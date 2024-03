Ocio - Tecnología

La multa que te podrían poner si ves el fútbol por aplicaciones piratas

de Cristian Pinto

La lucha contra la piratería en el fútbol cada vez está más cerca de llegar a su fin. Según el auto del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, LaLiga puede obligar a las operadoras de internet como Movistar, Vodafone y Orange a informar sobre las direcciones IP y los datos personales de los usuarios que usen páginas o aplicaciones piratas para ver el fútbol. En este sentido, Telefónica ya podía bloquear los dominios y direcciones IP de aquellas páginas webs que piratean el fútbol de LaLiga, todo sin la necesidad de pasar por el juzgado.

Ahora, LaLiga ha dado un paso más allá y podría multar directamente a los consumidores del fútbol ilegal, especialmente aquellos que usan IPTV. Eso sí, por el momento no van a poder multar a los usuarios finales. El Juzgado de Barcelona ha realizado un auto, que no es lo mismo que una sentencia. De todos modos, se trata de un paso adelante para acabar con las mafias que redifunden la señal de redes piratas, incluidos quienes no pagan las cuotas y usan decodificadores para ver el fútbol, los llamados ‘cardsharer’.

¿Me pueden multar por consumir IPTV?

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha dado luz verde para poder emprender acciones legales de forma directa con aquellos consumidores de fútbol pirata. Esta decisión puede marcar un antes y un después en la lucha que mantiene Javier Tebas, presidente de LaLiga, contra las mafias que están detrás de la piratería.

Los establecimientos como bares y restaurantes que emitían el fútbol de forma ilegal ya fueron penalizados en este sentido. No obstante, la clave de este asunto reside en que LaLiga ha obtenido el permiso para que las operadoras den información sobre aquellos consumidores de fútbol pirata. En realidad, la información que se dará será solo de los usuarios que compartan de forma ilícita los partidos de fútbol sin pagar la cuota de la operadora. A este tipo de usuarios se les denomina ‘cardsharers’.

Qué es un ‘cardsharer’

Según el comunicado oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, “el ‘cardsharing’ es una práctica por la cual usuarios legítimos redifunden la señal a determinadas redes “pirata” en las que todos los partícipes, incluidos quienes únicamente defraudan la cuota, utilizan decodificadores”.

¿Qué quiere decir esto? LaLiga solo podrá requerir los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos. Es decir, a los llamados ‘cardsharers’ que se encargan de compartir la señal a terceros y se lucran con esta actividad.

Las operadores están obligadas a dar datos de los clientes

Uno de los grandes obstáculos para acabar con la piratería ha sido la dificultad de poder identificar a los infractores, según la ley europea. No obstante, el pasado mes de septiembre, el Abogado General de la Unión Europea aclaró que la identificación de los usuarios que ven el fútbol pirata no vulneraba sus derechos fundamentales. Aunque, lo más probable, es que el usuario final se acoja a la Ley de Protección de Datos.

De ahora en adelante, las operadoras Vodafone, Orange, Telefónica, MásMóvil y Digi están obligadas a aportar a LaLiga los siguientes datos de los ‘cardsharers’ que consuman y compartan el fútbol pirata:

Dirección IP

Nombre y apellidos del titular de la línea

del titular de la línea Dirección postal de la línea y de facturación

de la línea y de facturación DNI o NIE del usuario

Eliminadas 58 aplicaciones piratas para ver el fútbol

El pasado mes de septiembre, Javier Tebas informó en unas jornadas sobre la lucha contra la Piratería en Eventos Deportivos que han logrado eliminar un total de 58 aplicaciones para Android que en total sumaban 4 millones de descargas en todo el mundo. Estas aplicaciones podían emitir el fútbol y otros deportes de forma gratuita en España.

Además, Tebas advirtió de que están en conversaciones con Google para localizar a las personas que tengas descargadas este tipo de aplicaciones en sus teléfonos móviles.

