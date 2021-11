Ocio - Tecnología

Qué hacer en Navidad con niños en Madrid y otras ciudades

Navidad y niños, dos conceptos que al unirse nos obligan a pensar en planes originales y divertidos para disfrutar de las fiestas junto a los más pequeños. ¿A dónde ir? ¿Qué puedo hacer en Navidad con niños? ¿Hará falta reservar? A continuación te damos algunos consejos para disfrutar de esta época del año con los tuyos sin caer en la rutina.

Planes con niños

Los niños son una de las mayores alegrías en estas fiestas. Sus caras de ilusión, entusiasmo y felicidad son enormes al pasear por los mercados navideñas o ver las luces de navidad de su ciudad. Por ello, en esta época del año es fundamental pensar en ideas para pasar tiempo juntos, ya sea en la localidad en la que vives o en otra Comunidad Autónoma.

Por otra parte, si lo que buscas son diferentes ideas para hacer planes en familia, independientemente de la época del año, en esta otra información puedes consultar un listado de un montón de actividades y juegos que puedes realizar en cualquier momento con tus hijos.

Navidad en Madrid con niños

La capital de España se viste de gala para recibir a todos los turistas que acuden a ella cada año. Mercados navideños, espectáculos infantiles, luces y decoración por todas partes, autobuses para disfrutar de la iluminación de la ciudad, como el Navibus y visitar a Papá Noel son sólo algunas de las actividades que puedes hacer en Madrid con niños en Navidad. Te damos los detalles de todas estas actividades a continuación:

Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

El mercado de Navidad que se celebra cada año en la Plaza Mayor es un lugar obligado para cualquier turista que visite la capital en estas fechas. En concreto, el mercadillo permanecerá abierto entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021.

En las 104 casetas que llenan la plaza este año encontrarás un un montón de objetos típicos de la Navidad, como por ejemplo figuritas del Belén, adornos navideños, comida típica como turrones y dulces o instrumentos musicales como la zambomba, entre otros. El ambiente del mercado es impresionante y los niños disfrutan más que nunca rodeados de tanta luz y fantasía navideña.

Los horarios de visita al mercadillo son en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 22:00 de la noche os viernes, sábados y víspera de festivos. El horario entre el domingo y el jueves es de 10 de la mañana a 21:00 de la noche.

Cortylandia

La tradición de ir a ver Cortylandia con niños es otra de las actividades que no puedes perderte en Madrid. En esta actuación, que se celebra en la decorada fachada de El Corte Inglés de la calle Preciados, unas figuras animadas cantan villancicos y canciones ofreciendo a todas las personas que quieran acercarse un espectáculo de 15 minutos.

En esta típica tradición, El Corte Inglés decora su fachada hasta el más mínimo detalle y prepara un espectáculo que podrás disfrutar gratuitamente hasta el cinco de enero de 2022. Sus horarios van desde las 12 de la mañana hasta las 21:00 de la noche.

En 2021 la temática trata sobre el clásico espectáculo de los cascanueces alemanes típicos de Navidad. ‘El castillo de madera’ es una actuación que tiene una gran puesta en escena en la que se proyecta un cortometraje en un escenario de grandes dimensiones.

Ver las luces de Madrid en autobús

El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de sus ciudadanos y visitantes un autobús que recorrerá las principales calles de la ciudad para ver su alumbrado navideño. En la información que te hemos dejado enlazada te damos todos los detalles sobre los horarios, precios y recorridos de los autobuses para ver las luces de Madrid.

Belén de la Real Casa de Correos

La Real Casa de Correos acoge en 2021 un Belén a gran escala que va a permanecer instalado hasta el 9 de enero. Se trata de una recreación construida sobre tres islas, castillo y cascadas.

Fábrica de los Reyes Magos

Esta fábrica se encuentra muy cerca de la Puerta de Toledo, en el Pº de Juan Antonio Vallejo – Nájera y va a permanecer abierta hasta el próximo 5 de enero de 2022. En estas instalaciones los más pequeños pueden entregar sus cartas a los Reyes Magos y ver cómo se fabrican los juguetes que los Reyes dejan debajo de los árboles.

Torrejón de Ardoz

Esta ciudad madrileña se ha convertido en la Ciudad de la Navidad europea. Allí, el espectáculo de luces y sonidos será tan especial que ningún niño debería perdérselo.

Todos estos planes hacen que Madrid con niños se convierta en un acierto seguro. Además, a ellos podemos sumar otras actividades, como visitar Alcalá de Henares y patinar sobre hielo, entre otros.

Navidad en Barcelona

Ir a Barcelona en Navidad con niños siempre va a ser una gran opción porque la ciudad ofrece una infinidad de planes navideños. Entre ellos tenemos que destacar uno de los más autóctonos, visitar al Tio Gegant.

Tio Gegant

Éste se sitúa en la Avenida de la Catedral y hace referencia a una de las tradiciones más importantes de las navidades catalanas. Es un tronco, en este caso gigante, al que hay que dejar comida cada noche y tapar con una manta para que no pase frío. Al llegar la Nochebuena, los niños tendrán que golpearlo con bastones mientras cantan. Al hacerlo, el Caga Tio echará regalos y dulces por debajo de la manta el día de navidad.

El Tio Gegant permanecerá instalado entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre en la Feria de Santa Lucía, frente a la Catedral de Barcelona.

Parque temático Navilandia en Guadalajara

La ciudad de Guadalajara ha inaugurado en 2021 Navilandia. Un parque temático que se encuentra en el centro de la localidad, desde el Palacio del Infantado hasta el parque de las Adoratrices. Las instalaciones, que abarcan 1,5 kilómetros de extensión, se distribuyen por estas dos zonas así como por la Concordia y el Paseo de San Roque.

En ellas los más pequeños podrán disfrutar de una gran pista de hielo, espectáculos infantiles, visitar al árbol parlante, disfrutar de diferentes puestos navideños y de atracciones infantiles de Navidad. El parque permanece abierto hasta el 9 de enero de 2022.

Visitar Valencia en Navidad

Valencia en Navidad con niños es una aventura especial. Esta es una ciudad preciosa en todas las épocas del año, pero al llegar la Navidad adquiere un aire, si cabe, más bonito. Además, ofrece infinidad de planes para hacer que los más pequeños disfruten como nunca de estas fiestas.

Si no se te ocurren planes chulos, te dejamos unas cuantas ideas para saber qué hacer en valencia con niños en Navidad. Entre ellas, podemos destacar los circos de Navidad que se montan por toda la ciudad en estas fechas. Normalmente estos llegan a principios del mes de diciembre y están operativos hasta el 6 de enero, así que apresúrate a conseguir entradas para estos ya tradicionales espectáculos valencianos.

Otras actividades

Si no tienes pensado salir de tu ciudad en estas fechas, no te preocupes, puesto que seguro que tu ciudad organizará actividades para celebrar estas fiestas. Nuestra recomendación es que consultes en la agenda de tu ayuntamiento. Seguro que allí encontrarás muy distintas opciones para pasar tiempo con los peques de la casa. Además, por si esto no fuera suficiente, te proponemos otros planes navideños más caseros:

1. Prepara dulces navideños.

2. Monta tu propio Belén. Los niños podrán encargarse de pintar las estrellas que decorarán vuestro cielo, así como de poner a cada muñeco en su lugar.

3. Escribe junto a tus hijos sus cartas a los Reyes Magos.

4. Haced manualidades navideñas. Incluso podréis preparar juntos algunos de los adornos que decoren vuestro árbol de navidad.

Por supuesto, aquí el límite es vuestra imaginación, así que da rienda suelta a la tuya para pensar en actividades que puedan gustar a tus niños. Al fin y al cabo, la clave está en mantener viva su ilusión por la navidad.

