y entrar a la pestaña que dice ‘Grupos‘. En el interior de esa pestaña tienes que seleccionar la cámara de vídeo y empezar a añadir a todos los contactos que quieras.

A continuación te dejamos los enlaces para que puedas descargar la app en los dos sistemas operativos de móviles:

Android

iOs

Google Duo

Duo una aplicación de Google que permite realizar videollamadas de grupo de hasta 32 personas. También ofrece el servicio de llamadas de voz. Es válida tanto para sistemas operativos Android como iOs y cuenta con versión web para utilizarla desde el ordenador.

Para hacer una llamada en Google Duo tan sólo tienes seleccionar el botón ‘Iniciar una videollamada‘ de la página web e introducir los números de teléfono o la dirección de correo de la persona a la que quieres llamar. Por último, selecciona el botón ‘Videollamada’ y listo.

FaceTime

FaceTime es la app de videollamada de Apple. Con esta aplicación se pueden hacer videollamadas de hasta 32 personas pero sólo pueden conectarse usuarios que tengan un sistema operativo iOs. No es compatible con Android.

Para activarlo hay que ir a la sección Ajustes de tu dispositivo y seleccionar la pestaña de FaceTime. En el interior tienes que iniciar tu sesión de ID de Apple. En el caso de los iPhones, la app registra automáticamente tu teléfono.

Para hacer llamadas a través de FaceTime necesitas tener guardado el teléfono o correo de la persona a la que quieres llamar. A la hora de llamar puedes elegir si hacerlo en modo audio o hacer una videollamada. Esta app permite en modelos superiores al iPhone X que puedas crea tu propio Memoji y lo utilices durante una videollamada.

Discord

Discord es una aplicación gratuita que permite hacer videollamadas de hasta 50 personas. Con esta app también puedes crear canales para hablar sólo por voz sin necesidad de llamar. Tiene la función de compartir pantalla y se puede utilizar tanto en móviles como en escritorio porque tiene versión web y apps.

La página web de Discord permite descargarte la versión del programa en el ordenador o abrirla directamente en el ordenador. Los servidores de Discord se organizan a través de canales, así podrás tener grupos de clase, el grupo de la familia o el grupo de compañeros de trabajo. Los canales se suelen organizar por temas.

Gruveo

Gruveo es una plataforma que tiene un periodo de prueba gratuito para hacer videollamadas de hasta 12 personas que permite establecer esta conexión sin necesidad de registrarse. Una vez finalice el periodo de prueba, podrás disfrutar de esta plataforma a través de un pago mensual de unos 24 euros.

Tan sólo tienes que entrar e la web, escribir tu nombre y listo. El resto de usuarios con los que quieres hacer la videollamada tendrán que entrar en la url que se ha creado al introducir tu nombre.

Tiene versión para el teléfono así como para el ordenador. Además con esta app puedes compartir pantalla y grabar las videollamadas. Además cuenta con servicio de grabación de llamadas en HD y llamadas en cola.

FreeConferenceCall

FreeConferenceCall es una herramienta gratuita para realizar conferencias En Línea. Para poder utilizar esta plataforma tienes que seguir estos pasos:

Crearte una cuenta gratis con el correo electrónico.

Invitar a los participantes introduciendo los números de teléfono, la fecha y la hora en la que va a realizarse la llamada.

En el momento de la fecha y la hora de la conferencia, todos los participantes tienen que llamar al número facilitado según el código de acceso que previamente les ha facilitado el anfitrión.

Es una plataforma que permite la conexión entre diferentes países y que tiene versión app para el teléfono móvil.

Microsoft Teams

Microsoft teams permite reuniones virtuales de hasta 300 personas. Microsoft teams permite realizar conexiones durante 60 minutos aunque con un límite de reuniones.

Pueden reunirse un total de 100 personas y durante un tiempo limitado pero además permite que estén activos hasta 300 participantes a la vez durante un periodo concreto. Permite funcionalidades como pantalla compartida, uso compartido de archivos y un modo conferencia entre otros.

Cómo interactuar en una videoconferencia de trabajo

Las videoconferencias grupales para reuniones de trabajo son una herramienta más que han tenido que incorporar muchas empresas. Son en definitiva reuniones de trabajo a distancia, así que la forma de comunicar e interactuar con los demás debe ser exactamente igual que si fuera presencial.

A continuación te dejamos algunas claves para que sepas cómo debes comportarte en una reunión de trabajo.

Es fundamental tener clara la idea que quieres transmitir. No saber comunicar va a impedir la fluidez de la conversación. Este punto es válido tanto para si eres la persona encargada de dar la reunión o simplemente una trabajador más que va a tener que interactuar.

No saber comunicar va a impedir la fluidez de la conversación. Este punto es válido tanto para si eres la persona encargada de dar la reunión o simplemente una trabajador más que va a tener que interactuar. Ten los contenidos preparados . Es importante conocer cuál es el tema principal de la reunión, cuáles son los puntos que hay que tratar y apuntar todas las dudas o cuestiones que puedan surgirte para sacarlas después y debatir.

. Es importante conocer cuál es el tema principal de la reunión, cuáles son los puntos que hay que tratar y apuntar todas las dudas o cuestiones que puedan surgirte para sacarlas después y debatir. Hazte un resumen o esquema que te permita seguir el hilo de la reunión sin perderte o parecer que estás improvisando.

que te permita seguir el hilo de la reunión sin perderte o parecer que estás improvisando. Presta atención a los demás e interactúa . De esta forma se hará mucho más llevadera la reunión y quizá salgan nuevos puntos a tratar que puedan surgir a raíz de diferentes temas. No tomes una posición pasiva. Aunque estés en casa, estás trabajando.

. De esta forma se hará mucho más llevadera la reunión y quizá salgan nuevos puntos a tratar que puedan surgir a raíz de diferentes temas. No tomes una posición pasiva. Aunque estés en casa, estás trabajando. Mira a los ojos como si estuvieras de verdad en la misma habitación con esas personas. La expresión corporal y la mirada van a decir prácticamente todo sobre tu interés frente a esa reunión.

En relación a la expresión corporal, es importante que respetes la distancia con el ordenador. No te pongas encima, que se te vea bien, pero tampoco muy lejos. Y por supuesto, colócate en una silla de trabajo y una mesa. Que estés en casa trabajando no quiere decir que puedas estar tumbado en el sofá.

