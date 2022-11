Ocio - Tecnología

Los 16 espectáculos que no puedes perderte en el parque Mágicas Navidades de Torrejón

Visitar el parque temático Mágicas Navidades de Torrejón es un plan para hacer con niños en Navidad muy divertido con el que podéis disfrutar de un gran día lleno de fantasía, ilusión en una experiencia inmersiva. Se trata de un evento de gran repercusión, dado que la localidad está considerada como la primera capital europea de la Navidad europea.

Si quieres acercarte a ver el parque, no te olvides de comprar las entradas de Mágicas Navidades para reservar una fecha. Aunque el pase general no permite el acceso a determinados espectáculos del parque, que se compran por separado. A continuación puedes consultar el listado de las mejores atracciones, espectáculos y espacios de Mágicas Navidades, para que puedas disfrutar de la experiencia al completo y no perderte nada.

1. El espectáculo de la Puerta Mágica

La puerta mágica es una representación de luces y música realizada con una pantalla led de diferentes colores. Se trata de uno de los espectáculos llenos de luz y color único en Europa que tiene un gran frontal y un enorme pasillo de arcos ornamentales. Se trata de una de las atracciones más populares del parque cuyas exhibiciones se realizan en varias ocasiones a lo largo de las tardes.

En concreto, los espectáculos se realizan de lunes a jueves en tres pases, a las 19:00, a las 20:00 horas y a las 21:00 horas de la tarde. Los viernes, sábados, domingos, festivos y vacaciones escolares los pases serán a las 18:40 horas, a las 19:00 horas, a las 20:00, a las 21:00, a las 22:00 y, el último, a las 22:30 horas. En 2022 la Puerta Mágica presenta dos nuevos espectáculos nunca vistos hasta ahora, el de Navidad y Dance.

2. Show de los Guachis

Los entrañables personajes infantiles de los Guachis van a ofrecer un espectáculo lleno de sonido, animación y sorpresas. Toda una experiencia llena de ilusión, fantasía ideal para los más pequeños que tiene lugar en el escenario de la Puerta Mágica. Así que no te olvides de aprenderte las canciones de los Guachis para cantar y bailar con ellos cuando te los cruces por el parque.

Las exhibiciones de estos personajes se realizan por las tardes, de lunes a viernes, a las 17:30 horas, a las 18:30 y a las 19:30 horas. Los sábados, domingos, festivos y durante las vacaciones escolares se realizan 7 pases al día, que comienzan a las 12:30 horas de la mañana y terminan a las 21:30 horas de la noche.

3. Ice Festival

Es el primer festival de esculturas de hielo que se celebra en España.

Una exhibición que ¡te dejará helado! Se trata de un recorrido en el que es posible ver diferentes esculturas de personajes de la Navidad que seguro te sorprenderá.

4. Casa de la Navidad

En la Casa de la Navidad los más peques pueden conocer en primerísima persona a Papá Noel y al Rey Melchor. Dentro de este espacio es posible ayudar a los elfos o a los pajes a preparar los regalos.

5. Montaña helada

La montaña helada es una zona llena de iluminación y magia. Se trata de un espacio dedicado a la más pura esencia de la navidad donde podrás pasear entre la brillante iluminación y las figuras de hielo.

6. Árbol de luz

Un parque temático de la Navidad no puede prescindir de un gran árbol de navidad. Además, este en particular realiza una espectacular exhibición de luz de varios colores que van cambiando de forma y proyectan distintas imágenes. Un espectáculo que se sincroniza con los 30 géiseres de agua situados en el lago.

7. Meninas de Adviento

Es un espacio reservado en el que puede disfrutarse de una réplica muy peculiar de las clásicas Meninas de Velázquez en un formato de Adviento.

8. Mercado navideño

Se trata de un espacio reservado para hacer compras de souvenirs y recuerdos del parque.

9. Los 3 reyes Magos

Un espectáculo en el que se cuenta la historia de los magos de Oriente en un impresionante viaje que cuenta la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la ciudad de Belén. Se trata de un emocionante show lleno de ilusión, magia y efectos lumínicos que te sorprenderán.

10. Espacio photocalls

Te adelantamos que este es uno de los espacios de mayor demanda y colas de todo el parque. ¿Quién no quiere hacerse una foto de recuerdo en uno de los rincones más bonitos del parque? Es prácticamente una visita obligada en la que puedes llevarte un recuerdo inolvidable.

11. Bosque de las estrellas

Como su nombre indica, es un bosque repleto de estrellas llenas de luces y colores. Su encanto se descubre al sumergirse entre los distintos caminos que te permiten descubrir cada una de las figuras ubicadas en el camino.

12. Atracciones y la noria gigante

Es la atracción estrella del parque. Una noria que te permite disfrutar de unas vistas inigualables de todo el parque y de los alrededores, puesto que es una de las más grandes del centro de España. Sin olvidar otras de las atracciones más populares como el Tornado Helado, Carrusel Doble, el Tren Dragón o la Estación de Esquí.

13. Galaxia multiverso

Un universo único repleto de los superhéroes, de los personajes de la galaxia en diferentes tamaños y figuras. Lo mejor de todo, puedes hacerte un montón de fotografías con tus ídolos preferidos.

14. Animales del arca

El espectáculo de los animales del arca es una experiencia inmersiva en la que al pasear por las distintas zonas del parque es posible disfrutar de las figuras luminosas que puedes disfrutar a lo largo de los distintos espacios.

15. Círculo Pingüino

Un espacio dedicado a la recreación de las figuras de pingüinos de hasta 2,5 metros de altura en un entorno que nos trasladará hasta el gélido círculo polar antártico a través de su espectacular iluminación y láseres.

16. Zonas de comida

Dentro del parque se diferencian dos zonas de comida, una de estilo americano y comida rápida y otra que se centra en la esencia de la gastronomía alemana.

Bavarian Christmas

Si más allá de la comida rápida, quieres probar algo nuevo, hay una zona especialmente dedicada a la gastronomía alemana. Bavarian Christmas es un espacio reservado para comer en el que cualquier visitante puede degustar platos de la gastronomía típica bávara al ritmo de los espectáculos y animaciones del evento.

Food truck

Un espacio dedicado a la gastronomía con todo tipo de comida y alimento en diferentes vehículos y los clásicos camiones de Food Truck.

