114 pantanos y ríos para bañarse en España

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Buscas paisajes de ensueño para disfrutar de un día en remojo en plena naturaleza? Si te gusta bañarte en entornos naturales rodeados de árboles y vegetación, en este artículo te dejamos un listado con 114 pantanos, piscinas naturales y ríos en los que puedes bañarte en España.

En esta guía puedes encontrar lugares espectaculares de tu misma provincia a los que ir a pasar el día y volver a dormir a casa. Y también te sirve para planear unas vacaciones a otra comunidad y descubrir sus paisajes y tesoros más escondidos.

Galicia

Piscina natural de Corme, A Coruña

La piscina de Corme está ubicada en el corazón de la Costa da Morte y sólo es accesible cuando baja la marea. Es una piscina natural a los pies del océano Atlántico de aguas turquesas y vistas impresionantes. Para acceder tienes que ir preparado, no vas a poder llegar en chanclas porque hay andar por encima de las rocas. Esta zona de baño está ubicada en el pueblo marinero de Corme, cerca del faro de O Roncudo

Pozas del Río Pedras, A Coruña

Las pozas del Río Pedras están ubicadas en la localidad de A Pobra do Caramiñal, en A Coruña. Se trata de una zona de baño en la que podemos encontrar distintas piscinas naturales gracias al descenso del rio Pedras. Estas pozas se encuentran en plena naturaleza rodeadas de bosque. Para acceder al monte y llegar a las piscinas naturales hay que hacerlo desde el pueblo, siguiendo el camino que marca la dirección del río.

Poza da Moura, Pontevedra

La poza da Moura está ubicada en el monte Domaio, en la localidad de Moaña. Se encuentra en un paraje espectacular desde el que se puede ver la ría de Vigo.

Cascada del Toxa, Pontevedra

La cascada del Toxa, ubicada en la localidad de Silleda, genera a su paso una serie de piscinas naturales. Estas son las cascadas más altas de Galicia en caída libre. Se trata de una zona adaptada para el baño en la que podemos encontrar áreas de descanso con mesas y un mirador para contemplar la cascada en todo su esplendor.

Charca do Alligal, Lugo

La Charca do Alligal está ubicada en medio de un bosque de abedules, en Codesido, perteneciente al municipio de Villalba, Lugo. Está construida en piedra y es una balsa circular. Esta zona natural es fuente de aguas medicinales. Tiene suelo de arena desde el que brotan aguas de mineralización débil ideales para personas con enfermedades de reumatología o dolencias de piel.

Pozas de Mougás y Loureza, Lugo

Estas pozas están ubicadas en la Serra da Groba, en la comarca de Baixo Miño, localidad de Oia. Se encuentran rodeadas por valles y una de las pozas nace de una cascada. El agua de estas zonas es cristalina y, como sucede en el norte de España, el agua está fresquita.

Cascada de Augacaída, Lugo

Esta cascada se forma por el paso del río Aguianza por el municipio de Pantón. Es una cascada que tiene más de 40 metros de altura y se encuentra muy cerca a la desembocadura del río Miño. El camino a la cascada está señalado con carteles desde la localidad de Marce.

Pozas de Melón, Ourense

Las Pozas de Melón se encentran en la comarca do Ribeiro, localidad de Melón, en Ourense. Estas piscinas naturales se originan a causa del descenso del río Cerves, lo que ha provocado un entorno natural espectacular.

Corga da fecha, Ourense

En el parque natural de Baixa Lima, en la Serra do Xurés, encontramos una piscina de agua conocida como A Corga da Fecha. Es una de las cascadas más espectaculares de Galicia y es de muy fácil acceso.

Asturias

Olla de San Vicente, Asturias

Esta zona de baño se encuentra en Cangas de Onís. Para llegar a ella hay que acceder a través de un sendero de muy fácil acceso apto para mayores y niños. Se trata de una zona de baño en medio de un bosque frondoso que destaca por sus aguas cristalinas.

Río Trubia, Asturias

La playa fluvial del Río Trubia está muy cerca de Oviedo, en la localidad de Trubia. El paisaje natural es el típico del norte de España, una zona de baño rodeada de grandes árboles y mucha vegetación junto con piedras rocosas que delimitan el área de baño.

Cantabria

Parque de la Viesca, Cantabria

Las pozas del parque de la Viesca se encuentran en plena naturaleza. Estas piscinas naturales se han formado por el paso del río Besaya. Se encuentra en el barrio de Covadonga, ubicado en la localidad de Torrelavega. La zona se diferencia por tener sitios de mayor y menor profundidad, ideales para toda la familia.

Río Deva, Cantabria

El paso del río Deva a orillas de la torre del Infantado, en la localidad de Potes es el sitio ideal para refrescarte. Se trata de pozas naturales de fácil acceso y de agua muy fresquita. En esta zona de baño es muy común la práctica de actividades deportivas como las canoas o el rafting.

Pozas de Rubalcaba, Cantabria

Las pozas de Rubalcaba están ubicadas cerca de la localidad de Liérganes, al lado de la Iglesia de Rubalcaba. Para acceder a ellas hay que pasar por un puente de piedra.

País Vasco

Poza Negra, Vizcaya

La poza negra o Pozubalt ofrece aguas limpias y cristalinas. Esta zona de baño se encuentra en Iurreta, en Vizcaya, en el barrio San Marcos. La zona también se conoce como la Cascada de Oromiño. Para llegar a la poza hay que recorrer el último tramo andando, unos 10 minutos a pie.

Poza de Usako, Guipúzcoa

La poza de Usako en Oñati tiene cuatro metros de profundidad y agua fresca. Esta zona de baño se encuentra a los pies de una cascada y tiene servicios como ducha o fuente de agua. Se encuentra a 10 minutos en bici de Oñati. Tiene una zona con césped y servicio de socorrista en los meses de temporada alta.

Pozas del Urumea, Guipúzcoa

Pozas del Urumea ubicadas en la localidad de Pagoada, en Hernani. Se trata de un conjunto de mini pozas de piedras.

Pozas de Sagar Erreka, Guipúzcoa

Las pozas de Sagar Erreka, en Soraluze están ubicadas cerca de la presa de Mutxan. Son cascadas pequeñas rodeadas de vegetación que permiten un día de relajación y conexión con la naturaleza. El agua es turquesa y cristalina.

Embalse de Ullíbarri-Gamboa, Álava

Este embalse está ubicado en el municipio de Arrazua-Ubarrundia. Este entorno natural cuenta además con dos playas con bandera azul. En este embalse puede practicarse todo tipo de deportes acuáticos así como disfrutar del entorno a través de sus rutas de senderismo.

Pozas de Zaldibartxo, Álava

Las pozas de Zaldibartxo en Sarria, están ubicadas en el Parque Natural de Gorbeia. Se caracteriza por sus aguas cristalinas y porque se pueden practicar deportes de aventuras en la zona.

Piscinas naturales El Espejo, Álava

Piscinas naturales El Espejo en Valdegovía. Están ubicadas en la localidad de Cuadrilla de Añaña, en Valdegovía. Es el lugar perfecto para darse un baño y practicar deportes acuáticos. Además, la zona dispone de bancos y mesas y es fácil encontrar aparcamiento a ambos lados del río.

Navarra

La balsa de la Morea, Navarra

Esta balsa está muy cerca de Pamplona, en el municipio de Beriáin. Está catalogada como una de las zonas húmedas de Navarra y sus aguas están controladas. Se encuentra en medio de un paraje natural y está rodeada de pinos y campos de cultivo. Para acceder a la balsa de la Morea hay que hacerlo desde la localidad de Beriáin, por el embarcadero.

La Pileta, Navarra

La pileta es una piscina natural ubicada en la localidad de Estella y una de las zonas de baño más conocidas de Navarra. Entre sus principales atractivos destaca que está pegada al núcleo urbano y que sus aguas son cristalinas. La piscina se forma por el descenso del Río Ega y siempre mantienen la temperatura, independientemente de la estación.

Río Uztárroz, Navarra

Este río se encuentra en la localidad de Uztárroz, ubicada en el Valle de Roncal. Se trata de una zona de baño ubicada en los valles pirenaicos. Uno de los puntos de mayor interés es la piscina fluvial de Uztárroz, ubicada en el pueblo del mismo nombre.

La Rioja

Jubera del Robres del Castillo, La Rioja

Las Pozas de Jubera del Robres del Castillo se encuentran a los pies de una cascada. Este paraje natural está ubicado en la localidad Cerrada el Palomar, en Robres del Castillo. Su gran atractivo es tanto la cascada como el agua cristalina y transparente.

Pozas de Iregua, La Rioja

Estas pozas se encuentran en el parque del Iregua, Logroño. Es una zona ideal tanto para practicar actividades deportivas como el rafting como para darse un chapuzón en verano.

Aragón

Pozo de los Chorros, Zaragoza

Está ubicado entre Belchite y Almonacid de la cuba. El Pozo de los Chorros es un paraje natural en el que encontramos unas piscinas naturales que culminan en un salto. Este pozo es el final de un un conjunto de cascadas que forman piscinas naturales a su paso por las zonas rocosas. El agua desemboca en el Pozo de los Chorros, cuyo principal atractivo es el entorno rodeado de rocas y vegetación.

Pozo Pigalo, Zaragoza

El Pozo Pigalo está ubicado en la localidad de Arba de Luesia, de la comarca de Cinco Villas y rodeado de rocas. Entre sus mayores atractivos destaca que tiene una cascada y dos pozas que se diferencian en la profundidad.

Pantano de Búbal, Huesca

El pantano de Búbal está ubicado en el valle de Tena. Debido a su tamaño, es la zona ideal para darse un baño y practicar actividades acuáticas. Es un gran embalse que se encuentra entre las localidades de Búbal y el Pueyo de Jaca. El acceso a este embalse tiene que hacerse desde Pueyo.

Azud de Abajo, Huesca

Está ubicado en la localidad de Pozán de Vero. La zona de baño se encuentra a los pies del Salto de Pozán de Vero. Se caracteriza por sus aguas cristalinas y por el paraje natural que rodea a esta piscina natural.

Salto del Alcandre en la Presa de Bierge, Huesca

Esta zona de baño está ubicada en la localidad de Bierge, Huesca. Es una de las zonas de baño más populares debido a su popular salto. El Salto de Bierge es una de las zonas más populares de la localidad. Además de este gran atractivo turístico, la zona se caracteriza por tener una zona de baño bastante amplia a la que se accede a través de rocas y cuyas aguas son cristalinas. La zona de baño está justo a los pies del salto.

Pozas de la pesquera, Teruel

Las pozas de La Pesquera están ubicadas en la localidad de Beceite, en Teruel y atravesadas por el Río Ulldemó. Este paraje lo componen un conjunto de pozas de diferentes tamaños que se caracterizan por su agua cristalina. Es posible llegar a la primera poza en coche a través de un camino de asfalto, pero a partir de aquí hay que seguir a pie.

El salt de la Portellada, Teruel

El salto de la Portellada está ubicad en la localidad de Matarraña, en Teruel. Este salto está ubicado en el río Tastavins. El gran atractivo de esta zona es que se trata de una cascada de unos 20 metros de altura. Tiene aguas cristalinas y está rodeada de almendros.

Cataluña

Ribera Salada, Lérida

La Ribera Salada recorre, entre otros, el municipio de Solsonès y desemboca en el Río Segre. En el punto en el que se encuentra el Pont de Clop es la zona que más turistas atrae gracias a la cantidad de agua que se concentra en verano. Se encuentra rodeado de un paisaje natural e ideal para conectar con la naturaleza.

El Embalse de Sant Antoni, Lérida

El embalse de Sant Antonio o de Talarn está ubicado en el Pallars Jussà. El embalse está formado por una presa y en esta zona es posible disfrutar de actividades acuáticas como el piragüismo.

Lago de Banyoles, Girona

El lago de Banyoles está ubicado en la localidad del mismo nombre. Es el lugar perfecto para bañarse y practicar actividades deportivas. Tiene diferentes zonas que están habilitadas para el baño además de senderos para circular en bici o andando. Es un sitio ideal para combinar un día de verano de rutas con un chapuzón para refrescarse.

Salt de Can Batlle, Girona

Este salto está ubicado en la comarca de La Garrotxa, muy próximo a la localidad de Santa Pau. Esta zona de caracteriza por ser de fácil acceso y por su espectacular cascada. Es una ruta sencilla. No es posible acceder hasta el salto con el coche. Hay que dejarlo en la carretera, en la zona más próxima e iniciar la ruta de Can Batlle a pie.

Gorg de Malatosca, Girona

En la localidad de San Joan de Les Abadesses, en Ripollés, destaca el Gorg de Malatosca, un lugar ideal para darse un baño en familia en verano. El camino hacia el salto está perfectamente indicado y está a 15 minutos del pueblo a pie. En medio del paraje natural aparece este salto de aguas turquesas que os cautivará.

Riera de Merlés, Barcelona

La Riera de Merlés está ubicada en la comarca del Berguedá y pegada a Osona. Hay diferentes rutas que pueden hacerse en la Riera del Merlès y a través de cualquiera de ellas es posible acceder a distintas piscinas y zonas de baño. El río también tiene varias zonas de saltos. Dentro de la zona, uno de los sitios que merece la pena ver es la Gola de les Heures, donde es posible disfrutar de una cascada.

Toll del Vidre, Tarragona

El Toll del Vidre (o poza de cristal) está ubicada en el municipio de Arnes, en Terra Alta. Es una de las zonas más espectaculares de la localidad. Está ubicada a pocos kilómetros del pueblo y para llegar hasta la zona de baño hay que seguir las indicaciones de los carteles que hay desde Arnes. En la poza hay una pequeña zona de salto y una pequeña playa de piedras. Se encuentra dentro del Parc Natural dels Port.

Olles del Baubó, Tarragona

Es un conjunto de seis piscinas naturales que se forman a causa del río Canaletes, en plena Terra Alta y que son una visita imprescindible de Tarragona.

Comunidad Valenciana

Fuente de los Baños, Castellón

Esta zona de baño está ubicada en el municipio de Montanejos, en Castellón. Son unas piscinas naturales que emergen entre montañas y vegetación y cuyo agua es cristalina, como la del caribe. Para acceder a la fuente hay que recorrer un camino andando desde el pueblo. Es un trayecto de apenas 20 minutos que nos transportará a otro mundo. Esta zona de baño natural se encuentra en el Parque Natural de la Serra d’Espadà.

Pozo Negro en las Fuentes de Ayódar, Castellón

El pozo negro en las Fuentes de Ayódar está ubicado en la Sierra de Espadán. Se caracteriza por tener bastante profundidad, de ahí su nombre. Para acceder a esta zona natural es necesario hacer una ruta a pie. Es mejor no acudir en momentos de mayor afluencia porque tiene aforo limitado.

Azud de Tuéjar, Valencia

Ubicado en la localidad de Tuéjar, destaca el azud, un entorno natural en el que hay zonas de baño y rutas de senderismo. Está rodeado de árboles y zonas verdes. La zona de baño de El Azud es el nacimiento del río Tuéjar. En este mismo entorno también podemos acceder a El Pozo de las Escaleras, una piscina natural formada en este punto de agua cristalina.

El acceso a estas piscinas puede hacerse a través de una carretera que parte desde el municipio de Tuéjar. Está señalizado y hay una zona de aparcamiento para dejar el coche.

Pozas Pou Clar, Valencia

Las pozas de Pou Clar se encuentran en Ontiyent. Se trata de un conjunto de seis piscinas naturales de agua turquesa ubicadas en plena naturaleza y rodeadas de formaciones rocosas y vegetación.

El acceso a la zona de baño tiene que hacerse a pie o en bicicleta. Cerca de la zona hay aparcamiento.

Río de Bolbaite, Valencia

Ubicado en el Canal de Navarrés, destaca la zona natural de baño del río Sellent a su paso por la localidad de Bolbaite. Es una zona de aguas cristalinas rodeadas de rocas y vegetación espectacular. La fauna y la flora son dos de las señales de esta zona. Este área dispone también de bancos y merendero. Tiene aforo limitado.

Gorg del Salt del Barranc de l’Encantà, Alicante

Ubicado en la localidad de Planes, encontramos el Barranc de l’Encantà. Además de la ruta de senderismo que recorre el barranco, esta zona destaca por el Gorg del Salt, una piscina natural rodeada de rocas y vegetación y de aguas cristalinas. No hay aparcamiento para coche. Hay que dejar el coche aparcado en las afueras del paraje natural y bajar por unas escaleras para llegar al salto.

Font de la Coveta, Alicante

En el Parc Natural de la Serra de Mariola encontramos el nacimiento del río Vinalopó, y en concreto, la Font de la Coveta, un manantial de aguas cristalinas que emana de una cueva. Este lugar se caracteriza por tener distintas pozas y saltos.

Región de Murcia

Salto de Usero en Bullas, Murcia

Es una zona de baño ubicada en el municipio de Bullas, al noroeste de Murcia. Es uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región. Destaca por su bóveda de piedra que se ha formado de manera natural con el paso del tiempo a través de la que fluye una cascada. El acceso es sencillo y está señalizado.

Poza termal de Somogil, Murcia

La poza termal de Somogil, ubicada en la localidad Moratalla, es un auténtico spa sumergido en la naturaleza. Las piscinas tienen diferentes temperaturas, pero lo más característico es que hay pozas de agua templada que sale directamente de la tierra.

Andalucía

Esclusas de las Salinas de Cabo de Gata, Almería

Esta zona de baño está ubicada en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Níjar. Esta zona alberga un conjunto de piscinas naturales rodeadas de vegetación y cuyo principal atractivo son sus aguas cristalinas.

Canales de Padules, Almería

Los canales de Padules se encuentran en el municipio del mismo nombre. Las piscinas se han formado a causa del paso del río Andarax, lo que ha provocado la creación de una zona de baño rodeada y sumergida en un entorno lleno de vegetación. Tiene habilitada una zona recreativa y un merendero. En estas pozas podemos darnos un baño refrescante, pero no son muy profundas.

Río Dilar, Granada

Se encuentra en Lagunillos de la Virgen. Hay zonas del río que están acondicionadas con mesas y bancos para comer. El agua está fresquita y en diferentes puntos podemos encontrar pequeñas pozas con mayor profundidad para sumergirte.

Poza termal de Zújar, Granada

La poza termal de Zújar se encuentra en el pantano de Negratín, en la localidad de Zújar. Es una piscina natural que se caracteriza por tener una temperatura elevada.

Cascada de la Cimbarra, Jaén

La cascada de la Cimbarra se encuentra en el municipio de Aldeaquemada. La cascada forma en la parte inferior una pequeña poza de agua en la que está permitido bañarse.

Charco de la Pringue o del Aceite, Jaén

Este charco se caracteriza por tener el agua del color azul turquesa. Es una piscina natural que está dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Seguras y Las Villas.

Pantano de Iznájar, Córdoba

Es el embalse más grande de Andalucía. Es el sitio perfecto para practicar deportes acuáticos. Se encuentra muy próximo a Iznájar y cerca de Rute. Una de las zonas del embalse se asemeja a una playa. Es conocida como la Playa de Valdearenas.

Río Bailón, Córdoba

La zona de baño se encuentra próxima a Zuheros. El río está rodeado de naturaleza y es perfecto para combinar rutas de senderismo con un chapuzón para refrescarte. Para poder hacer la ruta y bañarse hay que solicitar autorización a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba.

Río Chíllar, Málaga

El río se encuentra en Nerja y es de muy fácil acceso. Esta zona de baño es perfecta para hacer una ruta que te permita conocer los alrededores del río y culminar la visita con un refrescante baño. El río está dentro del Parque Natural Sierras de Tejeda.

Piscinas naturales en Barranco Blanco, Málaga

Las piscinas naturales en Barranco Blanco se encuentran en el municipio de Coín. El entorno se compone de dos piscinas naturales y saltos de agua rodeadas de naturaleza.

Embalse El Zumajo, Huelva

El embalse el Zumajo pertenece a la localidad de Zalamea la Real, en Huelva. Es una zona de baño adecuada para pasar un día en familia porque dispone de actividades acuáticas como piraguas.

Playa fluvial de Sanlúcar del Guadiana, Huelva

La playa fluvial está ubicada en la localidad de Sanlúcar del Guadiana. Se trata de una zona recreativa que tiene todo tipo de instalaciones y servicios.

Isla Margarita, Sevilla

La isla Margarita está ubicada en el Parque Natural Sierra Norte, en Cazalla de la Sierra. Este área recreativa dispone de zonas para bañarse con aguas cristalinas.

Parque fluvial Majadallana, Sevilla

Este parque cuenta con zonas de baño y está ubicado en Villaverde del Río. La zona de baño emerge rodeada por un entorno lleno de vegetación y naturaleza.

Pozas de Santa Lucía, Cádiz

Las pozas de Santa Lucía están en Vejer de la Frontera. Están rodeadas de naturaleza, árboles frutales y huertas.

Embalse de Zahara – El Gastor, Cádiz

Este embalse se encuentra en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Abarca dos localidades, Zahara de la Sierra y El Gastor. Como sucede en otros embalses, es ideal para practicar actividades acuáticas.

Extremadura

Carreciá – Ribera de Acebo, Cáceres

La piscina natural de Carreciá se encuentra en la localidad de Acebo, en plena Sierra de Gata. Su mayor atractivo es el entorno que rodea a esta piscina junto con sus aguas cristalinas. Las instalaciones disponen con áreas específicas para el descanso y se puede llegar a pie o en coche y tiene parking.

El Pilar, Cáceres

La piscina natural El Pilar está ubicada en la localidad de Navaconcejo. Esta poza está bañada por las aguas del río Jerte y el acceso a la zona es sencillo puesto que se puede llegar desde la carretera. Esta piscina natural cuenta con un parque infantil y zona de sombra y su gran belleza la componen la vegetación que la rodea y las aguas transparentes.

Garganta Alardos, Cáceres

La garganta de Alardos se encuentra en el pueblo de Madrigal de la Vera y se compone de un conjunto de pozas naturales. La garganta de Alardos es un lugar muy conocido por los vecinos de Cáceres y cada charca recibe u nombre propio. La zona es de fácil acceso y dispone de aparcamiento.

Garganta de los infiernos, Cáceres

La garganta de los infiernos es un conjunto de pozas con agua cristalina ubicadas muy cerca del Valle del Jerte. La zona de baño tiene aforo limitado y todas las piscinas están rodeadas por rocas.

Playa de Cheles – La Dehesa, Badajoz

La playa de Cheles está ubicada a pocos kilómetros de la localidad del mismo nombre. Esta playa es uno de los mayores puntos de interés de la localidad puesto que está galardonada con bandera azul. Se encuentra en un entorno ideal para disfrutar de un día de tranquilidad en familia o con amigos y darse un buen chapuzón.

Embalse de Orellana – Costa Alegre, Badajoz

El embalse de Orellana está ubicado cerca del municipio Orellana la Vieja. La zona de baño más concurrida de este embalse es la conocida como ‘Costa Dulce.’ En esta zona puedes darte un baño y practicar todo tipo de deportes acuáticos.

Castilla y León

Piscina natural de la Garganta de Tejea, Ávila

Las piscinas naturales de la Garganta de Tejea se encuentran muy cerca del municipio de Candeleda. La zona se caracteriza por el agua cristalina de las pozas, los toboganes que se han formado de manera natural y por el entorno que las rodea. Es el sitio perfecto para combinar rutas de senderismo con un día de baño.

Piscina natural Hoyos del Espino, Ávila

Esta zona de baño se encuentra en la localidad de Hoyos del Espino. Está rodeada por un prado que se encuentra vallado. Las piscinas se forman con el agua que procede del río Tormes. Es perfecta para niños y mayores puesto que tiene dos zonas diferenciadas, una con mayor profundidad que la otra.

Arenas de San Pedro, Ávila

Las piscinas naturales Arenas de San Pedro se encuentran en la localidad de Arenas. Es un sitio ideal para pasar un día en familia con los más pequeños puesto que hay dos piscinas diferenciadas por la profundidad. Una de ellas es más apropiada para los niños porque apenas cubre medio metro y otra para los mayores. Cerca de la zona de baño hay un parking y las instalaciones ofrecen duchas y escaleras.

Piscina natural en el río Batuecas, Salamanca

La piscina natural del río Batuecas se encuentra en la localidad de Villanueva del Conde. Esta zona de baño está en el parque natural de Las Batuecas y, por tanto, está rodeada de vegetación y bosques. El agua es nítida y cristalina, aunque la temperatura es fría. En el río puedes encontrar diferentes zonas de baño.

Charco el Piélago, Salamanca

La poza del Piélago es una formación natural ubicada en la localidad de Valero, Salamanca. Esta zona tiene dos grandes pozas y se encuentran rodeadas de naturaleza y vegetación. El acceso no tiene dificultad porque se puede llegar hasta la poza a través de una carretera. Tras dejar el coche sólo hay que descender por unas escaleras.

La Panera, Segovia

La poza de la Panera se encuentra muy cerca de La Estación de El Espinar. Esta zona natural se encuentra en medio de un pinar. Es un área recreativa que cuenta con todo tipo de servicios. Si te adentras en el paraje natural, puedes descubrir las dos pozas naturales que hay para pegarte un chapuzón.

Calderas del Cambrones, Segovia

Las calderas del Cambrones son un conjunto de piscinas naturales de Segovia que nacen del río Cambrones. Esta zona es ideal para combinar un día de baño con deporte al aire libre o rutas de senderismo.

Embalse Valparaíso, Zamora

Esta zona de baño es ideal para darte un chapuzón y combinarlo con actividades acuáticas como las piraguas.

Lago Sanabria, Zamora

El lago Sanabria se encuentra dentro de un parque natural. La playa está ubicada en el municipio de Galende. Su gran atractivo son las aguas cristalinas y el entorno único rodeado de naturaleza y vegetación. En el lago podemos encontrar diferentes playas, las más conocidas son la playa de Viquiella y la Custa Llago.

Playa de las Moreras, Valladolid

La playa de las Moreras está en Valladolid, junto al río Pisuerga. Es uno de los grandes atractivos de la localidad.

Playa fluvial de Peñafiel, Valladolid

La playa fluvial de Peñafiel está ubicada en la localidad de Rábano, a pocos kilómetros de Peñafiel. Es una playa de interior muy concurrida por los vecinos de la localidad.

Playa Pita, Soria

Uno de los puntos más famosos para darse un chapuzón en Soria es la Playa Pita. Está ubicada en el Embalse de la Cuerda del Pozo, en la localidad de Abejar. Esta zona de baño está rodeada por n frondoso bosque y combinado con una orilla de arena, lo que convierte a este lugar en un punto de gran atracción turística.

El chorrón, Soria

El Chorrón es una piscina natural coronada por una cascada que se encuentra ubicada muy próxima a la localidad de El Royo. Se encuentra en la zona del Valle del río Razón y se caracteriza por sus aguas cristalinas. Esta piscina está rodeada por grandes robles y mucha vegetación que ofrece a los turistas zonas de sombra.

Piscina natural de Balboa, León

Esta zona de baño se encuentra en Balboa, en la comarca de El Bierzo. Su gran atractivo son las aguas cristalinas y refrescantes. Este punto de interés se combina con el pueblo que tiene un encanto especial y merece la pena visitar. La playa atraviesa la localidad y es una de las zonas más concurridas en los meses de verano.

Embalse Aguilar de Campoó, Palencia

El embalse Aguilar de Campoo se encuentra en la localidad del mismo nombre. Esta zona de baño es la de mayor capacidad de Palencia.

Embalse de Ruesga en Cervera de Pisuerga, Palencia

El embalse de Cervera está ubicado en la comarca de la Montaña Palentina, en concreto, en la localidad de Ruesga.

Pozo azul de Covanera, Burgos

El pozo azul se encuentra en la localidad de Covanera, en el Valle del Rudrón. El pozo tiene una belleza particular puesto que nace de una cueva. Se encuentra a los pies de una montaña.

Pozas de Orbaneja del Castillo, Burgos

Las pozas, ubicadas en Obraneja del Castillo, en la comarca de Páramos, se caracterizan por todas las cascadas que las rodean así como por sus aguas cristalinas y de color turquesa. Hay zonas en las que no está permitida el baño, por eso antes de ir es mejor que consultes al ayuntamiento en qué áreas está permitido el baño.

Comunidad de Madrid

Pantano de San Juan, Madrid

El pantano de San Juan también es conocido como la playa de Madrid porque tiene una orilla de arena. Es una zona de baño muy amplia, aunque las zonas de mayor atractivo turístico son el Cerro de San Esteban, ubicado a la derecha del pantano y la lancha de San Yelmo, en el extremo contrario. Este pantano atraviesa tres localidades, San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros y Pelayos de la Presa.

La Playa de Estremera, Madrid

También conocida como los Villares, está ubicada en la localidad de Estremera. La zona de baño tiene un acceso de arena, de ahí su popular nombre y el acceso tiene que hacerse a través de un camino de tierra.

Presilla de Canencia, Madrid

La presilla de Canencia en Madrid es la zona perfecta para desconectar con la ciudad y sumergirte en un entorno rural. En este entorno natural, a apenas dos kilómetros del pueblo del mismo nombre encontramos el arroyo de Canencia con aguas frías y cristalinas.

Castilla-La Mancha

Playa de Bolarque, Guadalajara

La playa de Bolarque es una zona de baño de interior ubicada en la localidad de Almonacid de Zorita. Este entorno natural está rodeado de césped, árboles y arena. La playa cuenta con acceso limitado y dispone de servicios como baños y chiringuito.

Además de darte un baño, en este embalse puedes practicar actividades deportivas o alquilar una lancha de pedales para darte un paseo en barca por el agua.

Playa de Peralejos de las truchas, Guadalajara

La playa se encuentra en la localidad de Peralejos de las Truchas. Se caracteriza por la tranquilidad, sus aguas cristalinas y porque está rodeada de árboles y vegetación. En algunas zonas de la playa puedes encontrar pequeñas orillas de arena. Esta zona de baño está ubicada junto al puente colgante.

Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros, Toledo

La laguna grande está ubicada a pocos kilómetros de Villaranca de los Caballeros. Es el lugar perfecto para combinar un día de baño relajado gracias a sus aguas medicinales. Cerca de esta laguna encontramos otras dos, la laguna Chica y la laguna de la Sal.

Embalse de Cazalegas, Toledo

El embalse de Cazalegas se encuentra en la localidad del mismo nombre. El embalse ofrece una amplia zona para relajarse y darse un baño. Además, en estas aguas puedes practicar deportes acuáticos y otras actividades como senderismo o paseos a caballo.

Playa natural de Alcalá del Júcar, Albacete

Esta playa natural está ubicada en la localidad de Alcalá del Júcar. Se caracteriza por sus aguas cristalinas y un entorno que combina la naturaleza salvaje de los bosques y la arena fina de la paya. Las instalaciones cuentan con quioscos y zonas de sombra.

Piscinas naturales en Ayna, Albacete

Las piscinas naturales están próximas a la localidad de Ayna. Para llegar a ellas hay que acceder a través de un camino rodeado de árboles. Las piscinas naturales se forman con el agua del río mundo. Una de las zonas de mayor interés es la cascada conocida como el ‘Rincón de la Toba’.

Lagunas de Ruidera, Ciudad Real

Las lagunas de Ruidera son un conjunto de pozas naturales que se extienden entre Ciudad Real y Albacete. Se puede llegar a la zona de baño desde la localidad de Ruidera, Ciudad Real. Aunque puedes acceder a ellas desde diferentes zonas dependiendo de la zona del parque a la que quieras ir. Desde Albacete puedes llegar a través de la localidad de Ossa de Montiel.

Estas zonas de baño se caracterizan por el agua transparente y por un entorno salvaje de gran belleza. Dependiendo de la zona, podrás encontrar saltos y cascadas.

Tabla de la Yedra, Ciudad Real

La Tabla de la Yedra se encuentra en el municipio de Piedrabuena, Ciudad Real. Esta zona está bañada por el río Bullaque y tiene zonas autorizadas para el baño. El entorno que rodea a la Tabla de Yedra se compone de grandes árboles que nos permiten dar un paseo por la sombra y combinarlo con un baño refrescante. El acceso es sencillo y cerca hay un aparcamiento.

Las Chorreras de Enguídanos, Cuenca

Las Chorreras son un conjunto de piscinas naturales en forma de cascada que no puedes dejar de visitar. El entorno que rodea a estas piscinas es espectacular. Las aguas turquesas y cristalinas combinan el paisaje lleno de vegetación con grandes rocas que nos sirven para tumbarnos a los pies del agua. Están ubicadas en la localidad de Enguídanos, en Cuenca.

Los cortados de Villalba, Cuenca

La poza natural se encuentra a pocos kilómetros de la localidad de Villalba de la Sierra. El entorno se caracteriza por sus aguas cristalinas rodeadas de grandes rocas y vegetación. Tiene diferentes zonas de saltos y un punto de gran interés conocido como la Ventana del Diablo que culmina la zona de baño.

Islas Canarias

Charco Azul, La Palma

El charco azul está ubicado en la localidad de San Andrés y Sauces. Es una piscina natural a lo pies del mar y el entorno es espectacular. La zona cuenta con parking y servicios de socorrista. Es posible acceder en coche.

La Fajana, La Palma

La piscina natural de La Fajana está ubicada en el municipio de Barlovento. Al igual que el Charco Azul, la Fajana ofrece servicios de aparcamiento y restaurantes. Es una charca ubicada a los pies del mar y separada por formaciones de rocas.

El Charco Azul, El Hierro

Es una de las zonas de baño naturales más conocidas de toda la isla. Para acceder a esta zona de baño hay que hacerlo por unas escaleras que te llevan hasta una cueva. La piscina se encuentra al otro lado. Las aguas son de color turquesa y se encuentra junto al valle del Golfo.

Charco de los Sagros, El Hierro

El charco de los sagros es el nombre que reciben un conjunto de piscinas naturales de agua transparente que se encuentran rodeadas de formaciones rocosas y acantilados. Este conjunto de piscinas se encuentran en el municipio de La Frontera.

Piscina natural la Hermigua, La Gomera

Esta zona de baño está ubicada en la Hermigua, al norte de la gomera. Hay dos piscinas con aguas transparentes. Su mayor atractivo son las grandes columnas que rodean a la piscina.

Piscina natural Charco del Conde, La Gomera

Esta piscina natural se encuentra en Valle Gran Rey. Es de fácil acceso y la zona cuenta con un trozo de arena en el que puedes dejar la toalla.

Piscinas naturales el Caletón, Tenerife

Las piscinas naturales de El Caletón se encuentran en el municipio de Garachico. El acceso es sencillo y cerca de la zona de agua hay un parking.

Piscina natural de Mesa del Mar, Tenerife

Esta piscina natural tiene su principal atractivo debido a su tamaño. Simula a las piscinas infinitas de las casas de lujo a orillas del mar. Se encuentra en la localidad de Mesa del Mar.

Aguas Verdes, Fuerteventura

La piscina natural Aguas verdes está muy próxima la Playa del Valle, cerca de la urbanización del mismo nombre. Su principal encanto se debe a la formación de rocas y acantilados que rodean la zona de baño.

Charco del Palo, Lanzarote

La piscina natural Charco del Palo está ubicada en el municipio del mismo nombre. El conocido como Charco del Palo es un conjunto de tres piscinas naturales de agua cristalina.

Los Charcones, Lanzarote

Los Charcones se encuentran en la localidad de Yaiza. Es un conjunto de charcos de agua que se diferencian por su profundidad y por la forma de acceso. Están rodeadas de rocas y el agua es transparente.

114 pantanos y ríos para bañarse en España

