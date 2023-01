¿Los electrodomésticos gastan luz aunque no se utilicen?

Vivienda

Sí, siempre y cuando estén conectados con el enchufe a la toma de corriente. Todos los electrodomésticos y dispositivos electrónicos que tengas enchufados a la red consumen energía, aunque no los enciendas ni los uses.

¿El motivo? Es lo que se conoce como el consumo fantasma, que es el que se produce cuando los electrodomésticos y otros aparatos electrónicos se quedan en modo stand-by. Es decir, que están conectados a la luz y aparentemente apagados, pero gastan luz de manera permanente, aunque en menor medida que si estuvieran encendidos.

Por qué los electrodomésticos gastan luz estando apagados

Los electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que se quedan conectados a la corriente, consumen luz aunque estén apagados. Una lámpara conectada a un enchufe, el horno, una tostadora o cualquier otro dispositivo que se quede conectado a la luz va a gastar energía aunque no se utilice.

Esto se produce porque los aparatos se quedan en modo stand-by, es decir, que no se apagan del todo, lo que provoca que sigan gastando luz, aunque en menor medida. Un ejemplo de ello es que si dejas el horno encendido (conectado a la luz), aunque no esté funcionando, el reloj que te da la hora sigue gastando, aunque en menor medida.

En concreto, el consumo de los aparatos que se quedan en stand-by suponen un 10 % de la energía que se consume en el hogar, o lo que es lo mismo, unos 7,50 euros para un consumo medio de 4.500 kilovatios al año, tal y como detalla un análisis de la OCU.

Por eso es importante que desconectes todos los aparatos que puedas para reducir al máximo el gasto en energía y ganar en seguridad. Cuantos menos aparatos dejes conectados cuando no estés en casa, menos probabilidades hay de que se pueda producir un accidente. Y en el caso de irte de vacaciones, desenchufar el frigorífico y otros electrodomésticos de casa es una de las mejores formas para ahorrar en el gasto de la luz.

Cuánto gasta el cargador del móvil si lo dejas enchufado

¿Si dejo el cargador conectado a la corriente sin poner el teléfono, gasta electricidad? Sí. Al igual que sucede con otros electrodomésticos y aparatos, dejar el cargador conectado al enchufe de la luz consume energía aunque no pongas el móvil a cargar. Aunque el consumo y gasto en la factura de la luz es menor en estos momentos que cuando conectas el móvil.

De una forma más específica, el consumo de un cargador conectado es prácticamente nulo, es decir, que no va a notarse un ahorro considerable en la factura, pero todo suma. Y un pequeño gesto como desconectar el cargador siempre que no lo uses, a la larga, y sumado a otras prácticas, sí puede generar un buen pellizco de ahorro.

En cifras, un cargador enchufado puede gastar una media de 0,00002 kWh. En euros y de forma aproximada, esto puede suponer una partida de entre 10 y 12 céntimos el año en aquellos hogares en los que el cargador del móvil esté conectado más de la mitad del día de forma continuada.

¿Cuánto me ahorro?

La cantidad de dinero que puedas ahorrarte por desenchufar los electrodomésticos varía en función de la cantidad de aparatos que desconectes. Aunque de media, la OCU detalla que podría suponer un ahorro de 20 euros en la factura. No se trata de una gran cantidad, pero es un dinero que puedes conseguir con un gesto tan sencillo como desenchufar un cable de la corriente. Y, con los precios de la luz por las nubes, ahorrar en la factura de electricidad es más importante que nunca.

Además del ahorro, dejar los dispositivos desconectados proporciona una gran tranquilidad y seguridad, puesto que te aseguras de que tu casa va a estar totalmente protegida ante posibles accidentes.

