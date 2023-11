Coches

Recambios y Mantenimiento

Los mejores productos para incrementar la seguridad al volante

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los vehículos más modernos cada vez traen incorporados más sistemas de seguridad. Algunos de estos complementos se suelen incluir de manera opcional a la hora de configurar y comprar un coche de concesionario, con el consiguiente incremento de precio por añadir extras. Por otra parte, existen sistemas de seguridad que son obligatorios de llevar instalados por normativa europea. No obstante, los coches más antiguos carecen de algunos de estos sistemas que aumentan la seguridad del conductor y de los pasajeros.

Si tienes un vehículo antiguo, siempre podrás añadir alguno de los siguientes productos para incrementar la seguridad en la conducción. Por ejemplo, si ves mal conduciendo de noche puedes instalar unas luces LED en los faros. La mayoría de estos productos los puedes adquirir de forma libre en el mercado, sin tener que pasar por el taller para que te lo instalen y te lo homologuen.

Señal luminosa de emergencia V-16

A partir de enero de 2024 tendrás que decir adiós a los triángulos rojos de emergencia. En su lugar, será obligatorio llevar en el coche una luz de emergencia V-16. Este producto será obligatorio tanto para nuevos como para viejos vehículos. Es importante que esta señal luminosa esté correctamente homologada y ofrezca conectividad con la plataforma DGT 3.0.

En caso de avería, siniestro o accidente de tráfico, el usuario debe sacar la mano por la ventanilla y colocar la baliza luminosa V-16 en la parte superior del automóvil. La luz naranja debe ser visible a 1 kilómetro de distancia como mínimo y 360 grados.

Cámara de coche

Si quieres ver todo lo que ocurre en la parte de trasera del vehículo a la hora de realizar maniobras como el estacionamiento o la marcha atrás, necesitarás instalar una cámara trasera con sensores de aparcamiento. Este es uno de los complementos más útiles que puedes instalar en tu coche. De igual manera, en el mercado encontrarás las llamadas cámaras de coche Dashcam. Estas son especialmente útiles para grabar cualquier accidente en la carretera y demostrar quién es el culpable en caso de colisión.

Bombillas LED homologadas para los faros

Según la última normativa europea, ya es posible cambiar las viejas luces halógenas por unas luces LED homologadas en tus faros delanteros del coche. Este tipo de bombillas son más eficientes, es decir, consumen menos energía; y permiten una mayor visibilidad al ofrecer una mayor iluminación. Además, se encienden de manera instantánea, no tienen inercia lumínica y emiten una luz más blanca y brillante. Por ello, la conducción nocturna es más cómoda y la vista se cansa menos precisamente por esta luz blanca.

GPS y navegación

No todos los vehículos incorporan una pantalla con sistema de GPS y navegación. Muy importante para no perderse, tener información del tráfico en tiempo real, conocer vías cortadas, accidentes de tráfico, etc. Estas pantallas, llamadas radio 2 DIN, darán un toque más moderno a tu coche al poder instalar aplicaciones de Android Auto o Apple Car, como un reproductor de música o el propio Google Maps.

De igual manera, puedes adquirir un dispositivo de seguridad para evitar los robos de vehículos. Con un localizador GPS para coche podrás tener controlado en todo momento dónde se encuentra tu vehículo y rastrearlo en tiempo real con una app para el móvil.

Detector de ángulo muerto

Se trata de un sistema muy eficaz para evitar accidentes. Y es que son muchos los puntos ciegos o ángulos muertos que puede tener un vehículo. Se puede evitar al máximo estas zonas contando con un sistema que pueda detectar si hay vehículos o personas en estos lugares de baja o nula visibilidad. Una ayuda extra a la conducción.

Si tienes problemas para ver correctamente a través del retrovisor interior del coche, puedes instalar un espejo retrovisor con cámara. De esta manera, el espejo será una pantalla como la del móvil y podrás tener una visión inmejorable de lo que sucede detrás de tu coche.

Si quieres leer más noticias como Los mejores productos para incrementar la seguridad al volante, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.