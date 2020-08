Las mejores cuentas online sin comisiones banco a banco

Vivienda

¿Te ha llegado alguna vez el cobro de una comisión de tu cuenta bancaria sin previo aviso? Los bancos de forma periódica modifican el cobro de sus comisiones y añaden o aumentan las que ya tienen. Así que busca a tu banco en la siguiente lista e infórmate de cuáles son las comisiones que tu banco quiere cobrar este año y a qué tipo de cuentas.

Las cuentas online no tienen comisiones. Las que se detallan en este artículo son todas cuentas con comisiones. Así que una alternativa para ahorrarte este cobro de comisiones pasará por sopesar la idea de cambiarte a una cuenta online. Descubre cuáles son las mejores cuentas online sin comisiones.

¿Qué diferencia hay entre una cuenta online y una normal?

La principal diferencia entre ambas es la gestión y el uso que puedes hacer de ellas. En caso de tener una cuenta online no podrás hacer ninguna gestión presencial en las oficinas. Todo lo relacionado con tu cuenta tienes que hacerlo a través de la aplicación móvil o a través de la página en Internet, pero nunca en las oficinas. Las cuentas online tampoco tienen libreta.

Santander

La cuenta sin comisiones del banco Santander es la Cuenta Zero. Se trata de una cuenta digital. Para poder contratarla debes tener al menos 18 años.

La cuenta Smart tampoco tiene comisiones. Es una cuenta pensada para gente joven y también es completamente digital.

Comisiones banco Santander

La cuenta 1,2,3 del banco Santander establece nuevas comisiones en 2020. Una cuenta que hasta ahora era gratis va a imponer un cobro de 12 euros mensuales lo que supone un total de 144 euros anuales.

Para no tener que pagar comisiones la cuenta 1,2,3 tienes que ajustarte al menos a dos de los siguientes requisitos:

Tener ingresos de al menos 1.800 euros en los tres meses anteriores a la declaración trimestral.

Realizar pagos de nóminas mensuales a tus empleados con remesas.

Realizar en los tres meses anteriores a la liquidación trimestral algún movimiento.

Bankia

Son las cuentas online. En el caso de Bankia es la Cuenta_ON. Se trata de una cuenta sin comisiones que cuenta con tarjetas de crédito y de débito gratis.

Para poder hacerte una Cuenta_ON tienes que ser mayor edad, dar el teléfono y el correo electrónico, tener la aplicación de Bankia, todos los titulares tienen que haber aceptado la mensajería PUSH y la gestión de tu cuenta debe ser completamente online.

Comisiones Bankia

En Bankia la comisión que han implantado en 2020 para la cuenta bancaria ‘Por ser tú’ es de 14 euros mensuales, lo que supone un pago de 168 euros al año.

La regla general es esta, aunque si tienes la nómina domiciliada y cumples una de las siguientes condiciones no tendrás que pagar comisiones.

Aunque también puedes pertenecer al programa si tienes planes de pensiones, seguros de ahorro o fondos de inversión por más de 40.000 euros.

Hacer dos pagos con la tarjeta de crédito al mes como mínimo.

Tener asociada a la cuenta una póliza de seguro, que puede ser de hogar, de coche, de salud, de vida o de accidentes y de decesos. Debe ser de mínimo 135 euros al año.

30.000 euros invertidos en un plan de pensión, fondo de inversión o seguros de ahorro.

En este programa no tendrás que pagar por el mantenimiento de las cuentas, por transferencias ordinarias en euros nacionales y en la Unión Europea, en los ingresos de cheques y pagarés nacionales, en la cuota anual de las tarjetas de crédito habituales y en los reintegros a débito de más de 14.000 euros. Además no pagas por las tarjetas de débito.

En caso de no cumplir las condiciones se cobrará un mantenimiento de 6 euros mensuales con ingresos domiciliados o 14 mensuales sin ingresos domiciliados y una comisión de tarjeta de 14 euros anuales en caso de tener ingresos domiciliados y 28 anuales si no tienes ingresos domiciliados.

BBVA

Para evitar el cobro de comisiones tienes que hacerte una cuenta online sin comisiones cuya gestión completamente digital y que no cobra comisiones ni de cuenta ni de tarjeta. No hay necesidad de domiciliar nómina o recibos.

Comisiones BBVA

En el caso concreto de BBVA para evitar el cobro de las comisiones que asciende a 100 euros anuales a los clientes de la cuenta ‘Va Contigo’ debemos ajustarnos a los siguientes requisitos:

Cinco cargos como mínimo por recibos domiciliados en la cuenta

Tener una tarjeta de crédito activa en la que debemos registrar siete movimientos cada cuatro meses.

Esta comisión es para aquellos clientes titulares que no estén vinculados con el banco.

Liberbank

La cuenta sin comisiones de Liberbank es la cuenta online de Liberbank es una cuenta digital que no cobra ningún tipo de comisiones sin necesidad además de domiciliar la nómina. Todas las gestiones son online.

Comisiones Liberbank

Liberbank establece nuevas comisiones para el 2020. El cobro de comisiones por mantenimiento oscilará entre los 12 y los 15 euros anuales.

Para no pagar comisiones tienes que ajustarte a los siguientes requisitos:

Domiciliar una nómina de mínimo 600 euros mensuales

Utilizar la tarjeta al menos 3 veces al mes.

Banco Sabadell

La cuenta sin comisiones de Sabadell es la Cuenta Expansión Plus. Se trata de una cuenta online cuya gestión se realiza a través de la app o de BS online.

Comisiones Sabadell

El Banco Sabadell ha establecido nuevos requisitos en 2020 para no pagar comisiones por sus cuentas. A continuación detallamos los requisitos para no pagar comisiones en la Cuenta Nómina Expansión.

En primer lugar tienes que tener una nómina domiciliada. Y además ajustarte a los siguientes requisitos:

Haber contratado un seguro con la entidad.

Tener algún préstamo con el Banco Sabadell.

Haber invertido 10.000 euros en fondos de inversión del propio banco.

En caso de no ajustarnos a estos requisitos desde el banco nos van a cobrar una comisión de 15 euros trimestrales, lo que supone un total de 60 euros al año.

Los beneficios de esta cuenta son retirada de efectivo a débito, tener tarjetas de débito y crédito gratuitas, si tienes entre 18 y 29 años no tienes que domiciliar tu nómina y adelantan el pago de la pensión el 25 de cada mes.

Openbank

Para evitar el cobro de comisiones tendrás que contratar la cuenta corriente sin comisiones. Es una cuenta que no tiene comisiones ni de apertura ni mantenimiento ni cancelación. No cobran comisiones por transferencias ni por retirada de efectivo.

Comisiones Openbank

Openbank establece una nueva comisión a sus clientes que sean personas jurídicas de 60 euros anuales a sus cuentas o lo que es lo mismo 5 euros al mes. Estas comisiones se aplican a la Cuenta Empresa.

Esta comisión no tiene excepciones y se va a aplicar a cualquier empresa o sociedad de forma independiente a los fondos que tenga.

CaixaBank

Las cuentas online Caixabank son las cuentas que no te cobran comisiones ni de mantenimiento ni de administración pero su gestión es totalmente digital.

Comisiones Caixabank

En el caso de Caixabank para evitar pagar las comisiones tendrás que domiciliar la nómina. En caso de no hacerlo tendrás que abonar una comisión de 240 euros anuales.

Además de domiciliar la nómina tienes que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

Tres recibos o más domiciliados.

Tres compras como mínimo mensuales con tarjeta de crédito.

20.000 euros en productos de ahorro.

Si no cumples alguna de estas tres condiciones pasarán a cobrarte 5 euros mensuales.

Abanca

El programa cero comisiones de Abanca estableced una serie de requisitos para poder beneficiarse de él.

Nómina domiciliada Salgo mensual de 500 euros en productos de ahorro



Otros requisitos específicos:

Compras anuales 2.000 euros tarjeta

Compras anuales 1,200 euros tarjeta y seguro en la entidad

Dos seguros a través de Abanca

Saldo mensual 30.000 euros

Saldo mensual en fondos de inversión de mínimo 8.000 euros por titular.

En caso de incumplir las condiciones la entidad puede llegar a cobrar comisiones.

La cuenta online Cuenta Clara Joven no tienen comisiones.

Comisiones Abanca

Abanca impone comisiones de mantenimiento con un importe de 100 euros anuales a sus clientes de la Cuenta Clara a no ser que cumplas los siguientes requisitos:

Tener una nómina domiciliada de al menos 600 euros. Mantener un saldo mes a mes de 500 euros en productos específicos de ahorro del banco.



Además de estos dos requisitos generales tendrá que cumplir con uno de los siguientes:

Compras de al menos 2.000 euros anuales en tarjeta de crédito.

30.000 euros en productos de inversión de la entidad.

Tener dos seguros en la cuenta

8.000 euros en productos de ahorro.

