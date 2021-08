La figura del ‘conductor ocasional’ para ahorrar en el seguro del coche

Coches

Compartir un coche entre varios miembros de la familia es lo más normal, sobre todo, en aquellas de tres, cuatro o cinco miembros en las que suele haber un par de vehículos para todos. Y aunque tener el carnet permite a los usuarios conducir un coche, a ojos del seguro no es del todo así. Así que antes de dejar las llaves a tus hijos, hermanos o cuñados, es importante que les incluyas en tu póliza de seguro. Sabemos que no es precisamente barato, pero no hacerlo puede salirte muy caro en caso de accidente, puesto que la aseguradora no va a hacerse cargo de los daños si el implicado en el choque no está dado de alta en el seguro.

En esta guía te vamos a explicar cómo incluir a un hijo o familiar en la póliza del seguro del coche de la forma más barata añadiéndole como conductor ocasional.

Cómo incluir en el seguro a otra persona que conduce tu coche

Los seguros de coches son nominativos, es decir, que tienen un único titular, que normalmente, es la persona que conduce el vehículo de forma regular. Aunque no siempre es así. Puede ocurrir que una persona sea tanto la titular del coche como del seguro, pero que no lo conduzca a diario, sino que el vehículo lo use otra persona.

Ante estas situaciones, el titular del seguro tiene dos posibilidades para incluir a la persona que conduce el coche en el seguro y evitar problemas:

Conductor habitual

Conductor ocasional

Se entiende por conductor habitual a la persona que utiliza el coche de forma diaria. Y por conductor ocasional a la persona que lo coge para momentos puntuales.

La principal diferencia entre ambas modalidades es lo que te sube el seguro del coche. Si añades un conductor habitual, el precio es mayor que si lo pones como ocasional, por el mayor riesgo de accidente. Y el precio es más elevado aún si a la persona que quieres añadir en cualquiera de las dos situaciones tiene menos de dos años de experiencia de carnet o es menor de 25 años.

Sin embargo, la decisión de elegir una modalidad u otra debe depender más de la frecuencia con la que esa persona utilice el vehículo y no tanto del precio.

Conductor ocasional

Las aseguradoras entienden que el conductor ocasional es aquel que utiliza el coche de forma esporádica y excepcional. Si tu hijo acaba de sacarse el carnet y te va a pedir el coche un par de veces para ir al cine o para quedar con amigos, pero no lo va a usar a diario, es la mejor opción.

Ésta es la forma más económica para añadir a otro conductor en tu seguro, sobre todo si es novel o menor de 26 años. Aunque los precios no son muy baratos. Añadir a un conductor sin experiencia al seguro de un coche es un trámite que en cualquier caso tiene un coste bastante elevado por los riesgos que suponen a las compañías. A menor experiencia, más probabilidades hay de riesgo de accidente.

En el supuesto de que añadas a un conductor ocasional con un perfil similar al tuyo, la cuantía de la póliza no va a incrementarse tanto. En términos generales, puede aumentar en torno al 30%, pero a mayor riesgo, más dinero. Todo dependerá del perfil del nuevo conductor.

En cualquier caso, la figura del conductor ocasional es la más barata para incluir a otra persona en el seguro y estar protegidos en caso de choque con otro vehículo.

Conductor habitual

El conductor habitual es una persona que utiliza un vehículo a diario del que no es titular. Es la opción ideal si, por ejemplo, si sois una pareja y sólo tenéis un coche que compartís. En este supuesto el cónyuge que no es el titular debe figurar en el seguro como conductor habitual para no tener problemas con la aseguradora en caso de accidente. Hay que tener en cuenta que cuánto más conduzca el coche otra persona, más riesgo hay de que pueda tener un pequeño golpe.

La figura del conductor habitual es algo más cara que la del conductor ocasional. Esto se debe a que hay menos probabilidades de riesgo para la aseguradora si una persona coge un coche de forma eventual que si lo hace a diario.

Aunque el coste total del seguro gira en torno al perfil del conductor. Puede darse la situación de que añadir a un conductor habitual en tu seguro que tenga una larga experiencia como conductor y sea mayor de 35 años que añadir a un conductor ocasional novel menor de 25 años.

¿Y si otra persona que no está en el seguro coge mi coche?

Como caso excepcional, las aseguradoras suelen cubrir a conductores eventuales siempre que tengan más de 25 años o dos de experiencia en el carnet. Lo vemos con un ejemplo. Imagínate que un día vas con amigos o familiares en tu coche y, por el motivo que sea, no puedes conducir y tienes que dejarle el coche alguien:

Si se lo dejas a tu hermana de 40 años y con más de 5 de experiencia de carnet y tenéis un accidente, la aseguradora cubriría los gastos.

Aunque si el implicado en el accidente tiene menos de 25 años o menos de 2 de experiencia de carnet, puede negarse a hacerlo y no querer cubrir la indemnización.

Lo que sucedería en este caso es que a ojos legales, acabas de tener un accidente con un coche sin seguro. Y, por tanto, vas a tener que costear todos los daños de tu bolsillo, aunque pagues un seguro.

Avisar a la DGT del conductor habitual

Además de reflejarlo en el seguro, el titular del vehículo puede comunicar a la DGT que la persona que conduce el vehículo de forma habitual no es el titular del mismo. De esta forma, Tráfico enviará todas las notificaciones y sanciones directamente a esa persona, ahorrando trámites burocráticos y asegurándose de que la notificación llega al destinatario adecuado. La DGT entiende por conductor habitual aquel que use el vehículo en periodos continuados superiores a 30 días.

Éste es un trámite que puedes realizar por Internet, a través de la sede electrónica de la DGT, a través de la app MiDGT o de forma presencial. En este último caso tienes que pedir cita previa a Tráfico para que te atiendan en las oficinas. Para hacer el trámite por Internet debes tener identificación digital.

El único requisito para hacer esta notificación a la DGT es que el implicado te haya dado su consentimiento. Esto debe quedar reflejado por escrito para que la DGT pueda ponerle como conducto habitual. Además de este documento, el titular del coche tiene que entregar el impreso de solicitud debidamente cumplimentado.

