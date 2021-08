Vivienda

¿Tengo que desenchufar el frigorífico si me voy de vacaciones?

Si te vas de vacaciones y nadie va a estar en tu casa, ¿para qué vas a dejar dispositivos enchufados que gasten luz? En esta guía te vamos a explicar qué electrodomésticos y dispositivos electrónicos puedes desconectar cuando te vayas a la playa para ahorrar en la factura de la electricidad. Y sí, el frigorífico es uno de ellos, siempre y cuando lo vacíes antes de irte para que no se estropee la comida y se generen malos olores.

¿Los electrodomésticos gastan luz aunque no se utilicen?

Sí, siempre y cuando estén conectados con el enchufe a la toma de corriente. Todos los electrodomésticos y dispositivos electrónicos que tengas enchufados a la red consumen energía, aunque no los enciendas ni los utilices. Esto se produce porque los aparatos se quedan en modo stand-by, es decir, que no se apagan del todo, lo que provoca que sigan gastando luz, aunque en menor medida. Un ejemplo de ello es que si dejas el cargador conectado al enchufe, sigue gastando luz aunque no tengas el móvil cargando.

En concreto, el consumo de los aparatos que se quedan en stand-by suponen un 10% de la energía que se consume en el hogar, o lo que es lo mismo, unos 7,50 euros para un consumo medio de 4.500 kilovatios al año, tal y como detalla un análisis de la OCU.

Por eso es importante que desconectes todos los aparatos que puedas para reducir al máximo el gasto en energía y ganar en seguridad. Cuantos menos aparatos dejes conectados, menos probabilidades hay de que se pueda producir un accidente.

¿Qué electrodomésticos puedo desenchufar?

La regla es sencilla, cuantos más electrodomésticos puedas dejar desenchufados, mejor. Si nadie va a hacer uso de las instalaciones de tu casa, no es necesario que haya nada encendido. Así que si estás planeando unas vacaciones, te recomendamos que, sobre todo, desenchufes los electrodomésticos que más gastan por hora, como son el frigorífico y el congelador.

El frigorífico

Si te vas a ir bastantes días de vacaciones, una semana o más, y no vas a dejar alimentos en la nevera, puedes desenchufarlo y ahorrarte el consumo de un electrodoméstico que se pasa las 24 horas del día encendido y que, con el paso del tiempo, es uno de los que más gasta. En caso de tener una nevera combi, en la que la mitad superior es nevera y la mitad inferior es congelador, puedes desconectar sólo la parte de la nevera para que no se te estropeen los alimentos congelados.

Otra opción, si no quieres desenchufar el frigorífico por completo, consiste en activar el modo ECO, a través del que la nevera reduce su consumo al mínimo. De esta forma puedes dejar un par de tuppers en la nevera con comida sin que se te estropeen, pero ojo porque no puedes poner este modo y llenar la nevera. Si lo haces, el electrodoméstico no va a tener fuerza para enfriar todo y, probablemente, muchos alimentos se van a poner malos.

Además de por el ahorro en la factura, dejar el frigorífico vacío evita que, a la vuelta de vacaciones, te encuentres una desagradable sorpresa que te dejaste olvidada a la que le ha salido moho y cuyo olor se ha extendido por toda la casa.

Arcón congelador

El arcón congelador, junto con el frigorífico, es el electrodoméstico que más consume y más gasta porque, aunque no lo utilicemos, funciona las 24 horas del día para mantener la comida fría. Aunque en este caso, la posibilidad de desenchufarlo dependerá de si tienes muchas provisiones metidas en el congelador o no.

Si tienes la posibilidad de gastar la comida congelada antes de irte de vacaciones, lo mejor es que lo desenchufes para que no consuma electricidad. Aunque esto no siempre es posible. Si tienes el arcón hasta arriba de provisiones, lo mejor será dejarlo enchufado y acabar con todo lo de la nevera para dejar, al menos, el frigorífico desconectado.

Lavadora, lavavajillas y secadora

En cuanto a la lavadora, el lavavajillas y la secadora, puedes desconectarlos si tienes el enchufe a mano. Aunque esto no siempre es posible puesto que si están integradas con los muebles o pegadas a la pared tendrás que sacarlas del hueco para desenchufarlas. En estos casos, si puedes desconectarlas, contribuirás al ahorro en tu factura, aunque no será muy notable en términos económicos y quizá no te compense el esfuerzo de poner la cocina patas arriba.

Lo que sí es recomendable es que dejes estos electrodomésticos con las puertas entre abiertas y vacíos para evitar la concentración de humedad en el interior.

Pequeños electrodomésticos

En cuanto a los pequeños electrodomésticos, como por ejemplo la tostadora, la sandwichera o la cafetera, debes dejarlos desconectados. Aunque en tu día a día dejes algunos de estos aparatos conectados a la red porque los usas de forma habitual, es muy importante que los desenchufes antes de irte de vacaciones. Además de para ahorrar en el consumo, debes hacerlo por seguridad, para evitar posibles accidentes mientras no estás en casa.

En cuanto al microondas, si lo tienes en la encimera, puedes desenchufarlo sin problema, aunque si está integrado en los muebles puede que te resulte más difícil. En cualquier caso y siempre que puedas, desenchufa todos los aparatos.

Horno

El horno, al igual que sucede con la lavadora o el lavavajillas, puede ser complicado desenchufarlo, puesto que normalmente la conexión a la red se encuentra en la parte trasera del aparato y, por tanto, no merece la pena tener que sacarlo del hueco para desconectarlo. Aunque si tienes la posibilidad de hacerlo, ahorrarás aún más en la factura, porque aunque no lo enciendas, sigue consumiendo luz.

¿Qué dispositivos electrónicos puedo desenchufar?

Puede que antes de irte de viaje revises que no se quede ninguna ventana abierta, que las puertas estén bien cerradas y que todas las luces estén apagadas, pero, ¿y la televisión o el equipo de música? Pero no sólo eso, seguro que tienes regletas por casa en las que conectas el cargador, el portátil, la tablet, los cascos… Así que si te vas a ir unos días, ¿por qué no desconectarlas?

En definitiva, todos los dispositivos electrónicos que tengas enchufados, como por ejemplo las televisiones, videoconsolas, equipos de música, ordenadores o altavoces, entre otros, puedes desconectarlos para ahorrar al máximo posible en la factura de la luz. Porque aunque estén apagados, como hemos explicado al principio del artículo, si están enchufados y conectados a la red, siguen consumiendo. Gastan menos que si estuvieran encendidos, pero consumen.

Y no hay que olvidarse de dispositivos como lámparas o bombillas inteligentes en casa, aparatos de domótica como altavoces inteligentes, termostatos, persianas automáticas o cualquier otro dispositivo conectado a la red de tu vivienda.

¿Cuánto me ahorro?

La cantidad de dinero que puedas ahorrarte por desenchufar los electrodomésticos varía en función de la cantidad de aparatos que desconectes. Aunque de media, la OCU detalla que podría suponer un ahorro de 20 euros en la factura. No se trata de una gran cantidad, pero es un dinero que puedes conseguir con un gesto tan sencillo como desenchufar un cable de la corriente. Y, con los precios de la luz por las nubes, ahorrar en la factura de electricidad es más importante que nunca.

Además del ahorro, dejar los dispositivos desconectados proporciona una gran tranquilidad y seguridad puesto que te aseguras de que tu casa va a estar totalmente protegida ante posibles accidentes.

