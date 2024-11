Vivienda

Más barato que la aerotermia: así es el nuevo sistema de calefacción en techos y paredes

El invierno no ha llegado oficialmente, pero el frío ya está aquí. Es el momento de encender y purgar los radiadores, instalar una bomba de calor para calentar la vivienda o cualquier otro sistema de calefacción. No obstante, todo el mundo quiere ahorrar en la factura de la luz a la vez que no pasar frío dentro de su hogar. Una de las opciones más baratas para calentar la casa es la aerotermia, aunque también existen otras.

La calefacción por suelo radiante es una de ellas. Este sistema se instala debajo del suelo de las viviendas y transmite el calor sin necesidad de fuentes directas de calor como radiadores. En esta línea, una empresa asturiana ha creado un concepto que va más allá del suelo radiante y que también se puede instalar de forma muy sencilla en paredes y techos. Y, lo más importante, permite ahorrar en la factura de la luz.

Climatización radiante

Este nuevo sistema de calefacción consiste en la instalación de unas placas en el interior de las paredes de la vivienda que actúa de forma similar a al suelo radiante. La principal diferencia y ventaja respeto a este sistema es que la instalación es mucho más sencilla y eficiente. Se puede instalar en casi cualquier tipo de superficie, incluso en espejos, dado que aprovecha la energía ambiental de forma muy eficiente.

Los muros radiantes son unas láminas que también se pueden instalar en los techos de las casas y transmiten calor. La temperatura que es capaz de transmitir permite que sea la única fuente de calor del hogar, sin necesidad de apoyarse en otros sistemas de calefacción como las bombas de calor, los radiadores o estufas de pellets.

Sunthaldress y Sunthalpanel

La empresa asturiana creadora de este sistema de calefacción cuenta con dos tipos de productos:

Se trata de una especie de ‘vestido’ que recubre la pared del edificio. Es una placa que se instala en el techo y tiene unos tubos que están conectados a un circuito de distribución. Sunthalpanel. Funciona de manera similar al suelo radiante, pero este se instala en las paredes y techos. El montaje es similar al de un radiador convencional.

Fácil de instalar

El Sunthaldress aparece en la web de la empresa como ‘la primera pared radiante de baja entalpía del mercado doméstico que puede calefactar y refrigerar una vivienda mal aislada, usando agua a 25° C’. Se podría definir como un sistema de pared radiante, pero cinco veces más eficiente y se puede instalar en espejos, detrás de papel o, incluso, en acabados aparentemente de madera.

Sunthalpanel, por su parte, es un radiador ultrafino decorativo y personalizable en forma de placa blanca que viste paredes o techos. En comparación con el sistema de calefacción por suelo radiante, es posible ahorrar hasta un 90 % en la factura de la luz, tal y como detalla la empresa. Es modular y muy fácil de instalar, ya que no tienes que hacer obra para implementarlo.