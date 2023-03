Coches

Seguros Coche

Cómo evitar que te suban el precio del seguro del coche

NOTICIA de de Jessica Pascual

Dar partes al seguro, que los coches no estén protegidos en una plaza de garaje, tener a varios conductores en una póliza o que esté ligado a la subida del IPC son algunos de los factores que provocan el aumento del precio del seguro que muchos conductores pagan por sus vehículos.

La buena noticia es que en muchos casos es posible evitar este aumento en el coste de una forma fácil y sencilla. La mala es que es el conductor el que debe estar alerta de todas estas cuestiones para evitarlo. De manera general, es muy importante tener todo esto en cuenta porque hay otros factores que encarecen el precio del seguro y que son más difíciles de sortear, como la edad o la provincia de residencia del conductor.

En cualquier caso, a continuación te explicamos cómo evitar que te suban el precio del seguro del coche con algunos consejos y pautas clave. Aunque lo más importante es tener todos estos aspectos en cuenta con la suficiente antelación para poder realizar modificaciones o dar de baja el seguro del coche en el caso de que encuentres una mejor oferta. Para ello, debes saber cuándo te pasan la renovación automática del seguro cada año y adelantarte a los acontecimientos para evitar pagar de más por ello.

1. Mantén buenos hábitos en la conducción y ten cuidado en carretera

Puede parecer una obviedad, pero mantener unos buenos hábitos en la conducción y evitar dar partes a tu seguro es una de las formas más sencillas de evitar que te suban la cuota. Por cada parte que un conductor da a su seguro en el que asume la culpa de un golpe o siniestro, aumenta la cantidad a pagar en la siguiente revisión.

Aunque el incremento en este caso depende directamente de la gravedad de los siniestros o accidentes. Esto es consecuencia directa de que, a ojos de la aseguradora, el conductor pasa a tener un perfil de mayor riesgo y, por tanto, se produce el aumento de la cuota.

2. Evita meter a otro conductor en la póliza

Si compartes coche con tu pareja u otra persona, lo recomendable es que los dos figuréis en la póliza de seguro para evitar problemas en caso de accidente. La desventaja es que meter a una persona más en la póliza supone un aumento de la cuota del seguro. Aunque la buena noticia es que hay una solución intermedia que puede beneficiar a los conductores.

Se trata de contratar la figura del conductor ocasional para ahorrar en el seguro del coche. En lugar de establecer dos conductores titulares, al configurar a uno como ocasional permites reducir la cuota que quedaría por tener dos titulares y poder compartir el coche con total seguridad y bajo la ley.

3. Guarda el coche en un plaza de garaje

¿Tienes un garaje privado en casa porque vives en un chalet? No lo dudes más y comunícalo cuanto antes a tu aseguradora. Los coches que duermen en sitios resguardados suelen salir más baratos que aquellos que se quedan a la intemperie y pueden verse afectado por las inclemencias de temporales y otros factores externos, como golpes, roturas o arañazos.

En el caso de no tener un parking propio, puedes informarte acerca del precio de lo que cuesta alquilar una plaza de garaje. Y echar cuentas con los empleados de tu aseguradora para valorar si puede merecerte la pena invertir en una plaza de garaje en función de lo que puede abaratarse el seguro.

4. Ojo con la cláusula del IPC

¿El precio de tu seguro está ligado a la subida del IPC? Es uno de los aspectos más importantes que debes revisar antes de que llegue la renovación anual del contrato. En el caso de que esté sujeta, te recomendamos negociar las condiciones para evitar que la revisión anual del IPC afecte al precio que puedes pagar por el seguro. Sobre este aspecto hay que tener en cuenta que es fundamental adelantarse a los acontecimientos para evitar problemas.

Si en el contrato aparece detallado que el precio está sujeto a la revisión del IPC y, como conductor, no dices nada hasta que te pasan la nueva cuota, no puedes reclamar nada. Por ello, la clave para evitar esta subida es renegociar esta condición y otras que creas que puedan perjudicarte antes de que llegue la fecha de renovación del seguro. En el caso de que no quieran cambiar las condiciones, siempre puedes comparar otras ofertas hasta elegir el seguro del coche de la compañía que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

5. Fin de las promociones

En relación con el apartado anterior, otro de los aspectos clave a tener en cuenta para evitar que te suban el seguro del coche es revisar si el precio que has pagado en el último año es fruto de alguna promoción o tarifa especial. En el caso de ser así, ten en cuenta que si se ha acabado, experimentarás un cambio en la tarifa. Si crees que sube demasiado, acude a las oficinas a negociar para ver qué pueden ofrecerte y, en el caso de que no te convenza, busca otras ofertas.

6. Elige el tipo de seguro que mejor se adapte a tu situación

¿Contratar un seguro a terceros o a todo riesgo? Es una de las grandes preguntas que se plantean los conductores tras adquirir un nuevo coche. La respuesta es sencilla. No siempre lo más caro es lo mejor. Hay que valorar cada una de las cláusulas y coberturas que ofrecen las compañías para elegir la que mejor se adapte a cada situación y pagar justo por lo que necesitas.

Por último, si crees que la subida del precio de tu seguro este año es inevitable y no estás dispuesto a pagarlo, puedes cambiarte de compañía para encontrar la mejor oferta. Para ello, desde esta otra información puedes descargar un modelo de carta para dar de baja el seguro del coche. En cualquier caso, asegúrate que durante todo el procedimiento tu coche tiene un seguro asociado. De lo contrario, puedes enfrentarte a multas por no tener seguro de coche de hasta 3.000 euros.

Si quieres leer más noticias como Cómo evitar que te suban el precio del seguro del coche, te recomendamos que entres en la categoría de Seguros Coche.