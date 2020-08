Las viviendas con calefacción central comunitaria deberán instalar un contador individual

Vivienda

¿Vives en una comunidad con calefacción central? Sigue leyendo porque esta información te interesa. El Gobierno ha aprobado un real decreto que obliga a casi todas las comunidades que tienen calefacción central a instalar contadores individuales de calefacción en cada piso con el objetivo de ser más eficientes energéticamente y evitar el derroche de calefacción. Si es tu caso, en esta información te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva norma: Los requisitos, costes, plazos de tiempo para la instalación del nuevo contador de calefacción…

Para aclarar todas las dudas, desde Casacochecurro hemos entrevistado a Ignacio Abati, director general de ISTA, empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción, que explica los detalles de esta medida y resuelve las preguntas más frecuentes.

¿Qué son los contadores de calefacción?

El objetivo de establecer contadores de calefacción individuales en cada vivienda es ahorrar tanto en dinero a nivel individual de gasto de calefacción como reducir las emisiones de CO2 que emite.

Estos aparatos se conocen como contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota. Sirven para que cada propietario sepa de forma exacta lo que consume y pueda controlar o decidir lo que quiera gastar.

En caso de no realizar la instalación de los contadores habrá sanciones económicas.

Plazos

Sí. Hay plazo límite. El Real Decreto ha establecido unos plazos de tiempo límite según la zona climática en la que residas en dos fases:

Una primera fase de solicitud del presupuesto y una segunda fase de realizar la instalación, que desde que se aprueba el presupuesto las viviendas disponen de un máximo de 15 meses para hacerlo.

Solicitud del presupuesto

Los primeros obligados a hacerlo son los edificios no residenciales y los bloques situados en la zona climática E con más de 20 viviendas. Esta zona deberá tener el presupuesto antes del 1 de febrero de 2021, y tendrá 15 meses de plazo para la instalación.

La siguiente zona es la zona climática E con menos de 20 viviendas y la zona D con mínimo 20 viviendas. El plazo máximo para tener el presupuesto es el próximo 1 de julio de 2021.

La siguiente fecha es el 1 de diciembre de 2021, momento en el que tendrán que tener el presupuesto realizado la zona climática D con menos de 20 viviendas y los de la zona climática C con mínimo de 20 viviendas.

Por último, el 1 de febrero de 2022 tendrán que tener el presupuesto realizado los edificios de la zona climática C con menos de 20 viviendas.

Instalación

Los propietarios de la vivienda tienen que realizar la instalación en un plazo máximo de 15 meses. Por este motivo estos contadores tienen que estar activos respectivamente:

Zona climática E con más de 20 viviendas debe tener instalados los contadores como máximo el 1 de mayo de 2022. Zona climática E con menos de 20 viviendas y la zona D debe instalarlos antes del 1 de octubre de 2022. Zona climática D con menos de 20 viviendas y los de la zona climática C tiene que tenerlos instalados como máximo antes del 1 de marzo de 2023. Por último, la zona climática C con menos de 20 viviendas los tiene que instalar antes del 1 de mayo de 2023.

¿Quién no tiene que instalarlo?

Si vives en una de las siguientes zonas climáticas, quedas exento de instalar estos contadores: Zonas climáticas α, A y B.

En la siguiente imagen aparecen las distintas zonas climáticas de España:

Beneficios de la instalación

Entre los principales beneficios que se derivan de esta medida están por una parte los de tipo económico, puesto que se estima que a nivel individual, por vivienda, supondrá un ahorro de 250 euros aproximadamente al mes. En términos generales, se pretende conseguir un ahorro de 1,100 millones de euros en los próximos cinco años y una reducción de 105 millones de toneladas de CO2. Por tanto también supone una medida beneficiosa para el medio ambiente.

Además de debido a la instalación de estos contadores en casi un millón y medio de hogares, se incentivará la creación de empleo tanto directo como indirecto.

La instalación de un contador de calefacción conlleva apenas unos minutos. En torno a 10 minutos el aparato estará instalado y en aproximadamente una hora la vivienda ya está completamente lista y configurada. Si hay que instalar varias válvulas o contadores, tardarán 10 minutos por cada uno.

No hay requisitos de instalación, se pueden instalar en cualquier vivienda.

¿Quién tiene que hacer los trámites de presupuesto e instalación?

La petición de presupuesto debe hacerse no de forma individual, si no a nivel de la Comunidad de Propietarios.

Gestión económica

¿Quién paga los contadores?

Los gastos de los contadores y de la instalación corren a cargo de la Comunidad de Propietarios.

¿Cuál es el coste?

Según explica Ignacio Abati, «en la mayoría de los casos, los propietarios de las viviendas optan por alquilar los dispositivos instalados, que les permite no tener que realizar inversión alguna. En ese caso, el coste por vivienda es de unos 7 € al mes, con todo instalado (dispositivo de medición y válvula termostática). Si el propietario decide comprar en vez de alquilar los dispositivos, entonces la inversión de una vivienda media es de unos 390 €. Como el ahorro medio por vivienda es de 210 €/año, el plazo de amortización medio no supera, en la mayoría de los casos, los 2 años».

¿Hay alguna exención de pago?

«La exención por temas económicos no se da a nivel individual, sino también a nivel Comunidad de Propietarios, cuando la inversión a realizar se amortiza en más de 4 años«, añade Abati.

Ayudas económicas

Habrá partida presupuestaria para la concesión de ayudas. En el Real Decreto que han publicado no se especifica nada sobre la fecha o requisitos para acceder a estas ayudas, pero si detallan que darán ayudas a consumidores vulnerables.

