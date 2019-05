Sabías Que... Lentillas mensuales o diarias ¿cuáles son mejores?

Si ya tienes claro que no quieres gafas y apuestas por las lentillas, ahora debes decidir qué tipo de lentillas elegir. Existe una gran variedad de opciones, entre las que destacan las lentillas diarias o las lentillas mensusales. ¿Y cuál elegir, qué diferencias hay entre unas y otras, cuáles son mejores y más baratas?

Como ponerse lentillas

Antes de ponerte lentes de contacto por primera vez debes acudir a un optometrista para que mida tu visión y gradúe los defectos que tienes en los ojos. La visión perfecta es la de aquellos ojos que son perfectamente redondos. En la medida que nuestros ojos no son esferas perfectas sufrimos miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia… Y en función de tu graduación, las dioptrías o el grado de defecto, deberás elegir qué lentillas usar siguiendo siempre las indicaciones del experto en contactología que te haya hecho una revisión ocular.

De esta forma sabrás si tienes que comprar unas lentes de contacto monofocales, bifocales o multifocales o progresivas si sufres vista cansada. Llegados a este punto tu óptico seguramente te habrá recomendado sobre todo que elijas unas lentillas blandas, puesto que se usan actualmente mucho más que las lentillas rígidas, que fueron las primeras que se empezaron a usar hace años.

Lentillas blandas

Los tipos de lentillas blandas varían en función del tiempo que las puedes llevar. Las hay diarias, semanales o quincenales y también mensuales, que son las más comunes. Analizamos sus diferencias y te explicamos las ventajas de cada una de ellas:

Lentillas diarias

Son de usar y tirar cada día. Te las pones por la mañana y cuando te las quitas por la noche las tiras, son desechables. Su principal ventaja además de la comodidad es que no necesitas productos de mantenimiento, el conocido como ‘líquido’.

Gracias a las nuevas lentillas de hidrogel de silicona que mejoran la oxigenación del ojo casi todo el mundo puede llevarlas. Y, aunque nunca es bueno quedarse dormido con las lentillas, si te quedas dormido un pequeño rato en una siesta, no te preocupes que no es grave, además verás con nitidez nada más abrir los ojos. ¡Ojo! Recuerda que no es bueno quedarse dormido con las lentillas y mucho menos ¡dormir toda una noche!

Por qué elegir lentillas diarias

Si eres un poco despistado, no tendrás problema si las pierdes. O si haces deporte regularmente y las necesitas para periodos de tiempo cortos, son la mejor opción. El mismo caso para personas que usan lentillas esporádicamente, como por ejemplo cuando te bañas en verano y quieres ver con nitidez cuando estás en la playa o la piscina después de quitarte las gafas graduadas… ¡Por no decir que podrás usar gafas de sol sin graduar cuando lleves las lentillas puestas!

Otra ventaja de las lentes blandas las aprovechan los alérgicos. ¿Motivo? Pueden desecharlas sin problemas diariamente y así siempre tienen lentes limpias sin posibles alérgenenos adheridos a la superficie de éstas. La higiene sin duda es una gran ventaja en las lentillas diarias para evitar infecciones.

Lentillas mensuales

Las mensuales son lentillas que deben reemplazarse después de usarse durante un mes. Requieren que se guarden y limpien cada vez que te las quites para tenerlas en perfectas condiciones al día siguiente. Los hábitos de limpieza consisten en aclararlas en la palma de la mano después de su uso y conservarlas durante la noche en una solución líquida de mantenimiento.

Por qué elegir lentillas mensuales

Son más baratas que las lentillas diarias, incluido el coste de la solución líquida de mantenimiento. Sin embargo hay que tener en cuenta que si se pierden, aunque solo sea una de las lentillas, deberás usar el siguiente par del que dispongas para saber exactamente cuándo deberás dejar de usarlas tras 30 días.

También existen lentillas semanales que cumplen con el mismo patrón que las mensuales, siempre respetando que estas no se pueden volver a usar después de 7 días.

Conclusión

Elegir lentillas de duración diaria o mensual depende de tu estilo de vida y tus preferencias tras el análisis que acabamos de hacer. Si eres una persona despistada, opta por las diarias, puesto que no tendrás que preocuparte de su pérdida o de la limpieza diaria.

Si buscas ahorrarte unos euros, opta por las mensuales, puesto que son más económicas. Respecto a este punto y a los precios de las lentes de contacto debes saber que las ópticas online venden por Internet lentillas baratas con mejores precios que en ópticas tradicionales. Si quieres probar pero no tienes claro cuál es tu graduación, puedes o bien preguntar a tu óptico o simplemente encontrarla en la caja de tus últimas lentillas. Además, te las mandan a domicilio cada vez que necesites renovarlas o se te hayan acabado los líquidos, en menos de 24 horas.

