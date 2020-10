Ocio - Tecnología Consejos para comprar ordenador de sobremesa y portátil

¿Quieres renovar tu viejo ordenador? ¿Estás harto de tener que esperar cinco o diez minutos cada vez que lo enciendes? Si quieres comprar un ordenador nuevo ya sea de sobremesa o portátil porque lo necesites para estudiar o teletrabajar, o de gaming por hobby, sigue leyendo.

Te contamos paso a paso cuáles son los consejos básicos que debes tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador independientemente del tipo que sea: los componentes más importantes, los factores a tener en cuenta, el tamaño, etcétera.

¿Para qué lo necesitas?

¿Qué uso vas a darle al portátil? En función del uso que vayas a darle al ordenador necesitarás unos requisitos específicos u otros.

Por tanto el primer paso que tienes que plantearte es para qué necesitas el ordenador. A continuación te contamos qué necesitas en función del uso que quieras darle.

Para estudiar

Si lo que necesitas es un ordenador para la universidad o para estudiar en casa, no te hace falta ningún elemento superpotente.

Aunque si eres de los que abre 20 pestañas a la vez sí que tienes que asegurarte que tanto el procesador que tenga el ordenador como la memoria RAM sean de buena calidad y potentes para que el ordenador soporte y cargue de forma rápida todas las pestañas y no se te quede pillado.

Además si vas a llevártelo contigo a la universidad, estás buscando comprar un ordenador portátil y en este caso la duración que tenga la batería es fundamental. Tienes que asegurarte que vas a poder tomar apuntes en clase sin que se te apague de forma repentina.

Para trabajar

Depende de la profesión en la que trabajes, necesitarás un tipo de ordenador u otro. Por ejemplo, si lo que buscas es navegar por páginas constantemente necesitarás, al igual que en el anterior apartado, un buen procesador y una memoria RAM potente para que tenga la capacidad de aguantar la carga de diferentes páginas abiertas a la vez.

Sin embargo si trabajas en cosas de diseño y necesitas programas de planos por ejemplo, además del procesador y de la memoria RAM, tienes que asegurarte de comprar una tarjeta gráfica de calidad que te permita apreciar la calidad de los detalles de la imagen.

Además si pasas largas horas en el ordenador porque estás teletrabajando, asegúrate de que la pantalla del ordenador tiene buena calidad para evitar en la medida de lo posible el cansancio de la vista.

En el caso de que tengas que hacer videoconferencias de forma habitual en tu trabajo, asegúrate de que la webcam tiene una lente de calidad para poder hacer las reuniones de una forma nítida.

Para edición de fotos y vídeos

En el caso de que tengas que editar fotos o vídeos necesitas un ordenador que tenga un procesador y una memoria RAM potente, pero tienes que comprar un disco duro externo o SSD a parte puesto que la memoria del ordenador será insuficiente para soportar el peso de todas las ediciones.

Si por ejemplo eres fotógrafo, vas a necesitar un ordenador de estas características y además es recomendable que cuentes con una tarjeta gráfica que te de una mayor calidad en la pantalla de todo lo que estás editando.

Para Gaming

Los ordenadores específicos para gaming deben contar con una serie de requisitos específicos para poder aguantar la capacidad de los diferentes juegos y tener la suficiente calidad de la tarjeta gráfica que traslade a la pantalla la mejor calidad de los juegos.

En la parte inferior del artículo describimos todo lo que necesitas si quieres comprar un ordenador gaming.

gaming

Partes de un ordenador

De forma genérica, los ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa, cuentan con una serie de componentes básicos comunes que son claves a la hora de comprar un equipo.

Procesador o CPU

El procesador de un ordenador es el encargado de ejecutar los servicios del equipo. El término procesador va aparejado a dos características: El número de núcleos que tiene y el rendimiento.

A mayor cantidad de núcleos del procesador, más capacidad tiene el procesador para ejecutar diferentes tareas y aplicaciones a la vez.

Como el funcionamiento del procesador aumenta la temperatura interna del ordenador, es fundamental que tengamos un disipador del procesador, que es un elemento que actúa como sistema de refrigeración de la CPU.

Tarjeta gráfica o GPU

¿Qué hace una tarjeta gráfica? Es la encargada de la calidad de los detalles, de procesar toda la información de contenido visual y trasladarla al monitor.

Los ordenadores cuentan con una tarjeta gráfica básica integrada, aunque si quieres comprar un ordenador para gaming o para una edición multimedia de contenidos, será mejor que te decantes por comprar una tarjeta gráfica independiente para obtener una mayor calidad de los contenidos.

Placa base

La placa base es un elemento al que directamente se conecta la memoria RAM, el procesador, los discos duros y la fuente de alimentación. Existen diferentes tipos que se distinguen sobre todo en su tamaño:

Placas formato ATX que son las de mayor tamaño. Cuenta con conectores exteriores.

que son las de mayor tamaño. Cuenta con conectores exteriores. Hay placas base de formato mini ITX para introducir más componentes.

para introducir más componentes. Placa DTX que están dirigidas a un ordenador pequeño.

Memoria RAM

La memoria RAM es la memoria interna del ordenador. Su función pasa por ejecutar de forma temporal las diferentes operaciones que le envía la CPU y que se están ejecutando en ese momento. Es decir, es la encargada de soportar el peso de las distintas aplicaciones que hay abiertas en ese momento.

La memoria RAM mínima que debe tener un ordenador debe ser de 4 gigas. Aunque depende del uso del ordenador. Para los ordenadores gaming hará falta una mayor capacidad de memoria RAM, alcanzando los 8 o 16 gigas.

O si necesitas tener varias pestañas abiertas a la vez y que el ordenador siga funcionando a máxima velocidad, necesitarás una RAM potente.

La memoria RAM debe estar aceptada por la placa base.

Disco duro o SSD

Además de la memoria RAM, todos los ordenadores cuentan con otro tipo de almacenamiento para poder contar con una mayor capacidad general en el ordenador.

Hay ordenadores con almacenamientos más básicos, de 32 gigas y en el otro extremo, si vas a cargar muchos juegos potentes o necesitas mucho espacio para guardar historiales de trabajo completos, los hay hasta de 1 o dos terabites.

Este tipo de almacenamiento puede realizarse con disco duro tradicional, o mediante unidades SSD. Si tienes un disco duro en casa pero no sabes si tienes que renovarlo, consulta las claves para saber si tienes que comprar un disco duro nuevo.

Conectividad

Este punto hace referencia a la cantidad de puertos que tenga el propio ordenador para poder conectar otros elementos. Puertos USB, HDMI o lector de tarjetas.

Todo ello dependerá de la finalidad del ordenador.

Monitor

El tipo de pantalla va a depender de la finalidad del ordenador.

Si necesitas una mayor resolución y calidad deberás optar por monitores que tengan más pulgadas.

Un tamaño medio oscilará entre las 12 y 15 pulgadas aproximadamente.

También es un punto importante considerar si vamos a pasar largas jornadas de trabajo delante de la pantalla. Cuantas más horas pases delante del ordenador, será mejor que optes por pantallas más grandes puesto que resultará más cómodo a la vista.

Ordenadores portátiles

Además de las piezas descritas en el apartado anterior, a la hora de elegir un ordenador portátil, hay que tener en cuenta otros aspectos:

Batería

¿Dónde vas a utilizar el ordenador? ¿Necesitas que te dure varias horas encendido? La duración de la batería es algo fundamental en los portátiles.

Si vas a utilizarlo siempre en casa, puede que tengas enchufes cerca pero si quieres un ordenador para llevártelo a la universidad lo mejor es que compres un ordenador que tenga la mayor duración de la batería.

¿Necesitas que tu portátil te dure ocho horas para cubrir la jornada de trabajo? La duración de las baterías de los ordenadores siempre han sido un desafío.

Los usuarios móviles tenían que elegir: si querían más autonomía de batería tenían que comprar un sistema más pesado; si querían un portátil más ligero tenían que hacerlo con baterías de menor duración. Esto ya ha llegado a su fin.

En la actualidad existen baterías que tienen una duración de hasta 8 horas pero a diferencia de las de hace unos años, no son tan voluminosas. Al contrario, se ha desarrollado un sistema que rediseña la forma en la que se utiliza la energía, haciendo al sistema más eficiente y ligero y menos nocivo para el medio ambiente y más que capaz de ofrecerle la dicha de más de ocho horas de autonomía de batería en una sola carga.

Además algunos modelos están diseñados para que ahorren energía incluso conectados a la luz, de esta forma se produce un ahorro energético y se reduce el desgaste de la batería.

Tamaño y peso

Dentro de los ordenadores portátiles, encontramos distintos tipos, que varían en función del tamaño, del peso y de las funcionalidades que tiene:

Los finos, dirigidos a poder trasladarlos de un lugar a otro sin esfuerzos, son los ultrabook .

. Los híbridos , que son los llamados ordenadores portátiles convertibles porque puede usarse sólo como tablet quitando el teclado o como ordenador.

, que son los llamados ordenadores portátiles convertibles porque puede usarse sólo como tablet quitando el teclado o como ordenador. Portátiles tradicionales, que son como los ultrabook pero con un tamaño y peso mayores.

Dimensiones

Las dimensiones del ordenador van a depender directamente de la finalidad que vayas a darle y están relacionadas con el tipo de portátil que compres según lo descrito ene el apartado anterior.

Conexión inalámbrica

Es decir, que tu ordenador pueda conectarse por Bluetooth. Si por ejemplo te compras cascos inalámbricos que se conectan por Bluetooth necesitarás este tipo de conexión en el ordenador para poder utilizar estos cascos aparejados al equipo.

Material de la carcasa

El material exterior que reviste a los portátiles es un elemento imprescindible a la hora de comprarlo. Depende de la gama del ordenador, encontramos carcasas de plástico, que son más susceptibles de sufrir daños y que suelen tenerlas los ordenadores más bajos de gama.

Por otra parte están los ordenadores de una gama más alta que están revestidos de materiales más resistentes.

El material es importante además de por posibles daños externos, por la capacidad de retener el calor exterior. Si el material deja pasar calor al interior del ordenador no va a permitir que refrigere todo lo que debe y va a causar daños en un largo plazo.

Webcam

Prácticamente todos los ordenadores tienen una webcam integrada en la actualidad. Depende de la finalidad que vayas a darle a tu ordenador, puede que este sea un elemento imprescindible o algo que no utilices.

Aunque si teletrabajas probablemente tengas que realizar alguna que otra videollamada o videoconferencia, por eso es importante que la webcam de el ordenador tenga unos mínimos de calidad.

Lo más básico que debe tener una webcam es una resolución nítida, que tenga micrófono integrado, una buena lente para que la imagen se aprecie bien y que tarde poco en cargar, es decir, la velocidad.

Teclado y ratón

El teclado es importante que resulte cómodo para manejarlo y escribir. Es importante que seleccionemos el teclado que se ajuste bien a nuestros dedos y cuya separación entre letras nos resulte cómoda.

Además si manejas el ordenador sobre todo con el teclado quizá te resulte útil tener un botón ratón en el teclado para no tener que levantar las manos de las letras y poder moverte entre ventanas.

Otros elementos

A estos puntos habría que sumarle el resto de elementos descritos en el primer apartado:

Procesador o CPU

Memoria RAM

Tarjeta gráfica o GPU

Disco duro

Conexiones

Ordenador de sobremesa

Los ordenadores de sobremesa o escritorio son los de toda la vida. Aunque en la actualidad han evolucionado y ya no hablamos sólo de los ordenadores enormes que ocupan todo el espacio del escritorio. Todos ellos se componen de una torre, una pantalla, un teclado y un ratón. Dentro de los ordenadores de sobremesa encontramos las siguientes variedades:

Ordenador de sobremesa

Ordenador de escritorio compacto , que son como los tradicionales pero con un diseño compacto, más pequeño.

, que son como los tradicionales pero con un diseño compacto, más pequeño. Los ordenadores todo en uno, que tienen todo el sistema detrás de la pantalla. Se componen de pantalla, ratón y teclado. No hay torre puesto que está integrada detrás del monitor.

Caja de la torre

Debe ser amplia por dos motivos básicos:

Para que pueda tener suficiente capacidad de refrigeración, aspecto primordial para el buen funcionamiento del equipo. Por si en un futuro quieres ampliar e introducir más elementos en la torre, para poder tener espacio suficiente.

Luces de colores

A la hora de elegir un ordenador, llaman la atención las luces RGB. Pero cuidado, en ocasiones el exceso de luces en pantalla, torre o teclado acaba cansando la vista.

No te dejes llevar por los colorines y consulta bien todas las partes que compone ese ordenador.

Teclado y ratón

Al igual que en el caso de los ordenadores portátiles, es crucial conseguir un teclado que resutle cómodo para escribir y manejar en los ordenadores de sobremesa.

Las teclas deben ajustarse a los dedos y estar lo suficientemente separadas para poder tener un buen control de ellas.

En cuanto al ratón, puedes hacerte con uno de cable o uno inalámbrico. Es aconsejable que pruebes las distintas formas que tienen puesto que algunos son más cómodos para su manejo que otros.

Comprarlo por piezas

A la hora de comprar un ordenador, existen tres vías:

Comprar las piezas por separado y montarlo tú mismo

Comprar en tiendas ordenadores prefabricados. Son ordenadores que monta el personal de la tienda en función del presupuesto que les marcas.

Comprar ordenador de marca directamente.

Si optas por la primera opción, te explicamos lo que tienes que tener en cuenta para comprar las mejores piezas de un ordenador y que no se te olvide ninguna. Lo que debe tener tu lista si quieres comprar un ordenador de sobremesa por partes son los siguientes elementos:

Caja o carcasa Los ventiladores de la torre Monitor Placa base Procesador o CPU y disipador Tarjeta gráfica o GPU RAM y almacenamiento externo (Disco duro o SSD) Fuente de alimentación

Orden de compra de elementos

Para comprar un ordenador por partes hay que seguir una serie de pautas. No se pueden elegir los componentes a lo loco ni en el orden que queramos. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

El procesador y la tarjeta gráfica van a condicionar la placa base. Por tanto no estos tres elementos deben guardar relación y ser compatibles entre sí para que el equipo funcione de forma correcta.

El tamaño de la tarjeta así como la placa base condicionan el tamaño de la torre puesto que depende de lo que ocupen los dos primeros elementos, habrá que comprar una torre que tenga el suficiente espacio para que puedan integrarse y tengan capacidad de refrigeración.

El procesador y la placa base condicionan la memoria RAM.

El procesador, la tarjeta gráfica y los discos duros condicionan la fuente de alimentación.

Presupuesto

La elección de un tipo de ordenador u otro así como las piezas que compres, va a depender de forma directa del presupuesto que quieras emplear en la compra del nuevo equipo.

Es el primer paso que debes plantearte. ¿Cuánto te quieres gastar? En función de la respuesta podrás elegir un tipo de ordenador o hacerlo tu mismo comprando las piezas.

Aunque debes tener en cuenta lo siguiente: La tecnología avanza a pasos agigantados. Este hecho tiene como consecuencia que los nuevos modelos de ordenadores van a tener precios elevados, pero que a medida que pasen los meses, estos precios se ven reducidos por la aparición de otros nuevos modelos.

Ordenador Gaming



¿Quieres un ordenador gaming exclusivo para jugar? Todo lo que se ha detallado en este artículo hace referencia de forma genérica a los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador.

Pero como se ha especificado a lo largo de todo el artículo, este hecho depende directamente del uso que vayas a darle al ordenador.

Por este motivo un ordenador gaming debe tener una serie de requisitos concretos.

Por ejemplo, en el caso de los ordenadores gaming es fundamental tener una tarjeta gráfica externa y potente para que muestre con precisión todos los detalles y con la mayor calidad posible los gráficos de los juegos.

para que muestre con precisión todos los detalles y con la mayor calidad posible los gráficos de los juegos. También es imprescindible que cuente con una memoria RAM lo más potente y con mayor capacidad además de contar con sistemas de almacenamiento exteriores que ayuden a soportar todos los juegos que tengas instalados.

y con mayor capacidad además de contar con sistemas de almacenamiento exteriores que ayuden a soportar todos los juegos que tengas instalados. Aunque tenga elementos más importantes, lo fundamental en este tipo de ordenadores siempre es el equilibrio entre las partes .

. Otro aspecto a considerar es que tenga la posibilidad de conexión de elementos tales como gafas de realidad virtual o cascos con micrófono integrado para partidas online.

Ordenador Apple



¿Y qué hay de los ordenadores de Apple? Son realmente buenos? ¿Merecen la pena o sólo pagamos la marca? Las principales diferencias entre los ordenadores de Apple y los ordenadores de Windows pasan por los siguientes puntos:

Para empezar la estética . El diseño de los ordenadores de Apple siempre se ha distinguido por ser más fino, menos pesado y voluminoso que los portátiles tradicionales. Además siempre siguen la misma estética. Todo liso del color que sea con la manzana en el medio.

. El diseño de los ordenadores de Apple siempre se ha distinguido por ser más fino, menos pesado y voluminoso que los portátiles tradicionales. Además siempre siguen la misma estética. Todo liso del color que sea con la manzana en el medio. Tienen sistemas operativos diferentes. El funcionamiento y manejo de los sistemas de Apple y Windows no tienen nada que ver. Hacer el cambio de un sistema operativo a otro puede suponer un cambio brusco.

puede suponer un cambio brusco. Comprar un MAC supone hacerse exclusivo de esa marca, es decir, no hay cargadores universales ni conectores válidos. Al igual que los iPhone tienen sus propios accesorios que sólo son válidos para este tipo de ordenadores.

que sólo son válidos para este tipo de ordenadores. El punto fuerte de los ordenadores MAC es que cuentan con una memoria RAM con bastante capacidad. Los ordenadores más altos de gama tienen hasta 128 gigas de RAM.

tienen hasta 128 gigas de RAM. Las aplicaciones en los MAC vienen preinstaladas.

¿Merece o no merece la pena? Si bien es cierto que los ordenadores de Apple son exclusivos y tienen un nombre muy potente en cuanto a la marca, gracias a la memoria RAM que tiene permite la ejecución de muchas tareas a la vez y tiene muy buen soporte en cuanto a ejecución de varias aplicaciones.

Suelen ser muy efectivos en profesiones como diseño gráfico, aunque si cuentas con el presupuesto para hacer tu propio ordenador por piezas, puedes conseguir un ordenador igual de potente.

En definitiva, la elección de MAC o Windows va a depender de forma directa del gusto y el presupuesto que quieras destinar a la compra de tu nuevo ordenador.

