Sabías Que...

Bienestar

Qué hacer si hay medusas en la playa, consejos para que no te piquen

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Llegas a una playa y está plagada de medusas? Si la bandera te avisa de que se han avistado ejemplares de medusas en el agua o ves alguna cabeza flotante en el mar, hay una serie de consejos que debes tener en cuenta. El objetivo es tomar precauciones y evitar las picaduras de los tentáculos. Aunque si has tenido la mala suerte de no darte cuenta y has rozado a alguna, aquí te explicamos qué hacer si te pica una medusa.



Recomendaciones para evitar la picadura

Si al llegar a una zona de baño te enteras de que hay medusas en el agua, lo mejor para evitar riesgos es evitar el baño. Esta es la manera más segura de evitar las picaduras. Aunque además, tener en cuenta estos otros consejos:

Seguir las recomendaciones de los socorristas y personal de seguridad de la playa

y personal de seguridad de la playa Tomar precauciones incluso si hay medusas en zonas alejadas de las zonas de baño , la acción de las olas rompe los tentáculos y los trozos flotantes de medusas están activos.

, la acción de las olas rompe los tentáculos y los trozos flotantes de medusas están activos. No pasear por la playa en la zona donde rompen las olas y pueden abundar fragmentos de medusa.

en la zona donde rompen las olas y pueden abundar fragmentos de medusa. En los días que aparecen las medusas evitar los juegos en la orilla de la playa .

. Avisar a otros bañistas que no las toquen, incluso si éstas parecen muertas o están fraccionadas.

Usar cremas solares que contribuyen a proteger la piel de la rozadura de los tentáculos . El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que es altamente recomendable usar este producto porque tiene una doble finalidad: Por un lado, ofrecer protección frente a rayos solares. Por otro, porque tiene “cierta capacidad para aislar la superficie corporal de sustancias como, por ejemplo, los tentáculos de las medusas”.

. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que es altamente recomendable usar este producto porque tiene una doble finalidad: Por un lado, ofrecer protección frente a rayos solares. Por otro, porque tiene “cierta capacidad para aislar la superficie corporal de sustancias como, por ejemplo, los tentáculos de las medusas”. Evitar el baño, incluso en la orilla o donde rompen las olas . El motivo es que hasta estas zonas pueden llegar fragmentos de tentáculos rotos que, al entrar en contacto con la piel, pican.

. El motivo es que hasta estas zonas pueden llegar fragmentos de tentáculos rotos que, al entrar en contacto con la piel, pican. No tocar las medusas, aunque estén muertas en la orilla . Estos animales pueden producir urticaria y picar de igualmente aun después de morir.

. Estos animales pueden producir urticaria y picar de igualmente aun después de morir. Por otra parte, las recomendaciones de las autoridades señalan que aquellas personas que permanezcan un tiempo prolongado en el agua usen prendas protectoras, tales como gafas, trajes de neopreno o licra que frenen la picadura.

Qué hacer si me meto al agua y veo medusas cerca

Situación distinta es aquella en la que de repente te metes al agua y ves un par de cabezas flotantes a tu alrededor. Ante estas situaciones, que no cunda el pánico. La clave es no ponerse nervioso y alejarse poco a poco del animal. Si realizas movimientos bruscos, puede que contribuyas a tener contacto con los tentáculos.

Hay que tener en cuenta que las medusas no atacan, sino que “pican” por el contacto de sus tentáculos con la piel. Esto quiere decir que si consigues alejarte de ellas sin que los tentáculos te rocen, no van a ir a por ti. Y te habrás librado de la picadura. De hecho, pueden apartarse con la mano, pero siempre desde la parte de la cabeza de la medusa y con prudencia. Esta es la parte donde menos concentración de células urticantes hay, pero, aun así, hay que hacerlo con precaución.

¿Puedo meterme al agua si hay medusas en la orilla?

No es lo más aconsejable. Puede que hasta la orilla de agua lleguen trozos o fragmentos de tentáculos de las medusas y te piquen.

Cómo saber si hay medusas en una playa

Hay muchos indicadores que te avisan de la presencia de estos animales. Por un lado, están los socorristas quienes pueden darte la voz de alarma. Por otro, hay banderas que avisa de su presencia. La bandera que se coloca en las playas que avisa de la presencia de medusas suele tener dibujado a este animal en el centro. El color y diseño puede variar en función de la localidad. Y, lo más evidente que puede confirmarte de su presencia son ellas mismas. Las cabezas flotando en el agua es la señal más inequívoca que puede alertarte.

Por qué hay tantas medusas

Las medusas son parte del hábitat natural. Y aunque puede que no sean de las mejores bienvenidas que pueden darte en las vacaciones, no atacan, así que solo tienes que tomar las precauciones necesarias para evitar la picadura, puesto que ellas no van a ir a por ti.

Cuando una playa tiene medusas, no suele hablarse de un par de ejemplares. Esto es consecuencia de que para poder reproducirse las medusas tienen que vivir juntas una parte de su ciclo de la vida. Además, suelen vivir en enjambres, lo que les asegura una buena defensa y ataque frente a otros animales. De media, según señala el Ministerio para la transformación ecológica y el reto demográfico, los enjambres pueden alcanzar grandes densidades, de “hasta más de 10 medusas grandes, de más de 15 centímetros de diámetro por metro cúbico”.

Puedes consultar más información sobre este ejemplar en la página sobre medusas del MITECO.

Si quieres leer más noticias como Qué hacer si hay medusas en la playa, consejos para que no te piquen, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.