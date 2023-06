Ocio - Tecnología

No es cierto que Suecia haya declarado el sexo como deporte

Ante un supuesto ‘Campeonato Europeo del Sexo’, del que algunos medios de comunicación nacionales han llegado a publicar noticias de su celebración como la Eurocopa del Sexo, apenas hay un fake que trata un tema muy viral que genera muchas visitas. Pero no es más que una información falsa en la medida que se sostiene bajo la premisa falsa de que Suecia ha declarado el sexo como deporte. Porque no es cierto que Suecia haya reconocido el sexo como deporte.

El origen del Campeonato Europeo del Sexo

El revuelo ha sido enorme en prensa tras darse como cierto que Suecia había declarado las relaciones sexuales como deporte. Primero arrancó en blogs y medios de la India y de Nigeria, recalando por latinoamérica, hasta llegar a Europa, donde también se ha publicado la supuesta historia como verídica en la prensa nacional.

Todo empieza con la celebración de un evento privado autodenominado ‘Campeonato Europeo del Sexo’. Esta competición, que se celebrará a partir del 8 de junio, incluirá 16 pruebas diferentes con duración entre 45 y 60 minutos cada una, tal y como han anunciado sus organizadores.

Si bien esta competición puede desarrollarse bajo el nombre de ‘Campeonato Europeo de Sexo’, puesto que lo promueve una organización privada —no oficial— llamada ‘Federación Sueca de Sexo’, nada tiene que ver con ningún organismo sueco público.

El organismo oficial, que ya se ha pronunciado al respecto, es la Confederación Nacional de Deportes, la Riksidrottsförbundets (RF). Desde la entidad sueca ya han rechazado de forma oficial la singular propuesta deportiva.

La propuesta

Todo empieza con la campaña abanderada por Dragan Bratych, quien dirige varios clubes de striptease en la ciudad sueca de Jönköping, y que también preside la no oficial ‘Federación Sueca de Sexo’. A principios de año, Bratych solicitó que el sexo se considerase un deporte y presentó la solicitud ante la RF para crear una federación para dicho deporte ante la organización deportiva sueca RF, la entidad oficial de Suecia que trata estos asuntos.

El desmentido del gobierno de Suecia

En abril de 2023, el periódico sueco Göteborgs-Posten publicó que la Confederación Sueca de Deportes (RF) había denegado la solicitud de membresía de la ‘Federación Sueca de Sexo’ abanderada por Bratych.

Björn Eriksson, presidente de la RF, declaró al diario Göteborgs-Posten que la solicitud de Bratych “no cumple con nuestros requisitos y puedo informarle que esta solicitud ha sido rechazada. Tenemos otras cosas que hacer”.

La razón principal por parte de la RF para desestimar la solicitud fue que la solicitud no estaba completa. “La Federación Sueca de Sexo ha presentado a tiempo una solicitud de membresía en la Confederación Nacional de Deportes. Debido a que la solicitud estaba incompleta, se instruyó a la asociación solicitante para que completara la solicitud y subsanara así las deficiencias. La asociación solicitante no ha cumplido con la orden y las deficiencias son tales que la solicitud no puede ser examinada en sustancia (materialmente) de acuerdo con los requisitos que se derivan del capítulo 10. Sección 2 estatutos de la RF. Por lo tanto, la solicitud debe ser rechazada sin examen de fondo”, recoge la justificación del RF.

No cabe duda de que el revuelo que se ha formado ha llegado a muchos medios de comunicación, entre los que se encuentran muchos internacionales, así como también nacionales, ante la falsa consideración del sexo como deporte en Suecia.

