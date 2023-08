Ocio - Tecnología

MedusApp, la aplicación que te dice si hay medusas en la playa

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si este verano vas a ir a la playa vas a necesitar la aplicación grtuita para móvil MedusApp, tu mejor aliada para saber si hay medusas en la playa. De esta manera, puedes tomar nota de algunos consejos para que no te piquen las medusas y prevenir posibles infecciones. Hay algunas, como las medusas huevo frito que no tienen poder urticante y otras, como la carabela portuguesa, que son de las más peligrosas que podemos encontrar en las costas españolas. Sea cual sea el tipo de medusa, está aplicación advierte en tiempo real a los bañistas de la cantidad de medusas avistadas en el último intervalo de tiempo que tú selecciones, ya sea en las últimas 24 horas o en las últimas semanas.

En esta otra información te contamos qué hacer si te pica una medusa. También debes tener cuidado con pisar las medusas muertas en la orilla de la playa y evitar que los niños las cojan con los cubos de agua.

Cómo funciona MedusApp

La aplicación MedusApp nació como un proyecto para los biólogos marinos para que pudieran enviarse información de las costas españolas donde hubiera medusas y preservar la especie. Con el tiempo, la app ha crecido hasta transformarse en un avisador para que los bañistas estén prevenidos y puedan disfrutar plenamente de la playa.

La app está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos Android como para iOS.

MedusApp cuenta con un mapa interactivo similar al de Google Maps en el que puedes consultar los avistamientos reportados por otros usuarios de la app.

Cómo avisar en la app si hay medusas en la playa

Si estás en la playa y ves una medusa en el agua o en la orilla puedes avisarlo al resto de usuarios desde la propia app. ¿Cómo? Muy sencillo.

Al abrir la app, primero necesitarás aceptar que la aplicación pueda acceder a tu ubicación actual para geolocalizarte en su mapa y que te envíe un aviso en el caso de que haya medusas en la playa.

A continuación, aparecerán varios símbolos en un menú. Debes pulsar en el de ‘Avistamientos’ para alertar al resto de usuarios de la presencia de medusas en la playa que estés. Cuánta más información precisa puedas dar, mejor para la comunidad que usa la aplicación. Si sabes de qué tipo de medusa se trata puedes seleccionar en un menú desplegable la especie de medusa o el objeto avistado, así cómo la cantidad de ejemplares vistos y el tamaño de ellos, aproximadamente.

Si es posible, es preferible que realices una foto para que la información sea aún más detallada. También puedes informar sin foto, por si las viste nadando o buceando sin cámara ni móvil encima.

Mapa de avistamientos

En este mapa interactivo podrás moverte y navegar libremente por él para observar información de los avistamientos reflejados en la app. Cada aviso tiene un icono diferente dependiendo de la medusa o el objeto que se ha reportado. En el caso de que sea una playa libre de medusas, también aparecerá un símbolo verde.

En el mapa podrás filtrar la búsqueda por fechas concretas y por especies de medusas. Si es una medusa que no tiene poder urticante, aparecerá con un símbolo de una medusa blanca; si es poco venenosa, de color amarillo; si es venenosa, de color naranja y si es altamente venenosa de color rojo.

Si ves el icono de la medusa en gris, es que se trata de un avistamiento no certificado. Bien porque no se puede garantizar que la especie retratada sea la que se indica, bien porque no se envió directamente (foto en directo y con las coordenadas GPS), sino a través de la galería y con indicación de ubicación manual.

