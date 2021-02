Coches

Los precios de los taxis de 56 ciudades: Tarragona, San Sebastián y Vitoria son las más caras

Tarragona es la ciudad con las tarifas de taxi más elevadas, seguida de San Sebastián y Vitoria. Las más bajas son las de Las Palmas de Gran Canaria, Ceuta y Cádiz según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de 56 ciudades que revela diferencias de hasta el 77% en viajes de similares características.

Ciudades más caras y más baratas en 2020

El estudio de FACUA en 2020 evidencia que las ciudades con las tarifas de taxi más caras por tercer año consecutivo son Tarragona, San Sebastián y Vitoria.

Mientras que en el otro extremo, según los datos del estudio elaborado en 2020, las ciudades con las tarifas de taxi más baratas son Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta. En la península, la ciudad más barata vuelve a ser Cádiz.

Tomando como referencia el importe medio, el mismo trayecto en taxi cuesta en Tarragona un 77% más que en Las Palmas.

Carrera mínima

FACUA ha basado la simulación del estudio en 9 tipos de recorridos distintos en cada ciudad. En la modalidad de carrera mínima San Sebastián es el trayecto más caro en horario diurno con 5,33 euros. El mismo trayecto en fines de semana y por las noches en la ciudad que más cuesta es en Málaga con 6,75 euros.

En el otro extremo, las ciudades más baratas en carrera mínima en horario de día es Lugo con 1,88 euros y en horario nocturno es Barcelona con 2,2 euros.

Precio por kilómetro

El precio medio del conjunto de ciudades analizadas es de 0,94 euros durante el día y 1,16 durante la noche. La ciudad con el precio por kilómetro más caro es Barcelona con 1,18 euros y donde es más barato es en Cádiz con 0,70 céntimos.

Bajada de bandera

La bajada de bandera es lo que cuesta parar a un taxi por sus servicios. El precio medio de la bajada de bandera es de 1,93 euros de noche y los fines de semana 2,63 euros. La ciudad más cara es San Sebastián con 4,23 euros y la más barato es Ceuta con 0,9 euros.

Subida de precios

De las 56 ciudades que forman parte del estudio, 30 no han modificado sus precios. En términos generales, el incremento medio de precios este año ha sido del 0,8%. Las mayores subidas de 2019 a 2020 se han producido en:

Santa Cruz de Tenerife con un 5,2% Castellón con un 3,7% Huesca con un 2,5% Alicante con un 2,3% Madrid un 2,2%

FACUA se muestra contraria a que los usuarios paguen suplementos por los recorridos con destinos en puntos como aeropuertos o estaciones de trenes y autobuses, ya que no existe una mayor calidad del servicio que lo justifique. También rechaza la aplicación de tarifas fijas en los viajes con origen o destino en esos lugares, ya que resultan perjudiciales para buena parte de los usuarios.

Critica también la aplicación de tarifas especiales en determinados horarios del fin de semana a través de suplementos como ocurre en Bilbao, San Sebastián y Vitoria así como en Granada, Pamplona y Sevilla.

Un estudio de la OCU denuncia el sector del Taxi

En años anteriores la OCU ha realizado un estudio sobre la calidad del servicio del taxi en 13 provincias españolas. En concreto se han analizado 193 trayectos agrupados en 3 recorridos (carrera corta, intermedia y larga) en Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Los resultados hablan por sí solos: 523 infracciones en 193 recorridos. El estudio completo se publica en la revista OCU-compra Maestra del mes de junio.

La OCU ha analizado la calidad del servicio del taxi teniendo en cuenta la relación con las infracciones establecidas en las diferentes normas que se aplican en este sector (nacionales, autonómicas y municipales) La situación actual, aunque no homogénea en las diferentes ciudades, no ha mejorado respecto al estudio anterior de 2001.

Falta de información en tarifas y datos para identificar al taxi

La OCU comprobó en primer lugar si los taxímetros estaban visibles para el usuario. En la gran mayoría lo estaban, sin embargo no ocurría lo mismo con las tarifas, el 24% de los taxis del estudio circulaban sin llevar sus tarifas visibles. Más difícil aun es ver el número de licencia municipal, número de matrícula y el carné de conductor. Estos datos son esenciales si se produce algún incumplimiento y el usuario quiere reclamar. La OCU contabilizó 146 faltas en este apartado.

Rodeos injustificados

En el 11% de los recorridos analizados por la OCU se tomó una ruta que supuso una carrera más cara sin ahorro de tiempo, es decir, se dio un rodeo. La Organización recuerda que es el pasajero el que tiene que elegir el itinerario, y que, a falta de instrucciones, el conductor debe elegir la ruta más corta en distancia o en tiempo.

También se aplican mal las tarifas, hasta en 23 ocasiones a la OCU le cobraron cantidades indebidas. Esta infracción es muy grave y el taxista se puede enfrentar a una sanción importante.

Un 58% de incremento desde 2001

Comparando el coste de una serie de carreras estándar, la OCU ha detectado un incremento medio del 58% respecto a lo que hubiéramos pagado en nuestro anterior estudio de 2001. Por ciudades, Sevilla, Santander y La Coruña tienen la bajada de bandera más barata, pero los taxistas están autorizados a cobrar una carrera mínima de más de 3 euros. La bajada más cara se produce en Sta. Cruz de Tenerife (2,15 euros), Madrid (2,05 euros) y Barcelona (2 euros), pero en estas ciudades no hay carrera mínima.

En Bilbao y Tenerife el kilómetro es el más económico (0,66 y 0,54 euros respectivamente), mientras que los usuarios madrileños lo pagan a 0,98 euros, los más caros del estudio. En el resto de ciudades el kilómetro oscila entre 0,7 y 0,96 euros.

La OCU considera que, a la vista de los datos obtenidos, hay ciudades como Sevilla, Bilbao o Madrid donde los abusos son más frecuentes. La Organización afirma que es difícil reclamar, ya que casi nunca los usuarios disponen de recibos completos (en el estudio sólo 23 de los 193 recibos eran correctos) y exige a las autoridades locales que extremen la vigilancia para acabar con las prácticas que perjudican al consumidor y a los profesionales honestos del propio sector, al crear malestar entre los consumidores sobre la calidad de este servicio.

El sector del taxi denuncia lo poco riguroso del estudio

La sectorial del taxi de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores autónomos – ATA, denuncia el daño que hacen al colectivo de autónomos del taxi “estudios cíclicos tan poco rigurosos que se hacen con frecuencia, como el presentado esta mañana por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)”. Desde la sectorial del taxi de ATA, señalan , “hemos podido comprobar – afirma Miguel Ruano, Coordinador de la sectorial del Taxi de ATA -, la falta de criterio y lo desafortunado del informe presentado por esta organización de consumidores, haciendo alusión a los tópicos que siempre se le achacan al mundo del taxi”.

“Que pena que desde la OCU – concluye Miguel Ruano – no hayan resaltado en ninguno de los casos analizados ni en informes anteriores, la multitud de servicios “piratas” de traslados de viajeros de personas que están realizando fraude de ley y una feroz competencia desleal a todos los trabajadores autónomos del taxi, colectivo que se ha visto gravemente afectado por la crisis económica y que ha visto descender su actividad, de media, en un 40%”.

El erróneamente denominado “estudio” – afirma Miguel Ruano, demuestra la necesidad y urgencia que parece tener esta organización, para justificar la elevada cantidad de dinero público que manejan estas organizaciones, que les hace realizar con urgencia estudios e informes sin contrastar y sin ninguna credibilidad sobre sectores sensibles.

Tal y como apuntan desde UNALT, organización integrada en ATA, resulta sorprendente que detecten este número tan elevado de infracciones cuando el sector del taxi en su conjunto, registra el menor número de reclamaciones en las Oficinas de Atención al Consumidor y al Usuario.

Consejos a los usuarios del taxi

v Comprobar que se ve con claridad el taxímetro al entrar en el taxi, así como el número de licencia y las tarifas actualizadas con los suplementos.

v Procurar dar instrucciones la taxista sobre la ruta a seguir.

v Al finalizar la carrera, pedir un recibo y comprobar que esté completo.

v Si hay incidencias, pedir el Libro de Reclamaciones. Es obligatorio llevarlo.

