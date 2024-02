Sabías Que...

Lista de pescados sin anisakis: de la lubina al marisco y otros de agua dulce

Los pescados de agua dulce, los criados en piscifactorías y el marisco. Estos son los principales pescados que están libres del parásito del anisakis y que no es necesario congelar o someter a procesos específicos para evitar riesgos por intoxicaciones de este parásito. Así lo explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que indica qué ejemplares no es necesario congelar porque no existe riesgo de que contengan anisakis.

Junto con este grupo de ejemplares, es fundamental saber identificar qué pescados que tienen anisakis para descartarlos y evitar riesgos. Y aunque no tengan este parásito, no hay que olvidarse del truco de Arguiñano para limpiar pescado rápido y asegurarte de que se queda libre de espinas y listo para comer.

Cuáles son los pescados libres de anisakis

El anisakis es un parásito que desarrolla su ciclo vital en el interior de determinados pesados y que puede resultar perjudicial para la salud. La AESAN explica que se encuentra en el pescado y cefalópodos como el calmar, pulpo o sepia.

Por otra parte, destaca cuáles son los pescados libres de anisakis que puedes preparar sin que exista ningún riesgo de la presencia de este parásito y que se resumen en cuatro grandes grupos:

Los pescados de agua dulce

Las truchas, carpas, percas y otros ejemplares que desarrollan su ciclo de vida en agua dulce también están libres de anisakis. La explicación se encuentra en que este parásito solamente se ha encontrado en aguas saladas. Y, por tanto, el riesgo de la presencia del anisakis en estos ejemplares es nula.

Pescados de piscifactorías o acuicultura

Los pescados que están criados en acuicultura en zonas de costa española están totalmente libres de este parásito. Porque están sometidos a pruebas periódicas durante u crecimiento que aseguran su calidad y minimizan los riesgos. Algunos de estos ejemplares son la lubina, corvina y la dorada producidas en España.

Mariscos y moluscos

Las ostras, mejillones, almejas, coquinas y otros moluscos forman parte del listado de pescados libres de anisakis. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición asegura que no es necesario congelar estos ejemplares y otros moluscos bivalvos.

Hay una excepción en este grupo que se da con los moluscos blandos, que sí pueden contener larvas de este gusano, como el pulpo, calamar o sepia.

Semiconservas y pescados desalados

La ASEAN suma a este listado las semiconservas, como las de las anchoas en envase metálico o de vidrio, así como los pescados desecados salados al modo tradicional, como el bacalao o las mojamas.

