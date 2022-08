Ocio - Tecnología

Internet

Telefónica bloqueará los dominios y direcciones IP que pirateen fútbol de LaLiga sin pasar por el juzgado

NOTICIA de de Javi Navarro

Durante las próximas tres temporadas, hasta 2025, las operadoras tendrán más facilidad para bloquear las webs para ver contenidos pirateados, sobre todo fútbol de LaLiga. Así lo ha establecido la justicia, después de que LaLiga y Movistar Plus+ hayan ganado la demanda conjunta presentada por ambas entidades ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona que les habilita para poder bloquear semanalmente el acceso a dominios que facilitan la piratería de contenidos de LaLiga.

Tal y como se detalla en la sentencia de fecha 25 de julio de 2022, esta medida de protección es necesaria, puesto que se detectan “numerosos casos de piratería digital que afectan de forma flagrante la explotación de sus derechos”, mediante el uso de “distintos modelos de piratería de contenidos audiovisuales en Internet (especialmente de contenidos deportivos)”. El juez ha concedido esta facultad a Telefónica ante la facilidad con la que estas webs cambian de dominio o URL para permitir ver partidos de fútbol de pago de LaLiga.

La medida autorizada judicialmente se denomina ‘de bloqueo dinámico’, puesto que no se aplicará de una forma puntual, sino semanalmente con las nuevas identificaciones de URL, dominios y direcciones IP, sin necesidad de comunicarlas previamente al juzgado.

Todas las operadoras obligadas

El resto de operadoras también deberán actualizar la lista de URL e IP bloqueadas desde España. Así lo ha acordado el magistrado titular, con la finalidad de conseguir el bloqueo de aquellas páginas web a través de las cuales se estarían infringiendo los derechos de propiedad intelectual.

Esto significa que, además de Telefónica, el resto de operadoras estará obligado a incluir en sus bloqueos estos listados dominios, direcciones IP y URL que en sus bloqueos desde España en menos de 3 horas para impedir que los usuarios accedan a ellos.

La sentencia estará vigente hasta la temporada 2024/2025 y comenzará su operativa desde la semana del 8 de agosto, antes del comienzo de la liga de fútbol el próximo 12 de agosto.

Este mandato judicial es el tercero en esta línea para combatir la piratería respecto a la sostenibilidad de la explotación de contenidos de LaLiga. Los dos anteriores fueron el del 11 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, y el del 21 de diciembre de 2021, del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, que habilitaron un mecanismo de protección similar.

Todos los contenidos de Movistar Plus+

Por otro lado, Movistar Plus+ ha ganado otra sentencia en línea con la anterior, de modo que los operadores de telecomunicaciones de acceso a Internet en España tienen que bloquear semanalmente el acceso a dominios que facilitan la piratería de contenidos audiovisuales de la plataforma Movistar Plus+.

De este modo, todos los contenidos de la plataforma Movistar Plus+, estarán protegidos mediante el mecanismo semanal de bloqueos de dominios piratas habilitado judicialmente, y, además, los contenidos de aquellas OTTs con las que Movistar tiene acuerdos (DAZN, Netflix, Disney+, Prime Video, ATRESplayer Premium, Mitele, LaLiga Sports).

Entre otros, se encuentran Canales (#0, #Vamos), Originales (Rapa, La Unidad, La Fortuna, Hierro, El Embarcadero, La Peste, Mientras dure la guerra), Programas (La Resistencia, Ilustres Ignorantes), Movistar LaLiga, Movistar UEFA Champions y UEFA Europa League.

Si quieres leer más noticias como Telefónica bloqueará los dominios y direcciones IP que pirateen fútbol de LaLiga sin pasar por el juzgado, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.