Sabías Que...

Bienestar

¿Pican las medusas muertas? El peligro de pisarlas en la orilla de la playa

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Has estado en una playa y te ha dado miedo bañarte por ver medusas muertas en la orilla de la playa? Esta imagen es común de ver en las orillas de las aguas saladas más calientes de España y suele asustar a la mayoría de bañistas. Como norma general, se ha de evitar a toda costa el contacto con las medusas y seguir una serie de consejos para que no te piquen, porque, incluso cuando están muertas en la playa, el roce con alguno de sus tentáculos puede provocar una picadura.

Por ello, antes de ir a la playa es aconsejable saber qué hacer si te pica una medusa y cómo actuar correctamente para aliviar el dolor.

Por qué están las medusas en la orilla

Las medusas son pasivas, es decir, se dejan llevar por la corriente marina y no atacan a las personas. Sin embargo, el roce con sus tentáculos produce una picadura. Es por ello que es común ver a alguna medusa en la orilla de la playa, desplaza fruto de la marea. Una vez llegan allí mueren, pero el contacto con sus tentáculos sigue siendo peligroso.

Aún muertas las medusas y separados los tentáculos de su cuerpo pueden picar a los bañistas. Para tratar de paliar la presencia de estos animales marinos, se suelen instalar unas redes de contención para proteger a los bañistas.

¿Puedo bañarme si hay una red de contención de medusas?

Pese a que la intención de estas redes sea que no pasen las medusas hacia la costa, no hacen más que acrecentar el peligro. Las medusas son seres muy frágiles y las redes actúan como cuchillas, destrozando sus tentáculos en pequeños trozos. Estos pueden llegar a la orilla aun con el veneno y picar a los bañistas.

Por lo tanto, como norma general, la respuesta es no. Estas redes solo son útiles para contener medusas que sean prácticamente inofensivas y no venenosas.

¿Puede una picadura de medusa atravesar un traje de neopreno?

Los trajes de neopreno son una buena solución para que, al contactar con una medusa, esta no produzca una picadura. Mientras no toque la piel del bañista, la medusa no puede picar. No obstante, hay que tener cuidado con las zonas expuestas que no cubre el traje de neopreno, como las manos, pies y cara.

Si quieres leer más noticias como ¿Pican las medusas muertas? El peligro de pisarlas en la orilla de la playa, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.