La nota del teórico de conducir ya se puede saber una hora después de hacer el examen

¿Acabas de presentarte al examen teórico de conducir? En ese caso, debes que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya permite que los alumnos recién examinados consulten su nota a través del móvil, bien por la web de la DGT o por la app miDGT. Tanto si el resultado es apto como no apto, el resultado estará disponible para los examinados una hora después de realizar el examen. Ojo, ten en cuenta que una vez apruebas el examen teórico tienes un plazo para presentarte al examen práctico, porque el teórico del coche caduca.

En esta otra información te detallamos todos los pasos necesarios para saber si has aprobado el examen teórico de conducir, ya sea desde la web, desde la app miDGT o de forma presencial.

Cuándo aparecen las notas del teórico de conducir

Según el último comunicado de la DGT, ya no es necesario esperar hasta las 17:00 horas para saber si has aprobado o no el test teórico de conducir. Antes, aunque realizases el examen a las 09:00 horas, la nota no era pública en la web de la DGT hasta las cinco de la tarde. Ese era el momento en el que cargaban todas las notas de los exámenes realizados cada día en las jefaturas provinciales de Tráfico. Esto suponía que la mayoría de veces la página de la DGT colapsara debido al gran número de personas que accedía en ese mismo momento a consultar su nota.

Ahora, con la nueva funcionalidad incorporada en la app miDGT, el tiempo de incertidumbre para los ciudadanos se reduce de forma significativa. Una hora después de terminar el examen, la nota ya estará disponible. Es decir, si te has examinado a las 10:00 horas, a las 11:00 horas ya podrás consultar la nota en la app miDGT. En esta otra información te contamos cómo llevar el carnet de conducir en el móvil gracias a la app miDGT.

Qué notas se pueden consultar en la app miDGT

Los alumnos que se estén preparando para obtener alguno de los permisos de conducir ya pueden consultar su nota de examen teórico una hora después de realizar la prueba. Eso sí, a las personas que se hayan examinado del teórico de mercancías peligrosas y los que hayan hecho el examen por recuperación del permiso por pérdida de vigencia, no se les aplica esta novedad.

Darse de alta en cl@ve antes de hacer el examen

Junto a la anterior novedad, con el fin de ayudar a los ciudadanos en su relación digital con la Administración, la DGT permite darse de alta en cl@ve en el mismo momento de realizar el examen teórico de conducir.

Las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Bilbao y Zaragoza han sido las primeras en implementarlo. A lo largo de esta semana se unirán las de Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Valencia A Coruña, Las Palmas y Oviedo.

