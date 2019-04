Los conductores deben proteger los ojos de las radiaciones solares con gafas de sol

Coches

Los conductores son uno de los colectivos más vulnerables al sol durante el verano y por eso deben proteger los ojos de las radiaciones solares con gafas de sol. Así se evitan riesgos como deslumbramientos tanto como para su salud visual. Y es que los deslumbramientos por el sol aumentan el riesgo de atropello a peatones o ciclistas, colisión por alcance, salida de la vía y pérdida de visibilidad a la salida de un túnel, son algunos de ellos. Y si encima contamos con que España es uno de los países europeos con mayores índices de radiación ultravioleta, provoca que los conductores sean uno de los colectivos con mayor exposición a las radiaciones solares, de las que el 60% de los conductores desconoce sus efectos.

Una de las principales conclusiones de un estudio, llevado a cabo por el RACE y la Fundación Alain Afflelou entre 2.400 usuarios, es el desconocimiento que tienen los conductores respecto a los efectos de la radiación solar ultravioleta en su salud visual. El informe, que también ha evaluado los daños oculares producidos por este tipo de radiaciones, destaca las cataratas, el pterigion y la degeneración macular como principales consecuencias.

Proteger los ojos al conducir de las radiaciones solares

Según los datos del informe, el 38% de los conductores considera que conducir con el sol de frente es una situación de alto riesgo, y un 30%, esta situación también les provoca un alto grado de fatiga, cuarta causa de mortalidad en carretera.

Las situaciones de riesgo por deslumbramiento más frecuentes son las producidas por efecto del sol, aumentando el riesgo de atropello a peatones o ciclistas, colisión por alcance, salida de la vía y pérdida de visibilidad a la salida de un túnel.

En cuanto a los hábitos de protección de los conductores, el 33% reconoce no protegerse habitualmente y un 12% nunca lo ha hecho.

Efectos en piel y ojos

La exposición continuada a la radiación solar ultravioleta tiene efectos perjudiciales para la salud humana, especialmente efectos sobre la piel y los ojos. Según datos de la OMS (Organización mundial de la salud), aproximadamente, 18 millones de personas en el mundo han quedado ciegas a causa de las cataratas; y en números redondos el 5% de la carga de morbilidad relacionada con las cataratas se puede atribuir directamente a la exposición a las radiaciones ultravioleta.

¿Cómo se mide la radiación ultravioleta?

Se mide a través del Índice UV, facilita el grado de radiación ultravioleta sobre la superficie terrestre, representa también un indicador del riesgo de lesividad asociado a la radiación. Este índice está estandarizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto por sus valores como los colores asociados.

La protección solar se recomienda cuando el índice de radiación ultravioleta es de 3 o mayor. En España, nos podemos informar del índice de radiación UV, a través de la Agencia Estatal de Meteorología. www.aemet.es

Razones para conducir siempre con gafas de sol

Una fotoprotección ocular adecuada, además de prevenir enfermedades oculares y atenuar la fatiga visual del conductor, evita riesgos de deslumbramiento durante la conducción. A continuación se detallan una serie de consejos para una correcta protección visual:

Para conducir protéjase con gafas de sol con filtro solar inferior a la categoría 4, y utilice preferentemente gafas de sol con cristales de color gris, ya que respetan mejor los colores naturales.

Las gafas polarizadas evitan los reflejos más molestos del sol y previenen la fatiga ocular.

Si utiliza lentes de contacto, aunque existen con filtro solar, es recomendable el uso añadido de gafas de sol.

En el caso de llevar gafas graduadas, es necesario llevar asimismo gafas de sol graduadas, adaptadas a las necesidades de cada uno.

Cuando se circula en motocicletas y ciclomotores, los conductores deben llevar gafas de sol que sean lo suficientemente envolventes para impedir que las partículas de polvo u otros cuerpos extraños penetren en los ojos.

Si a pesar de llevar gafas de sol, sufre un deslumbramiento mientras conduce, no responda frenando bruscamente. Reduzca poco a poco la velocidad hasta que se adecue a las condiciones de visibilidad.

No espere a la renovación de su permiso de conducción, hágase una revisión una vez al año.

A la hora de adquirir unas gafas de sol, son varias las recomendaciones que debe tener en cuenta:

Adquiera las gafas en un establecimiento sanitario de óptica, con el cumplimiento de la normativa de calidad, seguridad y garantía.

El asesoramiento de un óptico-optometrista nos garantiza la compra más adecuada a nuestras necesidades de protección.

Las gafas de sol deben contar con un etiquetado que nos informa de la homologación (Marcado CE), la normativa de calidad (EN 1836:2006), grado de protección de la radiación ultravioleta (100% U.V.), y la información del producto: nombre, dirección del fabricante, instrucciones de uso, limpieza, y mantenimiento, etc.

