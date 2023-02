Sabías Que...

Alimentación

La nueva moda de las Smash Burgers: por qué están triunfando

NOTICIA de de Cristian Pinto

El fenómeno de Smash Burger o, traducido al español, hamburguesa aplastada, está creando tendencia en muchos restaurantes. Se trata de una innovación gastronómica que han implementado hasta los mejores chefs del mundo en sus negocios. Gracias a su difusión en redes sociales han logrado hacerse un hueco en las cartas de las hamburgueserías, ofreciendo un menú diferente, atractivo y asequible.

Además, su manera de cocinar es muy sencilla, por lo que permite que cualquier persona también improvie sus propias recetas en casa.



¿Cómo se cocina una ‘Smash Burger’?

Su principal característica es que no se trata de un filete de carne de hamburguesa típico. En primer lugar, se aplasta en la plancha —con ayuda de una espátula— una bola de carne de menos de 100 gramos hasta que se quede con un grosor fino. El resultado final debe ser un filete delgado, sin que llegue a deshacerse y que sea crujiente por fuera y jugoso por dentro.

Por otro lado, los complementos que acompañan a la carne no deben ser demasiados. Basta con añadirle dos carnes, queso, unas tiras de bacon y alguna salsa, puesto que su gran atractivo se encuentra en la textura y sabor de la carne.



No vale una carne cualquiera. La más recomendada es la de vacuno, sin mezclar con la de cerdo o la de pollo. La grasa de este tipo de carne suele estar entre un 15 y 20 % para que no se quede demasiado seca. El mejor corte de la carne es de aguja o de la parte de a cadera. También es importante pedirle al carnicero que nos pique una sola vez la carne para que no quede hecha un puré.

El pan también juega un papel fundamental en la composición de la hamburguesa. El más utilizado es el pan brioche debido a su gran esponjosidad y textura suave. Para darle un toque especial, se suele tostar ligeramente en la plancha con mantequilla.



¿Por qué tienen tanto éxito?

El mayor atractivo de las smash se encuentra en su formato, puesto que es diferente al resto de hamburguesas clásicas. A través de redes sociales como TikTok o Instagram se han viralizado muchas cadenas de hamburguesas especializadas en este tipo. Su textura crujiente y el acompañamiento no muy excesivo de ingredientes logra atraer a una gran cantidad de público.

Sin embargo, su mayor popularidad se debe al formato delivery. Las entregas a domicilio de esta clase de hamburguesas se ha disparado durante el 2022 debido a su formato asequible y fácil de comer, al igual que ocurre con, por ejemplo, la hamburguesa del Rubius.

Las 4 más famosas de España

Si aún no has probado las hamburguesas de las que todo el mundo habla, te proponemos algunos de los restaurantes que mejor las preparan en España:

Junk Burger, Madrid

Este restaurante fue galardonado como la mejor hamburguesa de España en 2022 gracias a la ‘Le gagnant’.

Pink’s, Madrid

Es famosa por únicamente servir un tipo de hamburguesa en su menú, la cheeseburger. Si quieres probarla debes apresurarte porque elaboran una cantidad limitada al día.

-Vicio Burger, Madrid

Su lema es “less ingredients, more calité” (menos ingredientes, mejor calidad) y ganaron el premio a la Mejor Burger de Madrid en 2022.

Hide out, Barcelona

Aquí dicen ser los primeros que introdujeron el concepto smash burger en España. Todos sus ingredientes son caseros.

Si quieres leer más noticias como La nueva moda de las Smash Burgers: por qué están triunfando, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.