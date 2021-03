Vivienda

Nuda propiedad: Cómo vender tu casa y seguir viviendo en ella

¿Tu pensión no es suficiente para llegar a fin de mes? Si tienes una vivienda en propiedad y vives con lo justo, en este artículo te proponemos una alternativa, ¿te imaginas poder vender tu casa y seguir disfrutando de ella mientras vivas? Pues sí, es una opción y se llama nuda propiedad.

Si has barajado opciones como la hipoteca inversa, pero no te convence, en este artículo te proponemos que leas con detalle en qué consiste la nuda propiedad. Se trata de una práctica a través de la que una persona puede vender su vivienda, recibir el dinero de la misma y seguir viviendo en ella.

Vender una vivienda en nuda propiedad

Con la nuda propiedad una persona que tenga una vivienda en propiedad puede venderla, ceder su titularidad y seguir viviendo en ella además de recibir el dinero por la venta. ¿Suena bien, verdad? La gran ventaja para el vendedor del inmueble es que puede sacarse un dinero extra por la venta de la casa, además, en función de las condiciones que pacten, el vendedor puede recibirlo en un único pago o a través de rentas mensuales.

La nuda propiedad permite al vendedor deshacerse de la titularidad de la vivienda pero mantener el usufructo de la misma, es decir, poder seguir utilizándola hasta su fallecimiento. El proceso de la nuda propiedad debe hacerse hacerse mediante notario y debe inscribirse en el registro de la propiedad.

Ventajas e inconvenientes del vendedor

La principal ventaja es que una persona que ponga a la venta su vivienda a través de la nuda propiedad puede recibir un dinero por ella mientras sigue disfrutando de su casa. Otro de los beneficios de esta operación es que si el vendedor tiene más de 65 años y esa vivienda es su domicilio habitual no tendrá que tributar por ella en el IRPF. La consecuencia directa de vender una vivienda en nuda propiedad es que en caso de haber herederos, no podrán disfrutar de la vivienda puesto que la propiedad tiene nuevos dueños. Entre las obligaciones del vendedor está la de hacer frente al IBI y facturas de luz, agua o gas además de las plusvalías municipales mientras que el comprador es el que hará frente a los gastos de comunidad o derramas. La gran desventaja para el vendedor es que el precio de la venta de la vivienda experimenta una gran rebaja que dependerá en gran medida de la edad del vendedor y de si en ella viven una o varias personas. A través de estas operaciones el comprador puede obtener una vivienda con un ahorro de entre el 50 y el 80% en el precio.

Obligaciones y derechos del nuevo propietario

El comprador de la vivienda tiene los derechos de propiedad, pero no de uso y disfrute del inmueble. El nuevo propietario puede vender esta vivienda a un tercero siempre y cuando respete los derechos del uso y disfrute del primer vendedor. El nuevo propietario tiene derechos a realizar obras y mejoras en la vivienda siempre y cuando no afecte ni perjudique a la persona que tiene el usufructo de la vivienda. Por otra parte, está obligado a hacerse cargo de las reparaciones del inmueble a respetar el derecho de uso y disfrute del anterior propietario y a hacer frente al pago de los impuestos y tributos correspondientes.

Diferencias con la hipoteca inversa

La hipoteca inversa es un préstamo que se ofrece al propietario y que toma como garantía la vivienda. La principal diferencia con la nuda propiedad es que la finalidad de la hipoteca inversa no es vender la vivienda mientras que en la nuda propiedad sí.

Diferencias con el pleno dominio

La nuda propiedad es el derecho que tiene una persona a ser dueño de un bien sin poder usarlo o disfrutar de él. La diferencia con el pleno dominio es que en este caso el uso y disfrute de una persona y la titularidad coinciden, mientras que en la nuda propiedad la titularidad de un bien corresponde a una persona y el derecho de uso y disfrute a otra.

