Vivienda

Alquileres

La vivienda sube un 4,6 % en un año y el alquiler se dispara un 17 %

NOTICIA de de Javi Navarro

La vivienda es un 4,6 % más cara que en 2023, situándose en 2.007 euros el metro cuadrado. Y el mercado del alquiler no se queda atrás, puesto que el precio medio para una vivienda se sitúa en torno los 1.520 euros mensuales en 2024, lo que supone un 17 % más que en 2023, tal y como recoge el ‘Informe de Situación y Evolución del Mercado Inmobiliario‘, elaborado por el Departamento de Estudios de CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España.

Precios medios de compra

Casi todas las comunidades autónomas han visto cómo se incrementan los precios medios de alquiler, a excepción de siete, que han disminuido su precio durante 2024: Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura.

Canarias, con un aumento del 18,6 % es la comunidad con mayor variación del precio, seguido de Baleares con un 17,1 %. En el lado contrario se encuentran Extremadura y Aragón, que han disminuido su precio en un 3,7 % y un 2,9 %, respectivamente.

Baleares, con un precio unitario medio de 4.497 euros/m², se sitúa como la comunidad más cara, seguido de Madrid y País Vasco, con 3.380 euros/m² y 2.804 euros/m², respectivamente.

Las provincias más económicas en 2024 son Ciudad Real, Teruel y Cuenca, con 675 euros/m², 726 euros/m² y 752 euros/m² respectivamente.

Precios medios de alquiler

En cuanto al mercado del alquiler, el precio medio de alquiler en España para una vivienda se sitúa en torno los 1.520 euros mensuales, un 17 % más que hace un año.

El precio se ha incrementado en todas las provincias españolas, aumentando enormemente en muchas de ellas, destacando Girona o Guipúzcoa, donde el precio se ha incrementado hasta un 36 % y un 33 % respectivamente.

A nivel provincial, Madrid, Barcelona, Baleares o Málaga son las provincias con un precio más elevado, con un precio de alquiler mensual de 2.077 euros, 2.240 euros, 2.894 euros y 2.025 euros respectivamente. En el lado contrario, las provincias más económicas son Ciudad Real (537 euros) o Zamora (563 euros).

Al analizar la superficie media ofertada, en 2024 ha aumentado la oferta de vivienda con superficies mayores a 120 m², disminuyendo las que se ofertan entre 61-90 m² y situándose, por tanto, la media en 152 m² a nivel nacional frente a los 144 m² de hace un año.

Baleares es la comunidad con mayor porcentaje de viviendas de más de 120 m², llegando al 66 %. En el lado opuesto, con mayor proporción de viviendas con menos superficie, se encuentran Canarias y la Comunidad de Madrid, ya que un 14 % y un 12 % de sus viviendas en oferta cuentan con menos de 60 m².

España no cumple en eficiencia energética

Lo que se observa durante el 2024 es que, en España, todavía un 55,54 % de las viviendas publicadas no tienen disponible el certificado energético, que será imprescindible para llevar a cabo estas operaciones de compra, venta y alquiler. Aun así, existe un avance con respecto a 2023, donde el porcentaje de viviendas ofertadas sin el certificado energético era del 56,18 %.

En Barcelona este año el porcentaje de no publicados es del 32,08 %, bastante por debajo de la media nacional. Durante el año 2023 en Barcelona, esta cifra era del 34,13 %. En Madrid, en 2024, el porcentaje de no publicados llega al 52,32 %, por debajo de la media nacional, y empeora con respecto a 2023, cuyo porcentaje de no publicados era del 51,35 %.