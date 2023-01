Ocio - Tecnología

Internet

Límites Bizum: Las multas de Hacienda si te pasas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuánto dinero envías por Bizum? Aunque este método para realizar pagos entre amigos y familiares suele utilizarse para enviar o recibir cantidades pequeñas, hay que prestar atención a los límites marcados por Hacienda para evitar sanciones. Porque los usuarios más activos que envíen al mes grandes sumas de dinero, están obligados a declararlo. Y, en el caso de no hacerlo, se exponen a multas de hasta la mitad del valor del importe enviado.

Este es un dato muy importante a tener en cuenta para evitar problemas con Hacienda, pero no hay que confundir esta información con los límites de los bancos al pagar por Bizum.

Cuánto dinero se puede enviar por Bizum sin declarar

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que todas las operaciones y movimientos que se realizan mediante Bizum están bajo la lupa y supervisión de Hacienda. Esto quiere decir que más allá de los límites legales es crucial hacer una buena práctica de este servicio para evitar caer en estafas por Bizum o evitar el uso de conceptos ‘de broma’ que puedan llevar a equivocación.

¿Pero, cualquier persona tiene que declarar el dinero enviado por Bizum? No. Hacienda recuerda que el límite está en los 10.000 euros. Es decir, que la mayoría de usuarios que utilizan este método de pago entre particulares no tienen que declarar los Bizum a Hacienda porque no llegan a realizar operaciones por valor de esta cantidad.

Por tanto, todos los usuarios que realicen Bizum por una cantidad inferior a 10.000 euros, no tienen que rendir cuentas con Hacienda ni informar al fisco de este tipo de operaciones.

Cuándo hay que declarar los Bizum a Hacienda

Una vez explicado el apartado anterior, la respuesta es sencilla. El documento de la Ley General Tributaria recuerda que todas las transferencias realizadas por un importe de 10.000 euros o uno superior debe declararse a la Agencia Tributaria.

En este caso concreto, el contribuyente está obligado a informar a la Agencia Tributaria de este tipo de movimientos y justificar su origen y procedencia. ¿Cómo hay que hacerlo? A través de la presentación de las cuentas anuales, es decir, que hay que incluir estas operaciones en la Declaración de la Renta.

Además, en el momento de realizar la operación hay que cumplimentar el modelo de pago S-1, que puedes descargar desde aquí, y que recoge las informaciones específicas de este tipo de operaciones.

Cuidado con el envío recurrente de cantidades pequeñas

10.000 euros son 10.000 euros, aunque los envíes en cantidades pequeñas de 50 o 100 euros. Es importante remarcar esta cuestión para evitar posibles fraudes al fisco. Porque la norma es clara y, en resumen, todas las transferencias bancarias por valor de 10.000 euros o más deben declararse.

Cuáles son las multas de Hacienda por no declarar Bizum

Las multas por hacer operaciones por un valor superior a 10.000 euros en Bizum y no declararlos son sanciones económicas que oscilan en una horquilla de entre 600 euros y hasta el 50 % de la cantidad enviada. Teniendo en cuenta de que el límite está en 10.000 euros en el caso más bajo, una multa de la mitad de este importe ascendería hasta los 5.000 euros.

