La hierba medicinal aromática rica en vitamina C y hierro que ayuda a calmar los dolores musculares

NOTICIA de de Jessica Pascual

Una de las plantas medicinales más populares de España, se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que la convierte en el aliado perfecto para aliviar los dolores musculares. Además, es un ingrediente muy versátil en la cocina que puede usarse en una gran variedad de aderezos y acompañamientos. También es buena para la memoria, la digestión y tiene propiedades curativas. Con un aroma muy fuerte y un color característico. ¿Sabes qué planta es? Hablamos del romero, un arbusto usado desde la antigüedad como planta medicinal gracias a todas las propiedades beneficiosas que se le atribuyen en la salud.

Propiedades del romero que son buenas para la salud

El romero es un arbusto de hojas perennes que se caracteriza por ser muy aromático. Mantiene su color verde durante todo el año y florece en dos estaciones, tanto en primavera, como en otoño. Las flores tienen un color azul característico claro con manchas violetas y sus hojas se usan para condimentar platos, aunque también se caracterizan por sus fines curativos.

En cuanto a su uso, posee numerosos beneficios para la salud, aunque es principalmente atractiva por su capacidad para aliviar los dolores musculares. Aunque de manera adicional a esta propiedad, es una de las plantas que se caracteriza por su gran versatilidad, puesto que sirve tanto como aderezo en las comidas, como para fines terapéuticos. Puede aplicarse sobre la piel, a modo de uso externo, como en infusiones y otras fórmulas para aprovechar otros beneficios que puede aportar al organismo, en especial, a nivel digestivo.

Sus propiedades y compuestos están distribuidos por toda la planta, por lo que pueden usarse tanto las hojas, como las flores para preparar remedios caseros. En concreto, de las hojas puede prepararse el alcohol o aceite de romero. Una fórmula cuya composición ha demostrado que tiene un gran potencial para aliviar dolores musculares y es ampliamente usado para este fin.

Es una planta con principios activos que ejercen acciones beneficiosas sobre numerosos órganos. En concreto, tal y como se desprende de la ficha del Ministerio de Agricultura, las hojas de romero contienen taninos, que es un principio amargo, vitamina C y ácido rosmarínico, entre otros. De ello se desprende que, “en uso externo, es antiséptico, analgésico, cicatrizante y estimulante del cuero cabelludo“.

Capacidad antiinflamatoria y antioxidante

El estudio ‘El Romero. Planta aromática con efectos antioxidantes‘, publicado en la revista Offarm, señala que esta planta es una especie vegetal que se usa en la antigüedad como herramienta de la medicina tradicional gracia a las “múltiples propiedades que se le han atribuido históricamente”.

El artículo firmado por la farmacéutica M. Tránsito López Luengo, explica que de todas estas propiedades, son sus aplicaciones externas las más populares. Aunque hay otras, como su poder y capacidad antioxidante, que despierta gran interés entre los investigadores.

Los principios activos de esta planta se concentran en sus hojas. En concreto, estas cuentan con un porcentaje de entre un 1 y un 2,5 % de aceite esencial. Aunque también incorporan principios amargos, flavonoides y polifenoles.

Respecto al efecto antiinflamatorio y antioxidante, señala que “aunque en la literatura científica no se han descrito ensayos clínicos sobre estas propiedades farmacológicas, sí que se han demostrado mediante ensayos in vivo e in vitro”, explican. Algunos ensayos farmacológicos han demostrado que el aceite esencial de esta planta, así como algunos extractos y varios de sus componentes aislados, relajan la musculatura lisa traqueal, intestinal y vascular de distintos animales.

En cuanto a su actividad antiinflamatoria, se ha comprobado en ensayos que el ácido rosmarínico presente en esta planta tienen esta capacidad.

En la misma línea, otros estudios, como el informe ‘Rosmarinus officinalis L. (romero) como agente terapéutico y profiláctico‘, publicado en el Journal of Biomedical Sciencie, apunta a que el romero cuenta en su composición con una serie de elementos bioactivos y fitocompuestos que tienen efectos beneficiosos en la salud, entre las que destacan:

Propiedades antiinflamatorias

Antioxidantes

Propiedades del alcohol de romero para los dolores musculares

El alcohol o aceite de romero es un producto elaborado con los compuestos y principios activos de la planta que se caracteriza por su capacidad para reducir la inflamación y las dolencias de personas con problemas de artrosis y de artritis reumatoide. En la práctica, sirve para aliviar las molestias provocadas por contusiones, dolores musculares, torceduras o hasta lumbalgias.