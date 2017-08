Sabías Que... Todo lo que no debes hacer si quieres evitar que te pongan una multa de Ley de Seguridad Ciudadana

Beber en la calle, ir desnudo o no llevar el DNI o hasta subirse a un monumento o escultura pública son algunos de los motivos por los que te pueden poner una multa. Estos actos y otros tantos que detallamos a continuación están penados con multas económicas. De las leves que oscilan entre 100 y 600 euros a las multas más graves, con sanciones de 600.000 euros. Te las explicamos todas.

Casacochecurro.com La Ley de Seguridad Ciudadana es el instrumento legal que prevé una serie de sanciones para faltas muy graves, graves y leves. Las multas pueden ser de 100 euros hasta 600.000 euros, en el caso de las más graves. Aquí presentamos una lista de esas actuaciones que significarán un castigo administrativo.

Multas muy graves: de 30.001 euros a 600.000 euros

-Protestas y manifestaciones que no hayan sido comunicadas y que se realicen en infraestructuras consideradas críticas

-Fabricar, guardar y usar armas y explosivos sin autorización

-Realizar espectáculos públicos, pese a que se hayan prohibido por razones de seguridad ciudadana

-Utilizar luces para distraer a pilotos y otros conductores de transporte, pues se pueden provocar accidentes

Multas graves: de 601 euros a 30.000 euros

-Alterar el orden público en actos multitudinarios, sean políticos, religiosos, deportivos o culturales

-Manifestaciones que alteren la seguridad ciudadana frente al Congreso, Senado y asambleas autonómicas

-Obstaculizar las vías con barricadas o causar caos en la calle

-La obstaculización del ejercicio de las funciones de quienes tengan cargos públicos. Por ejemplo, protestas para evitar desahucios

-Impedir que se ejecuten servicios de emergencia

-Desobedecer a la autoridad o resistirse a ella. Aquí se incluye la negativa a identificarse frente a funcionarios

-Negarse a disolver una manifestación que se considere que altera el orden público

-Obstaculizar el desarrollo de una manifestación que cumpla con todos los supuestos establecidos en las leyes

-Entrar o sobrevolar infraestructuras que ofrecen servicios básicos a las comunidades

-Portar y utilizar armas para generar miedo fuera de los lugares en los que se permite su uso. También se penaliza la fabricación, almacenamiento y uso de armas y explosivos sin la autorización debida, o cuando se utilicen sin seguir las normas de seguridad

-Contratar servicios sexuales en vías públicas o lugares cercanos a colegios y otras estructuras en las que se encuentren niños

-Impedir las inspecciones de locales, fábricas, embarcaciones y aeronaves

-Usar insignias y distintivos de cuerpos policiales o de funcionarios de servicios de emergencia, con la finalidad de engañar a otros

-Negarse a colaborar con los organismos de seguridad en la investigación de un delito

-Consumir o poseer drogas en lugares públicos

-Trasladar a personas para facilitarles el acceso a las drogas. También se penaliza a los propietarios de locales que permitan el consumo de estas sustancias o que no tengan suficientes medidas de seguridad para impedirlo

-Ofrecer datos falsos para obtener documentación que se encuentre establecida en la ley

-Incumplir con los límites de navegación para embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras

-Usar imágenes de funcionarios de los cuerpos de seguridad o de autoridades, con el objetivo de atentar contra su seguridad personal o la de sus familias. En todo caso, se respetará el derecho a la información.

Multas leves: de 100 euros a 600 euros

-Realizar manifestaciones sin notificar previamente a las autoridades

-Intimidar a otras personas con el porte de objetos que pueden ser peligrosos

-Alterar, de forma leve, el desarrollo de actividades públicas, a través del incumplimiento de restricciones del paso

-Irrespetar a funcionarios de los cuerpos de seguridad en ejercicio de sus funciones

-Realizar actos contra la indemnidad sexual o practicar el exhibicionismo

-Utilizar luces para distraer a los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones

-Ocupar viviendas o realizar ventas ambulantes sin autorización

-No denunciar el robo o pérdida de un arma

-Practicar irregularidades relacionadas con documentos que se establezcan en la ley

-No portar documentos legales o no denunciar su robo o pérdida. También se puede sancionar a una persona que se niegue a ofrecerle la documentación a la policía

-Deteriorar bienes de uso público o también los de uso privado que se encuentren en vías públicas

-Trepar en monumentos o edificios públicos sin autorización, cuando hay riesgos de que se produzca algún daño

-Retirar precintos de seguridad, vallas u otros objetos que hayan colocado los cuerpos de seguridad para hacer delimitaciones

-Abandonar a animales domésticos o dejar sueltos a animales feroces que puedan causar daños

-Ingerir alcohol en las vías públicas, siempre que se altere la tranquilidad de los vecinos

Si quieres leer más noticias como Todo lo que no debes hacer si quieres evitar que te pongan una multa de Ley de Seguridad Ciudadana, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....