Ocio - Tecnología

Smartphones Guía para comprar los mejores móviles por calidad precio

¿Tu móvil ya no aguanta más? ¿Se te ha caído el teléfono y no ha sobrevivido? Si te has quedado sin teléfono o sabes que está en las últimas y estás pensando cómo empezar a buscar un teléfono, sigue leyendo.

En este artículo te dejamos una guía completa de todo lo que necesitas saber a la hora de comprar un teléfono móvil: elementos más importantes, el presupuesto, el uso que vas a darle…

>> Consulta la tabla comparativa de los mejores teléfonos móviles con las mejores ofertas y descuentos.

10 mejores móviles calidad precio noviembre 2020

Descubre cuáles son los mejores móviles calidad precio en noviembre de 2020.

Qué uso vas a darle

Lo primero antes de lanzarte a mirar modelos y modelos es hacerte la siguiente pregunta: ¿Para qué lo quieres? En función del uso que vayas a darle al teléfono necesitarás que tenga unas funciones u otras.

Podemos diferenciar cuatro grandes grupos en función del uso que se le vaya a dar al teléfono:

Móvil de trabajo

Si utilizas el teléfono como un elemento más de tu trabajo le vas a dar un mayor trote diario que si lo usas a nivel personal. Estarás constantemente con llamadas o WhatsApps, con notificaciones, modificando cosas en la agenda y con el móvil echando humo tanto durante la jornada de trabajo como fuera de ella.

En este caso te va a hacer falta un teléfono de alta gama, que tenga la suficiente memoria RAM para cargar todas las aplicaciones que necesitas a la vez. La memoria RAM es el elemento más importante que debes tener en cuenta a la hora de elegir un teléfono móvil que vas a usar para tu trabajo.

Además va a ser fundamental que cuente con una batería potente que sea capaz de aguantar tus largas jornadas de trabajo. Es fundamental que no se recaliente o se quede pillado por lo que es mejor apostar por un teléfono de ultima generación que no nos de ningún susto. Más si guardamos cosas importantes del trabajo en este dispositivo.

Móvil uso personal

Un teléfono móvil que vaya a destinarse a un uso personal no va a necesitar tanta potencia en cuanto a la memoria RAM. Probablemente el uso que se le de a este tipo de móviles sea para mirar WhatsApp, redes sociales, navegar por Internet de forma esporádica o incluso jugar a juegos.

Para la elección de un móvil de uso personal necesitarás una buena batería para una mayor comodidad y no tener que ir a cada sitio con el cargador en el bolso.

Cuanta más memoria interna tenga podrás disfrutar de un mayor almacenamiento de imágenes, vídeos o fotos.

Móvil para mayores

¿Tienes un abuelo que no requiere de una tecnología última en el teléfono? Si estás buscando un móvil para mayores, los mejores son los tradicionales de tapa y botones.

Este tipo de teléfonos suelen ser muy intuitivos para que los más mayores puedan usarlo sin dificultad. Aunque si tienes unos abuelos modernos que se adaptan a las nuevas tecnologías, también puedes regalarles un teléfono para mayores con WhatsASpp y con Internet, para poder hacer videollamadas y hablar por WhatsApps con ellos.

Móvil para adolescentes

¿Estás buscando el primer móvil para tu hijo? A diferencia de los móviles para trabajar o de uso personal, los móviles para niños no necesitan ninguna función potente o especial.

Depende de lo que quieras gastarte, podrás regalarle un teléfono con una pantalla más o menos grande,con el sistema operativo que más te guste y del tamaño y forma que elijas. Al ser un primer contacto con este mundo y para el uso de navegar por redes sociales y jugar a juegos que van a darle, no hace falta un móvil de última generación.

Presupuesto

Visto el uso que vas a darle, plantea un presupuesto. Es el segundo paso que debes considerar antes de empezar a compara dispositivos.

Debes considerar el dinero que estás dispuesto a gastarte en la compra del teléfono puesto que te servirá de gran ayuda a la hora de delimitar una serie de productos concretos para comprarlos en función de su precio.

Libre o con operador

¿Libre o con operador? Hoy en día puedes encontrar en las tiendas teléfonos de los dos tipos indistintamente. Sin embargo debes saber que un teléfono libre a pesar de ser más caro te proporcionan la gran ventaja de contratar la tarifa que quieras.

Mientras que los móviles con operador, a pesar de ser más baratos, te condicionan a un operador y una tarifa concreta que suele tener permanencia.

Partes importantes de un móvil

A continuación explicamos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono. Consulta cuáles son los elementos más importantes en los que tienes que fijarte si vas a comprar un teléfono móvil.

Batería

La batería es un aspecto fundamental de un teléfono. De forma independiente al uso que le des, si se estropea la batería y apenas te dura unas horas será un incordio constante. ¿Te imaginas tener que llevar un cargador encima de forma constante?

Probablemente del cansancio de depender del cargador acabes comprándote uno nuevo, así que es fundamental que a la hora de comprar la potencia de la batería sea un aspecto clave a tener en cuenta.

Además depende del uso que le des al teléfono, necesitarás más o menos potencia de la batería porque no es lo mismo tener un teléfono si eres autónomo para trabajar y no parar de usarlo o ser una persona mayor y usarlo dos veces al día.

Independientemente de esto, la potencia recomendada en una batería tiene que ser de unos 4.000 miliamperios para que tenga una duración aceptable y no se estropee a los tres meses. Porque la batería es uno de los elementos que más se degrada de todos los teléfonos.

Otro aspecto a considerar sobre la batería es la posibilidad de que venga con la función de carga rápida.

Pantalla

¿Qué pantalla elegir? Hay que buscar comodidad ante todo. Sobre la pantalla hay que tener en cuenta tres factores: El tamaño, el tipo de pantalla y la resolución.

En cuanto al tamaño de la pantalla y como consecuencia del teléfono, lo primordial es que sea manejable. Un teléfono móvil es un aparato con el que hacemos un uso diario y por tanto debe ser cómodo para manejarlo.

Por tanto si tenemos manos pequeñas no conviene comprarse un teléfono con una pantalla gigante porque no vamos a llegar a las teclas con los dedos.

Al contrario sucede lo mismo, no se recomienda comprar un teléfono con la pantalla más pequeña del mercado si tenemos dedos grandes porque vamos a tocar varios botones a la vez.

El segundo aspecto además de la comodidad es el uso que vayamos a darle, si es para temas de trabajo y vas a necesitar ver muchos documentos del trabajo en el teléfono, deberá ser una pantalla lo suficientemente grande para no dañarnos la vista.

Hay diferentes tamaños de pantalla en el mercado:

Menos de 5 pulgadas. Se trata de un tamaño que está desapareciendo porque está en desuso. La tendencia es elegir pantallas de un tamaño algo superior. Entre 5 y 5,5 pulgadas. Este es el tamaño medio de un teléfono de la actualidad. Es el tamaño que más se suele vender. Más de 5,5 pulgadas. Las pantallas que tienen un tamaño superior son los llamados phtablets. Son las pantallas de teléfonos móviles más grandes del mercado

De forma paralela al tamaño está la composición de la pantalla. Los modelos que vienen sin marcos, con lo que se llama pantallas infinitas tienen una dimensión de pantalla 18:9 parecen más grande de lo que son.

En cuanto a la resolución de la pantalla, encontramos diferentes niveles: Son, de menor calidad a mayor los siguientes: HD, FULL HD, FULL HD +, 4K y QHD.

La más alta calidad en la actualidad son las QHD.

Tipos de pantalla: Son las LCD y las OLED. Son dos tipos de tecnología diferente. Las OLED son las nuevas que han aparecido en el mercado y que cuentan con una mayor calidad.

Cámara



¿La vas a usar de forma profesional? ¿O vas a sacar alguna foto de forma esporádica?

Ahora hay teléfonos con muchas cámaras integradas para ofrecer una mayor calidad. Depende del uso que quieras darle, tendrás que primar la importancia de tener una buena cámara. Además de las cámaras traseras, la cámara delantera cada vez gana una mayor calidad.

Pero este accesorio de los teléfonos va a depender únicamente del uso que quieras darle.



Materiales

Los materiales del teléfono van a variar en función de la gama del dispositivo. Los modelos más básicos y económicos estarán hechos de plástico o serán metálicos. Por este motivo los de plástico son los más susceptibles de romperse.

Sin embargo, en el otro extremo están los teléfonos de cristal duro, que es uno de los materiales más resistentes en la actualidad en los teléfonos.

Memoria RAM

La memoria RAM es el elemento fundamental que va a permitir que tengamos más o menos aplicaciones abiertas al mismo tiempo y el teléfono funcione. A mayor cantidad de memoria RAM, más posibilidades ofrece el teléfono.

En la actualidad se recomienda como mínimo, para que el teléfono funcione con buen rendimiento, unos 3 o 4 gigas mínimo de memoria RAM.

Aunque existen modelos más altos de gama que cuentan entre 6 y 8 gigas de memoria RAM. Estos dispositivos son los ideales para las personas que utilizan el teléfono para trabajar y necesitan darle mucho uso y abrir muchas aplicaciones a la vez.

Almacenamiento interno

Los niveles de almacenamiento interno dependen de la necesidad que tengas. En el mercado hay de todo. La decisión dependerá de cuánto quieras almacenar en el teléfono. ¿Eres de los que tiene 3.000 imágenes y 500 canciones? Debes hacerte con un teléfono con suficiente memoria interna.

Encontramos desde los teléfonos con almacenamiento interno más básicos con 16 gigas. Aunque lo mínimo que deberías elegir sería un móvil con almacenamiento interno de 32 o 64 gigas.

No optes por la memoria interna más limitada porque te puedes quedar sin espacio y que eso sea un incordio.

¿Te suenan las tarjetas de memoria micro SD? Lo cierto es que ya apenas se utilizan puesto que muchos móviles ya no tienen la posibilidad de introducirlas. Por eso la mejor apuesta es que optes por un móvil con un buen almacenamiento interno.

Procesador

Al igual que a la hora de elegir un ordenador, el procesador es importante para decidir si comprar un móvil u otro. Este elemento es el encargado de dar un mayor rendimiento y aguantar mejor al paso de los años.

Si vas a usar el teléfono para mirar WhatsApp, Facebook o alguna otra red social, un procesador sencillo te bastará. Aunque el nivel de calidad del procesador tendrá que aumentar en los casos en los que quieras destinar el móvil a pasarte largos ratos jugando o a almacenar muchos datos de trabajo.

Extras

Algunas otras funciones extras de los teléfonos a tener en cuenta son:

Para una mayor seguridad en el teléfono, el reconocimiento facial y el lector de huellas.

Tecnología que permite a algunos dispositivos mojarse o ser resistentes al polvo.

Sensor NFC para poder hacer pagos con el teléfono.

¿Apple o Smartphone?



¿Qué móvil me compro? ¿Qué sistema operativo es mejor? ¿iOS o Android? Lo cierto es que lo que suele primar a la hora de elegir un sistema operativo u otro es el gusto personal.

Al funcionar de forma diferente, las personas que están acostumbradas a un sistema operativo concreto no suelen querer cambiar porque la tarea de adaptarse al otro sistema operativo puede resultar un incordio los primeros días.

La buena noticia es que prácticamente todas las aplicaciones y juegos están disponibles en los dos sistemas operativos.

A continuación explicamos las principales diferencias entre estos dos sistemas operativos:

Las principales características de los sistemas operativos de Android son: Dan una mayor posibilidad de elegir entre diferentes marcas de teléfonos y con un abanico de precios mucho más amplio.

Es compatible con cargadores de tipo universal y no ostenta la exclusividad de sus productos como iOS.

En cuanto a iOS, lo que le caracteriza es que han creado una marca exclusiva en la que sólo está Apple. Es una marca más cara que Android.

La gran ventaja es que te permite sincronizar dispositivos familias Apple.

Los sistemas operativos de iOS están confeccionados a medida del hardware y por tanto el rendimiento del teléfono es mayor. El sistema operativo está hecho a medida del hardware.

En estos dispositivos no te hace falta tanta RAM porque la gestión de recursos es diferente y el sistema operativo es más eficiente.

Consejos de compra

Además de las diferentes características de los teléfonos, te recomendamos los siguientes consejos de compra a la hora de comprar un teléfono:

Escoge el momento de compra. SI quiere comprare un móvil de una marca y sabes que dentro de poco van a sacar un modelo nuevo, probablemente el precio del modelo que quieres va a bajar.

No te dejes llevar por las marcas

No te ciegues con el número de especificaciones

Mira la batería

La memoria

Escoge móvil en función de tus necesidades

Guía para comprar los mejores móviles por calidad precio was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Guía para comprar los mejores móviles por calidad precio, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES