Lo que nunca debes hacer para descongelar el cristal del coche

de Jessica Pascual

Poner la calefacción muy alta, echar agua caliente o usar sal. Estas son algunas de las prácticas que nunca hay que hacer para descongelar el cristal del coche, puesto que suponen un gran riesgo para la seguridad. Pueden provocar roturas y arañazos en el cristal, además de dañar otros elementos accesorios, como las escobillas.

La Dirección General de Tráfico señala cuáles son las principales prácticas a evitar para quitar el hielo de los cristales del coche de forma segura y sin riesgos. De manera adicional, si lo que quieres es saber como quitar el hielo de la luna del coche, puedes consultar cuáles son los mejores trucos para descongelar el cristal del coche sin romperlo de forma fácil y sencilla.

Qué no hacer para descongelar las lunas del coche

Hay determinadas prácticas que no deben hacerse bajo ningún concepto porque los cristales pueden estropearse o, directamente, romper las lunas del coche. Pueden resumirse principalmente en las siguientes:

Con agua caliente

No es recomendable echar agua muy caliente. El motivo es que esta acción va a provocar un cambio muy brusco de temperatura sobre la superficie del cristal, lo que puede generar un corte o un arañazo en el cristal.

En concreto, desde la DGT explican que con una temperatura exterior de menos 10 grados, poner la calefacción muy fuerte provoca daños en el cristal a los 5 minutos en más del 80 % de las ocasiones, detallan. En el caso de una temperatura exterior de menos 5 grados, esto sucede en el 70 % de las veces. Y a 0 grados, el porcentaje es de casi el 60 %

Aire caliente

Poner la calefacción muy alta es otra de las prácticas contraindicadas para eliminar el hielo del coche. Y la razón es la misma que la explicada en el apartado anterior. Un cambio de temperatura muy brusco puede producir daños en las lunas del coche y generar arañazos y roturas en la superficie.

Echar sal

Echar sal sobre las lunas del coche es otra de las prácticas que no hay que hacer para quitar el hielo del cristal. Desde la DGT explican que este método no sirve de nada, puesto que la sal evita que el cristal se llegue a congelar, pero no tiene un efecto descongelante.

De manera adicional, echar este producto sobre el cristal aumenta el riesgo de dañarlo si se quedan restos adheridos en la luna. Al accionar las escobillas limpiaparabrisas, pueden arrastrar los restos de sal que queden en el cristal y arañar de extremo a extremo el cristal del coche. Además, este producto corroe la chapa.

No accionar los limpiaparabrisas con hielo

Es otra de las recomendaciones de las autoridades. Accionar los limpiaparabrisas para quitar las capas de hielo del cristal tampoco es buena idea, porque si las escobillas están congeladas, pueden romperse al ponerlas en funcionamiento. De forma específica, las autoridades recomiendan no accionar los limpiaparabrisas sobre la capa de hielo porque se dañan y, en caso de lluvia, dejarán unas marcas sobre el cristal que dificultarán la visibilidad.

