Las empresas ya no experimentan con IA: ahora buscan talento que la haga rentable

La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una tecnología en fase de pruebas a convertirse en infraestructura crítica para el negocio. Eso está cambiando el mercado laboral tecnológico en España: menos contratación por volumen y más foco en perfiles capaces de ejecutar, escalar y generar impacto real.

Así lo concluye el informe ‘El mercado del talento IT en 2025: datos, skills y el impacto real de la IA’, elaborado por TalentHackers, filial tecnológica del grupo Catenon, a partir del análisis de cerca de 190.000 ofertas de empleo publicadas en España en 2025 y datos de más de 651.000 profesionales del sector.

Un mercado TI más exigente: menos volumen y más especialización

El mercado tecnológico español entra en una fase más madura. El informe detecta una ligera contracción del volumen total de ofertas en algunos clústeres tradicionales, pero lo interpreta como una lógica de optimización, no como un frenazo del sector.

En la práctica, muchas empresas y departamentos IT están priorizando perfiles que puedan:

Mejorar la productividad y reducir tareas repetitivas mediante automatización

y reducir tareas repetitivas mediante automatización Optimizar sistemas ya existentes en lugar de iniciar proyectos desde cero

en lugar de iniciar proyectos desde cero Garantizar escalabilidad en plataformas y servicios en crecimiento

en plataformas y servicios en crecimiento Poner tecnología en producción, con resultados medibles

En otras palabras, el mercado se desplaza desde la adopción temprana hacia la IA aplicada y la ejecución operativa. Si lo llevamos a un ejemplo cotidiano: ya no vale con tener una idea y un piloto, ahora se busca a quien consiga que funcione de verdad en el día a día, sin caídas, sin riesgos y con retorno.

La IA ya no es un experimento: se consolida como infraestructura del negocio

Uno de los mensajes centrales del informe es que la IA deja de ser una promesa para convertirse en un activo estructural dentro de las organizaciones.

Esto se traduce en un cambio de demanda: el foco ya no está en explorar por explorar, sino en incorporar la IA a procesos core, es decir, a tareas que sostienen el negocio.

Entre las capacidades más asociadas a esta nueva etapa, el informe destaca:

Python y SQL como habilidades base para trabajar con datos

y como habilidades base para trabajar con datos MLOps para desplegar y mantener modelos en producción

para desplegar y mantener modelos en producción NLP para tratar lenguaje humano en sistemas y automatizaciones

para tratar lenguaje humano en sistemas y automatizaciones Generative AI como competencia cada vez más presente en entornos profesionales

Qué significa que la IA sea infraestructura crítica

Cuando se habla de infraestructura crítica, la idea es sencilla: la IA ya no es un extra, sino una capa que afecta a costes, seguridad, productividad y decisiones. Por eso se demandan perfiles capaces de gobernarla, medirla, mantenerla y alinearla con objetivos reales.

Madrid y Cataluña lideran, pero crece el peso del resto de España

A nivel territorial, el informe sitúa a Madrid y Cataluña como los principales polos de demanda de talento tecnológico en España, con:

Madrid: 32,46 % de las ofertas publicadas en 2025

de las ofertas publicadas en 2025 Cataluña: 15,45 %

Andalucía: 7,74 %

Comunidad Valenciana: 4,06 %

País Vasco: 2,35 %

Aragón: 1,32 %

El dato más significativo es el avance del Resto de España, que ya concentra el 40,28 % de las ofertas. Según el informe, este crecimiento se explica por la normalización del trabajo híbrido y remoto y la incorporación progresiva de nuevos territorios al ecosistema nacional de talento tecnológico.

La tecnología se extiende por sectores: ya no es solo cosa del departamento IT

En 2025, la demanda de talento tecnológico se concentra principalmente en:

IT Services y consultoría IT

Recursos Humanos

Desarrollo de software

Ciberseguridad y redes

Telecomunicaciones

Además, el informe detecta un crecimiento sostenido de contratación IT en ámbitos como banca, seguros, servicios financieros, pharma y utilities. Este punto es clave porque refuerza la idea de transversalidad: el talento tecnológico se integra cada vez más en procesos de eficiencia, automatización y escalabilidad dentro de sectores muy distintos.

La ejecución se impone: software pierde peso frente a datos, cloud y ciberseguridad

El informe confirma un cambio de prioridades dentro del mercado:

El software sigue siendo clave , pero pierde peso relativo

, pero pierde peso relativo Ganan terreno datos e IA , cloud e infraestructura

, e La ciberseguridad se consolida como una necesidad estructural

En 2025, los clústeres con mayor peso fueron:

Software Development

Data e IA

Infrastructure, Systems and Networks

En cambio, áreas más ligadas a la experimentación, como Blockchain, Research and Development o Hardware IT, mantienen un peso más reducido y una contratación más selectiva.

La dirección también cambia: la tecnología entra en el comité

Otro indicador de madurez es la aparición y consolidación de roles directivos vinculados a la IA y la seguridad, como:

Chief Artificial Intelligence Officer

Chief Security Officer

Estos perfiles reflejan que la tecnología ya no se considera solo soporte, sino un elemento clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo, especialmente en un contexto marcado por el avance regulatorio europeo y el despliegue progresivo del AI Act.