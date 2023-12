Sabías Que...

Los 6 mejores trucos para evitar tener resaca

NOTICIA de de Cristian Pinto

El despertar después de una noche de fiesta es una de las peores sensaciones, más aún si hemos tomado alguna copa de más. A lo que comúnmente conocemos como resaca, no es más que una deshidratación de nuestro organismo por haber ingerido mucho alcohol previamente. Además de conocer los trucos y consejos para quitar la resaca, quizás también te interese saber cómo prevenir y evitar tener la resaca. La respuesta sencilla sería no beber nada de alcohol. Como esto es más fácil decirlo que hacerlo, te proponemos algunos trucos para evitar la resaca y que la mañana siguiente a salir de fiesta no se haga tan cuesta arriba.

Bebe agua antes de acostarte

Como hemos mencionado anteriormente, la resaca se produce por una deshidratación provocada por el alcohol ingerido. Por ello, lo mejor para mantenernos siempre hidratados es beber agua después de haber tomado alcohol. Aunque este hábito no te asegure al cien por cien evitar la resaca del día siguiente, puede hacer que los síntomas sean más leves.

Eso sí, ten en cuenta que el alcohol ya de por sí provoca muchas ganas hacer pis, por lo que si antes de acostarte ingieres más líquido, probablemente tengas que acudir al baño por la noche a realizar aguas menores.

No mezcles alcohol con bebidas energéticas

Además de ser peligroso para la salud cardiovascular, mezclar bebidas destiladas con bebidas energéticas hará que tengas una resaca infernal al día siguiente. El alcohol deprime el sistema nervioso, mientras que la bebida energética lo estimula. Esto provoca tener una mayor sensación de aguante, pero cuando se acaba el efecto de la bebida energética llegan las consecuencias.

Llena bien el estómago antes de beber alcohol

Pese a que comer no previene del todo la resaca, sí que puede ayudar a sobrellevarla de mejor forma. Esto se debe a que el alcohol se absorbe mu rápido por el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, al hacer una buena comida alta en grasas, conseguirás que la absorción de alcohol sea más lenta, pero no evitará completamente la resaca.

Evita las bebidas con mucho porcentaje de alcohol

Evidentemente, no es lo mismo beber unas cervezas o unas copas de vino que tomar licores con mayor graduación de alcohol, como el ron, el whisky, la ginebra, el tequila o el vodka.

Bebe despacio

Además de tomar el alcohol con moderación, también es recomendable tomarlo poco a poco. Especialmente en las personas de bajo peso, los efectos del alcohol tardan menos en aparecer que en personas de complexión fuerte.

Duerme lo suficiente

Aunque después de una fiesta cueste conciliar el sueño porque la cama da vueltas, es importante descansar una buena cantidad de horas. El cansancio afectará directamente a la resaca del día siguiente, por lo que debes dormir una buena cantidad de horas dentro de lo posible.

Mitos para evitar tener resaca

No mezclar tipos de alcohol . El alcohol, aunque se presente distintas formas o colores, sigue siendo alcohol. Si durante una fiesta mezclas cerveza, vino y whisky, el problema no es la mezcla en sí, sino la cantidad que hayas ingerido.

. El alcohol, aunque se presente distintas formas o colores, sigue siendo alcohol. Si durante una fiesta mezclas cerveza, vino y whisky, el problema no es la mezcla en sí, sino la cantidad que hayas ingerido. Tomar un omeprazol . Este fármaco está popularmente asociado a evitar los efectos de la resaca. No obstante, este medicamento tiene unas indicaciones claras que nada tienen que ver con prevenir la resaca. Este medicamento disminuye el ácido en el estómago, por ello, está indicado para un reflujo y úlceras, principalmente, pero no protege; no forma una película protectora ni vale para cualquier cosa del estómago.

. Este fármaco está popularmente asociado a evitar los efectos de la resaca. No obstante, este medicamento tiene unas indicaciones claras que nada tienen que ver con prevenir la resaca. Este medicamento disminuye el ácido en el estómago, por ello, está indicado para un reflujo y úlceras, principalmente, pero no protege; no forma una película protectora ni vale para cualquier cosa del estómago. Las bebidas oscuras no son peores que las transparentes. Existe la falsa creencia de que los licores como el brandy o el ron tienen un mayor efecto de embriaguez que la ginebra o el vodka. Como hemos dicho anteriormente, lo que afecta es la graduación de alcohol de la bebida, no el color.

