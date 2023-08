Vivienda

Las mejores cuentas sin comisiones y sin nómina que abrir en cada banco

Cero comisiones y sin obligación de domiciliar la nómina u otro ingreso. Así son las cuentas bancarias sin comisiones y sin nómina, que pueden abrirse fácilmente en diferentes entidades bancarias.

Se trata de un producto bancario que ofrece una serie de ventajas a los clientes al tener asociadas unas menores condiciones en su contratación, aunque dependiendo del producto elegido de cada entidad bancaria, sí que hay que cumplir determinados requisitos adicionales para abrirlas. A continuación puedes consultar cuáles son las mejores cuentas bancarias que no tienen comisiones y que no necesitan domiciliación de nómina para contratarse.

Cuenta No-Nómina de Bankinter

Como su nombre indica, esta Cuenta No-Nómina de Bankinter no exige a los clientes la domiciliación de ningún ingreso para abrirla. Es una cuenta remunerada que no tiene comisiones y que lleva asociada una tarjeta.

Ofrece hasta un 5 % TAE el primer año y hasta el 2 % el segundo año con un saldo máximo a remunerar de 5.000 euros. Además, cuenta con una promoción que ofrece hasta dos cuentas adicionales a esta para quien el cliente quiera. Entre las principales condiciones de la cuenta destacan la obligación de realizar diez cargos a través de recibo al trimestre y mantener activa la tarjeta.

Cuenta de ahorro Wizink

La Cuenta de ahorro Wizink ofrece un 0,05 % TAE que te permite ahorrar desde el primer euro. Es una cuenta que no tiene asociado el cobro de comisiones ni de mantenimiento ni por las transferencias.

Es una promoción válida solo para nuevos clientes que no exige la domiciliación de la nómina ni tener ingresos mínimos. La cuenta no tiene ninguna tarjeta asociada y no es necesario contratar otro producto adicional para tener esta cuenta de ahorro.

Cuenta sin nómina ni comisiones del banco Sabadell

El banco Sabadell cuenta en su catálogo con un producto específico que no tiene asociado ni el cobro de comisiones ni la domiciliación de la nómina. Es la cuenta Sabadell y su principal característica es que no tiene condiciones porque no pide domiciliación de ingresos para su apertura.

Aunque, por otra parte, desde la web de la entidad señalan que no tiene comisiones, aunque pueden cobrarse dependiendo de la vinculación que tenga el cliente con la entidad. En estos supuestos, esta partida de gasto puede ir desde los 0 euros hasta los 60 por trimestre. También es posible asociar una tarjeta de débito o crédito y no tener comisiones asociadas a este producto.

Permite hacer transferencias y retirada a débito o efectivo en cualquiera de los cajeros de la red.

Cuenta NoCuenta de ING

La Cuenta NoCuenta de ING es el producto bancario específico que ofrece esta entidad. Es una cuenta remunerada que no tiene comisiones y en la que no es necesario domiciliar ingresos. Cuenta con un depósito de bienvenida al 2,50 % TAE a tres meses para los ahorros y tiene asociada una tarjeta de débito virtual para comprar.

También cuenta con otros servicios, como Bizum, transferencias gratuitas y la posibilidad de sacar dinero, tanto en cajeros, como en otros comercios, sin que ello suponga el cobro de comisiones adicionales.

Otras cuentas bancarias sin comisiones ni nómina

De manera adicional a los productos concretos que se incluyen en esta guía, hay otras opciones disponibles que pueden resultar de interés. Por ejemplo, como el catálogo de cuentas online sin comisiones de las entidades, donde en muchos de sus productos no se exige la domiciliación de la nómina ni se cobran comisiones.

Por su parte, también destaca la oferta de cuentas sin nómina que pueden abrirse en las entidades bancarias sin domiciliar ingresos y que, en ocasiones, no exigen el cobro de comisiones.

