Coches

Tráfico

Los 7 casos en los que no es obligatorio ponerse el cinturón de seguridad

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay casos en los que es legal viajar en un vehículo sin ponerse el cinturón de seguridad? Sí, el Reglamento General de Circulación contempla una serie de excepciones en las que los pasajeros de un vehículo, así como los conductores, no están obligados a llevar el cinturón abrochado. Y, por tanto, no usar este elemento de seguridad en estos casos específicos no es motivo de sanción.

A continuación puedes consultar el listado de las situaciones concretas en las que no es obligatorio usar el cinturón de seguridad y, por tanto, no es motivo de multa, tal y como aparece detallado en la normativa de circulación.

Quiénes pueden viajar en un vehículo sin cinturón

La Dirección General de Tráfico señala una serie de circunstancias específicas en las que los pasajeros de un vehículo pueden prescindir del uso del cinturón de seguridad. Norma que, dependiendo del contexto, afecta tanto a conductores, como a pasajeros. En concreto, este organismo distingue entre aquellas situaciones que se producen en cualquier vía o en una vía urbana.

De manera general, pueden no ponerse el cinturón de seguridad en cualquier carretera aquellas personas que cuenten con un justificante y certificado médico que les exima de usarlos por razones médicas de fuerza mayor . De manera adicional, el conductor no está obligado a ponerse el cinturón de seguridad siempre que el coche se encuentre estacionando o realizando maniobras. En cualquier vía o carretera.

. De manera adicional, el conductor no está obligado a ponerse el cinturón de seguridad siempre que el coche se encuentre estacionando o realizando maniobras. En cualquier vía o carretera. Por otra parte, en cuanto a las vías urbanas dentro de poblado, la normativa contempla algunos casos en los que es posible no usar el cinturón de seguridad sin exponerse a multas. Son los taxistas que se encuentren en servicio y los transportistas, pero solo en circunstancias concretas.

Las 7 excepciones en las que se puede viajar sin cinturón

Las excepciones en las que tanto pasajeros, como conductores, pueden viajar sin cinturón de seguridad aparecen detalladas en el artículo 119 del Reglamento General de Circulación. Documento donde se especifican un total de 7 situaciones concretas:

Los conductores que efectúen maniobras de marcha atrás o de estacionamiento. Norma que solamente sirve para el conductor, pero se mantiene la obligación de uso en el resto de pasajeros. Personas que tengan un certificado que acredite por razones médicas graves o discapacitadas que no usen el cinturón. Documento oficial que debe presentarse cuando lo requiera cualquier agente de seguridad de Tráfico para evitar la multa. Estas dos excepciones detalladas se aplican en cualquier tipo de vía o carretera, mientras que las que se incluyen a continuación solo tienen validez si se producen dentro de poblado. En el caso de circular sin cinturón en alguna de las situaciones que se detallan a continuación en carreteras como autopistas, autovías o convencionales, estarán cometiendo una infracción y se exponen a multas por ello. Conductores de taxi que estén de servicio. También cuando circulen en tráfico urbano o en áreas urbanas de grandes ciudades podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin usar un dispositivo de retención adaptado, siempre que ocupen un asiento trasero. Distribuidores de mercancías y transportistas, siempre y cuando tengan que realizar operaciones de carga y descarga de mercancía en lugares que se encuentren situados a una corta distancia. Todos los conductores y pasajeros de los vehículos que viajen en vehículos de urgencia, como las ambulancias o los bomberos. Los conductores de autoescuela que acompañen a un aprendiz o alumno durante las pruebas de aptitud o durante el aprendizaje de la conducción y estén a cargo de los mandos del automóvil con plena responsabilidad de la seguridad. De manera adicional, otra de las excepciones en las que ni el conductor ni los pasajeros están obligados a llevar el cinturón es en aquellos vehículos en los que este sistema de seguridad no esté instalado. Entre los que se incluye a los pasajeros que viajen de pie en un autobús que esté autorizado para ello o siempre que no tenga instalados cinturones en la zona en la que se ubiquen.

En el resto de situaciones en carretera es obligatorio usar esta medida de protección. Y saltarse esta norma supone una infracción castigada por Tráfico. Puedes consultar cuál es la multa por no usar el cinturón de seguridad desde la información enlazada.

Si quieres leer más noticias como Los 7 casos en los que no es obligatorio ponerse el cinturón de seguridad, te recomendamos que entres en la categoría de Tráfico.