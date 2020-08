Sabías Que... Cómo saber qué gafas de sol comprar

Cuando queremos proteger nuestros ojos del sol, nos fijamos a menudo en la estética de las gafas solares. Sin embargo, es importante tener en cuenta otros detalles para saber que lo que estamos poniendo ante nuestra vista no va a ser algo perjudicial en el futuro. Aunque las gafas de sol se pueden comprar en sitios muy variados, desde ópticas hasta mercadillos o tiendas de souvenirs en zonas de playa, hay que asegurarse de que son establecimientos autorizados para poder ejercer, si es necesario, nuestros derechos como consumidores (el de garantía, etc.).

Etiquetado

El etiquetado es lo que más información nos va a facilitar sobre las gafas. Estos son los datos que obligatoriamente deben llevar siempre:

– Marcado CE, símbolo de calidad.

– Nivel de protección ultravioleta (contra los rayos UVA y UVB).

– Tipo de filtro solar que las protege. Según la normativa europea EN 1836:2006, que regula las gafas de sol, existen cinco categorías:

-> 0, para luminosidad solar muy baja;

-> 1, para baja;

-> 2, para media;

-> 3, para fuerte;

-> 4, para muy fuerte.

Se debe escoger una gafa con un filtro u otro en función del uso que se le vaya a dar. La categoría 4 la llevan las gafas muy oscuras, utilizadas para condiciones extremas, como de alta montaña, y no son aptas para la conducción.

– Número y el año de la norma que cumplen.

– Identificación del fabricante o suministrador.

– Instrucciones de uso y de conservación y las advertencias de seguridad (por ejemplo, si no son aptas para conducir, debe figurar la leyenda que lo advierta).

Recomendaciones al elegir gafas de sol

– Para que la lente proteja de forma adecuada, la montura debe estar perfectamente adaptada al rostro, no estar descentrada ni alejada de la cara. También es aconsejable que sea resistente a golpes.

– Si las gafas se van a usar en condiciones normales, procure que el color del cristal sea verde, gris o marrón, pues estos tonos son los que menos distorsionan el color.- Exija que el comerciante le entregue la garantía correspondiente al artículo que está adquiriendo.

– Es recomendable que, al comprar unas gafas de sol, le aconseje un especialista de la visión.

Reclamaciones

Si se encuentra con un problema de fábrica en el artículo adquirido, puede exigir al establecimiento que se lo vendió que le reembolsen el dinero o se lo sustituyan por otro igual.

CONSEJOS PARA EL VERANO

La asociación de consumidores CECU considera que el sol es un aliado del verano, pero que puede convertirse en enemigo de la salud, como por ejemplo con el uso inadecuado de las gafas de sol.

Más del 50% de las gafas de sol llegan a la venta sin haber pasado ningún tipo de control. Suelen ser aquellas expuestas en mercadillos, tiendas multiprecio, bazares, puestos ambulantes y, en algunos casos, promociones que acompañan como regalo a otros productos. Estas lentes, aunque en algunos casos puedan incluir una pegatina con la marca CE o una leyenda que parece indicar la protección ultravioleta, no suelen aportan datos como la identificación del fabricante, la norma que cumplen o el tipo de filtro, indicaciones obligatorias que deben acompañar a cualquier gafa de sol. El uso de este tipo de gafas de sol no homologadas, que no han pasado ningún tipo de control, puede ocasionar graves lesiones oculares, en algunos casos irreversibles.

Es importante, por tanto, que a la hora de adquirir unas gafas de sol se acuda a ópticos especialistas y tengamos en cuenta las siguientes indicaciones:

· Las gafas de sol deben cumplir con los mínimos requisitos exigidos por la Unión Europea. es decir, que lleven la marca CE, aunque cada vez más se observa cómo en algunos casos sí incluyen este sello, pero no aportan otros datos obligatorios, un hecho para desconfiar.

· En el etiquetado debe aparecer la identificación del fabricante o suministrador, la categoría del filtro, el número y año de la norma en vigor, así como las instrucciones de almacenamiento, mantenimiento y advertencias de seguridad.

· En algunos casos aparecerán también ciertas advertencias, como por ejemplo, si las gafas no son aptas para conducir, el símbolo o la leyenda «No conveniente para la conducción en carretera». También se deberá añadir la advertencia «No para observación directa del sol», excepto cuando estén diseñadas para ello.

· Elegir unas gafas de sol con un filtro solar de acuerdo al uso que se les vaya a dar (0 para luminosidad solar muy baja, 1 baja, 2 media, 3 fuerte y 4 muy fuerte).

· El color y el grado de oscuridad de la lente no determinan el grado de protección, sin embargo, los colores más aconsejables son el gris o el marrón, ya que son los que menos distorsionan las tonalidades.

· Tener especial precaución con los niños, ya que sus ojos son más sensibles. No es recomendable comprarles gafas de sol de juguete o que no cumplan estrictamente con lareglamentación de la Comisión Europea.

Una de cada tres gafas de sol son perjudiciales para nuestros ojos

Los españoles somos de los europeos que más horas pasamos al aire libre. Sobre todo con la llegada del buen tiempo y la vacaciones multiplicamos nuestras actividades en el exterior, pero muy pocos conocen el impacto nocivo de la radiación ultravioleta en los ojos ni los riesgos a los que se exponen al utilizar gafas de sol no homologadas. Según datos del Consejo General de Colegios de Ópticos-optometristas, una de cada tres gafas de sol vendidas en España no supera los controles sanitarios necesarios, y al utilizar gafas de sol no homologadas, no protegemos adecuadamente nuestros ojos.

La elevada exposición a la radiación ultravioleta (UV), especialmente en los lugares costeros y montañosos, incrementa el riesgo de alteraciones oculares severas, como inflamaciones agudas de la conjuntiva (conjuntivitis) y la córnea (queratitis), aparición de procesos degenerativos de la superficie ocular (pinguécula y pterigión), cataratas, retinopatías e, incluso, lesiones cutáneas, que pueden provocar a largo plazo serios problemas de salud ocular.

No todas las gafas valen

Según datos del Consejo General de Colegios de Ópticos-optometristas, una de cada tres gafas de sol vendidas en España no supera los controles sanitarios necesarios, y al utilizar gafas de sol no homologadas, no protegemos adecuadamente nuestros ojos.

El problema, advierten, es que esto hace que, si las gafas no ofrecen la protección adecuada, las radiaciones dañinas penetren aun más en el interior del ojo, lo que resulta más perjudicial que no llevar ningún tipo de protección.

Las gafas de sol compradas en mercadillos y otros canales de venta no autorizados, concluyen, pueden provocar afecciones como queratoconjuntivitis, queratitis o cataratas prematuras, entre otras.

Los expertos recuerdan que la adquisición de las gafas de sol en un establecimiento sanitario de óptica es una garantía de que las lentes cumplen todos los parámetros de seguridad y calidad, y que además, el asesoramiento de un profesional de la visión óptico-optometrista también garantiza que las gafas de sol proporcionen una protección personalizada en función de nuestras necesidades, actividades cotidianas y de ocio o estilo de vida.

Consecuencia de no proteger los ojos adecuadamente

Unas gafas de sol homologadas y de calidad resultan imprescindibles para protegerse frente a la radiación ultravioleta, lo cual reduce el riesgo de sufrir cataratas y otras lesiones severas.

También nos protegemos frente a la luz azul. A largo plazo, la exposición a la luz visible se ha identificado como un factor de riesgo de padecer degeneración macular.

Con el uso de gafas de sol se minimiza la intensidad de la luz ambiental y los deslumbramientos. As,í vemos de forma más clara, tenemos mayor comodidad visual y evitamos fruncir el ceño y cerrar los ojos.

Por otra parte, el uso de las gafas de sol también nos ayuda a adaptarnos a los cambios de luz con mayor rapidez (en interiores o por la noche). Y, por supuesto, usar gafas de sol en el coche también nos proporcionan una mayor seguridad en la conducción, puesto que el uso de gafas de sol evita los deslumbramientos causados por los reflejos de la carretera o la luz brillante del sol.

Las gafas diseñadas para hacer deporte ofrecen una mayor seguridad, y mejor protección, frente a los impactos durante la práctica deportiva, ya que, tanto las lentes como las monturas están hechas de materiales resistentes a los golpes.

Además, las gafas de sol hacen de efecto pantalla y evitan el contacto directo de los ojos con el polen y el polvo ambientales, pero también nos reducen considerablemente la sequedad ocular causada por el aire y el viento.

Escoge las más adecuadas y mirar las etiquetas

En estos días de alta luminosidad y en los momentos en los que haya cambios bruscos de luz, las gafas de sol son imprescindibles. Para conducir, las mejores gafas de sol son las que cuenta con lentes polarizadas, que reducen el deslumbramiento y facilitan la visión en días muy luminosos.

A la hora de adquirir gafas de sol, la clave es buscar siempre gafas homologadas, con un filtro solar adecuado para el uso que se les va a dar. Las lentes deben ser de cristal u orgánicas, nunca de plástico.

Esta normativa (EN 1836:2006) de la Comunidad Europea, establece 5 categorías que van de 0 a 4 en función del nivel de protección de su filtro solar.

Para un uso medio, incluida la conducción diurna, las categorías 2 y 3 son las más adecuadas. La categoría 4 está adaptada a usos extremos, por ejemplo en paisajes nevados o deportes acuáticos, y no es apta para la conducción, ni siquiera de día.

Además de la categoría del filtro solar, también hay que fijarse en la etiqueta de las gafas, en la que deben figurar el fabricante o proveedor y las posibles advertencias.

Gorro y gafas contra los rayos UV

La excesiva exposición solar puede provocar lesiones oculares diversas, por ello se recomienda evitar las horas de mayor incidencia de radiación UV y utilizar siempre gafas de sol homologadas. Para evitar conjuntivitis irritativas y posibles infecciones, es preferible no bañarse en piscinas con lentes de contacto y recurrir a gafas de natación en estos recintos. Además, también

Durante los meses de verano se incrementa el tiempo de ocio y el abanico de actividades al aire libre es más amplio, de ahí que la visión al igual que la piel, se encuentre expuesta a una mayor incidencia solar. Por este motivo y para evitar lesiones oculares durante el periodo estival, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recomienda utilizar siempre gafas de sol homologadas por la CE y en la medida de lo posible, no exponerse directamente bajo el sol entre las 10 y las 14 horas, franja horaria en la que se registra la tasa más elevada de radiación ultravioleta.

La excesiva exposición solar por rayos UV puede provocar fotofobia aguda y con el tiempo, favorecer la aparición de patologías oculares más graves en la córnea y la retina, como pinguéculas, pterigion (denominado ‘pernal’ y originados por una exposición crónica al sol), las cataratas o la degeneración macular asociada a la edad.

Según explica el Dr. Rodrigo Abreu, facultativo especialista del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC), «es necesario tomar medidas adecuadas para mantener una adecuada higiene ocular durante el verano, como permanecer a la sombra o evitar la radiación solar entre las 10 y las 14 horas del día, hacer uso de gafas de sol certificadas y complementarse con el uso de vestimenta adecuada, pues llevar sombreros o gorras junto con las gafas de sol, puede reducir hasta en un 95% la incidencia directa de rayos UV en nuestros ojos».

La utilización de gafas de sol también protegerá a los ojos de otras molestias propias del verano como es la sequedad ocular, muy frecuente en esta época debido al sol, el calor y la brisa, condiciones climatológicas que junto a la luz directa, pueden empeorar la calidad de la visión.

A la hora de adquirir un artículo de este tipo, se debe conjugar una visión confortable adaptada a la actividad que desarrolle su comprador con la máxima protección posible y esto solo se puede obtener si las gafas están homologadas por la Comunidad Europea y poseen un filtro solar de calidad. En este sentido, «el color de la lente no está relacionado con la protección frente a los rayos ultravioletas porque la absorción de estos rayos viene dada por el material del cristal que se emplee en las gafas», explica el Dr. Rodrigo Abreu, facultativo especialista del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Prescindir de las lentillas de contacto en piscinas y playas

El uso de lentillas de contacto está muy extendido entre la población con algún problema de visión, pero en verano no es recomendable su utilización a la hora de tomar baños en playas o piscinas, puesto que estos artículos no están diseñados para estas actividades acuáticas. La mejor opción, según los oftalmólogos, es prescindir de ellas porque así se reduce la posibilidad de padecer conjuntivitis irritativas o infecciosas, causantes de molestias como ojos rojos, escozor o lagrimeo, y que podrían llegar a provocar infecciones severas del globo ocular. En este sentido, los especialistas recomiendan usar gafas de natación y aclararse en la ducha una vez se haya salido de la piscina, prestando especial atención a los niños.

