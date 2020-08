Ocio - Tecnología

Smartphones El móvil para los mayores, con tapa y botón SOS

Botones grandes y bien visibles, teclas de marcación directa con números de emergencia y un menú sencillo de utilizar. Estas son las características que los adultos buscan en los terminales para personas mayores, como por ejemplo los teléfonos móviles de la marca Brondi. El nuevo terminal de Brondi, el AMICO FEDELE, es un teléfono móvil pensado especialmente para facilitar la comunicación de las personas mayores o de aquellas que cuentan con carencias visuales. ¿Su precio? En torno a los 70 euros y lo mejor es que tiene tapa, un elemento que ha desaparecido en los nuevos móviles pero que muchos usuarios echan en falta.

>> Comparativa con los mejores telefónos para personas mayores

El mayorista de electrónica Elta Hispania ha presentado Brondi Amico Fedele. Se trata de un móvil pensado para facilitar la comunicación de personas mayores o con problemas de visión. Para ello, incorpora un teclado de gran formato que mejora la visibilidad de los números, además de funciones especiales que facilitan enormemente su manejo.

Llamada de emergencia – Botón SOS

Dispone de un botón especial de emergencia SOS situado en la parte posterior que al pulsarlo realiza una llamada al número que el usuario haya memorizado previamente como, por ejemplo, el servicio de emergencias o algún familiar próximo. Este botón SOS llama automáticamente al número almacenado.

A ello se suman otras prestaciones especialmente indicadas para personas con una visibilidad reducida, como pantalla y teclado con retroiluminación o la función de linterna para iluminar cualquier entorno.

Como teléfono móvil

Por otra parte, este terminal incorpora las aplicaciones habituales de cualquier móvil existente en el mercado: mensajes sms, identificación de llamadas entrantes, diferentes tonos de llamada y vibración.

Cuenta con la función de control remoto para que la familia pueda gestionar el teléfono de forma remota y también la función de ver quién te llama incluso con la tapa activa.

El móvil para mayores se vende en farmacias

Orange ha lanzado un nuevo móvil dirigido a mayores que, por primera vez en España, se distribuirá exclusivamente en farmacias. De esta forma se atiende las demandas del segmento «senior» con un producto que reúne las características de usabilidad específicas para este colectivo. El móvil cuenta con un diseño ligero, discreto e intuitivo, teclado con voz, pantalla grande y volumen ajustable. Además, este modelo «Esencial de Orange» ofrece las funcionalidades más demandadas por las personas mayores: llamadas, SMS, radio FM, linterna y botón de emergencia.

El botón de emergencia es la prestación más singular y diferencial de este modelo; una apuesta por la seguridad y la tranquilidad de las personas mayores y de sus familiares. En caso de necesidad, con sólo deslizar este botón se activará el modo emergencia alertando automáticamente, mediante llamadas y SMS, a los familiares y/o a los servicios de atención 112. Además, emitirá una fuerte alarma sonora que alertará al entorno próximo de la situación de emergencia.

Este móvil Esencial de Orange tiene un precio de 39€, con número de línea, tarjeta Sim y batería insertadas y con saldo de inicio de 12€. El saldo se podrá recargar mediante todos los sistemas de recarga que ofrece Orange desde 5€. Además, permite elegir entre las tarifas y opciones de ahorro de tarjeta que mejor se adapten al cliente.

Los mayores de 65 prefieren un teléfono con teclas grandes, botón de emergencia y letras grandes en la pantalla, frente a un 23% que querría un smartphone

Según los datos del estudio «Tic y Mayores, conectados al futuro», de la Fundación Vodafone España, en el 2020 el 95% de lo mayores de 65 años usará la telefonía móvil, frente al 31% que utilizará Internet. Del porcentaje de usuarios de Internet el 46% utilizará la e-administración.

El 38% de los mayores de 65 prefieren un teléfono de fácil uso, con teclas grandes, botón de emergencia y letras grandes en la pantalla, frente a un 23% que querría un smartphone.

Fundación Vodafone España ha presentado en el marco de la jornada «Los mayores ante las TIC», organizada por la Fundación Edad y Vida y la Fundación Vodafone España en el IMSERSO, el estudio «TIC y Mayores, conectados al futuro», elaborado por la Fundación Vodafone y coordinado por su asesor científico Javier del Arco. Dicho informe se encuadra en los estudios prospectivos que la institución elabora dentro de su observatorio permanente del comportamiento de los mayores y las personas con discapacidad ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En palabras de Javier del Arco «este estudio se planteó como una necesidad de conocer el comportamiento de nuestros mayores en un futuro no muy lejano y de cara a adecuar los servicios que las TIC pueden ofertar, para cubrir sus necesidades tanto físicas como emocionales, una vez que se ha demostrado su valor como herramienta para fomentar el envejecimiento activo, la vida saludable e independiente y disminuir la soledad».

El objetivo del estudio que se ha presentado ha sido conocer cómo puede ser la relación de las personas entre 56 y 65 años con la tecnología dentro de 7 u 8 años. Los datos se han obtenido a partir de una muestra de 2.000 personas de edades comprendidas entre los 56 y los 70 años, en todo el territorio nacional.

Mirando a un futuro no muy lejano, las cifras de uso de la telefonía móvil seguirán creciendo hasta alcanzar un previsible 95%, frente al pobre aumento en un 1% de los futuros usuarios de Internet, hasta un 31%. Esta cifra es significativa, ya que de ese porcentaje, solo el 46% podría ser usuario de la e-administración, lo que provocará desigualdades en la forma de comunicarse y entender los servicios públicos en un importante segmento de la población.

Respecto a los terminales móviles, a día de hoy, nuestros mayores prefieren terminales de fácil uso y valoran muy positivamente el botón de emergencia, que les da seguridad y les motiva para salir a la calle, realizar actividades y buscar compañía fuera de la seguridad del hogar. Sin embargo, y debido a la introducción de la tecnología en nuestro día a día, un 23% de los mayores querrían un smartphone buscando utilidades más avanzadas como acceso a Internet, correo y redes sociales en movilidad.

Santiago Moreno, Director General de la Fundación Vodafone España, comenta que «desde Fundación Vodafone se trata de aprovechar las fortalezas de nuestro sector y aplicarlo en el trabajo con mayores y personas con discapacidad. Luchar contra la brecha digital es la primera obligación que tenemos los actores del sector TIC», y añade que «la realización de estos estudios, que se ofrecen de forma pública para su consulta y difusión, se hacen imprescindibles para que tanto la administración pública, como la empresa privada, adecuen su oferta a las necesidades de formación e información de este colectivo, conozcan sus limitaciones y pongan foco en los puntos débiles, con el objetivo último de acabar con la tan temida brecha digital».

