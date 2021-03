Sabías Que...

24 planes para hacer en Castilla-La Mancha

Si estás buscando nuevos planes e ideas originales para hacer en los días libres en tu comunidad, en este artículo te contamos los 24 mejores planes para hacer en Castilla-La Mancha. Aunque te adelantamos que si por algo se caracteriza el turismo en Castilla-La Mancha es por dos tipos de escapadas, la primera para ver y disfrutar de paisajes naturales de ensueño y la segunda para adentrarte en los pueblos de las diferentes localidades que te trasladen a otra época.

Toledo

Si nunca has visitado Toledo, te recomendamos que vayas a esta ciudad porque te enamorará. Su centro histórico atrae a gran cantidad de turistas por su belleza arquitectónica y por la cantidad de museos que puedes visitar, entre ellos, el de uno de sus pintores más reconocidos, El Greco.

Conocida como la ciudad de las tres culturas, por la confluencia de árabes, judíos y cristianos, las calles estrechas y empinadas de Toledo te sorprenderán. Desde los lugares más conocidos como la Plaza de Zocodover y su catedral hasta las calles más recónditas que te transportarán a otra época.

Además de la capital, en Toledo destacan otros parajes y entornos naturales que puedes visitar como los que te detallamos a continuación.

Barrancas de Burujón

A escasos 30 kilómetros del centro de Toledo, llegamos al paraje natural de las Barrancas de Burujón. Un lugar de anuncio que se llega a comparar con el Gran Cañón de Colorado por su parecido en cuanto a las formaciones de rocas de color rojizo. Las barrancas de Burujón son el sitio ideal si quieres disfrutar de un día de senderismo por la naturaleza. Existen diferentes rutas en función de la dificultad y la duración.

Puy de Fou

Puy de Fou es uno de los espectáculos de ocio más llamativos de Toledo. Se trata de una recreación histórica en la que podrás sumergirte en el pasado gracias a la puesta en escena y recreación del paisaje y personajes. Una de sus actuaciones estrella es el espectáculo nocturno ‘El sueño de Toledo’.

Molinos de Consuegra

Los Molinos de Consuegra son otra de las atracciones turísticas obligatorias de la provincia de Toledo. Se trata de un conjunto de doce molinos de viento ubicados en la parte superior del cerro que además puede considerarse un mirador puesto que al llegar junto a ellos podemos disfrutar de una panorámica espectacular. Cada molino tiene nombre propio y algunos recuerdan a capítulos de El Quijote.

Parque Nacional de Cabañeros

Es un entorno natural que se encuentra entre Ciudad Real y Toledo que destaca por la flora y la fauna. En concreto, en sus zonas podemos encontrar animales como el águila imperial. Aunque también encontramos ejemplares de jabalíes o zorros.

Guadalajara

En la provincia de Guadalajara destacan los siguientes destinos:

Sigüenza

Sigüenza es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Guadalajara. Ofrece un patrimonio arquitectónico muy bonito en el que sobre todo destaca su castillo y la Catedral de Santa María de Sigüenza. Además de los edificios y construcciones, Sigüenza es una localidad en la que es obligatorio parar a comer migas o sopa castellana.

Arquitectura negra

Si te gusta conocer diferentes lugares, Guadalajara destaca por rutas que visitan los diferentes pueblos de la arquitectura negra. Son localidades que parecen salidos de cuentos puesto que se caracterizan por una arquitectura de pizarra tanto en las viviendas como en otros elementos como puentes. Algunos de estas localidades son Campillo de Ranas o Valverde de los Arroyos. Desde este último además puedes subir al pico Ocejón.

Atienza

Esta localidad destaca por sus calles estrechas, grandes puertas e iglesias que te transportan a la edad media. Los atractivos de Atienza son principalmente el castillo del pueblo, las iglesias, la muralla y la conocida Plaza del Trigo.

Hayedo de la Tejera Negra

El Hayedo de la Tejera negra es un paisaje natural espectacular e ideal para disfrutar de un día de senderismo en familia o con amigos. Es un plan sorprendente para ir con niños y que disfruten de la naturaleza. Tanto en otoño como en primavera gracias a la cantidad de flora que hay en la zona, las vistas son espectaculares.

Las pozas del Aljibe

Como su nombre indica son un conjunto de pozas formadas pro diferentes cascadas. En verano son una zona ideal de baño, pero también se pueden visitar en invierno puesto que puedes hacer una ruta de senderismo por la zona y disfrutar de las vistas.

Alto Tajo

El alto tajo se distribuye entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Es una extensión muy grande y en función de la zona a la que decidas ir, tendrás diferentes opciones de actividades y visitas.

Barranco del Río Dulce

Las rutas para visitar el Barranco del Río Dulce son ideales para disfrutar de un día de buen tiempo rodeado de naturaleza. Existen diferentes rutas en función de los kilómetros que queráis hacer. Aunque independientemente de la que prefiráis, no podéis dejar de pasar por el Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente.

Brihuega

¿Has oído hablar de los campos de lavanda? Seguro que has visto las típicas fotos de gente posando en medio de un paisaje espectacular de lavanda. Pues este entorno se encuentra en Brihuega y estos campos uno de sus mayores atractivos turísticos. Aunque además de los campos de lavandas, Brihuega es un pueblo con una arquitectura muy bonita y en el que debes parar a comer.

Cuenca

La ciudad de cuenca es un visita obligada. Así que si nunca has visto las casas colgadas, ya tienes plan. La ciudad en sí tiene un gran atractivo turístico para visitarla además de muchos museos. Es Patrimonio de la Humanidad y a pesar de ser un lugar relativamente pequeño, ofrece grandes actividades y visitas turísticas. Aunque además de la ciudad de Cuenca, en esta provincia destacan los siguientes puntos turísticos:

Segóbriga

Es un yacimiento arqueológico romano muy bien conservado. Una vista que te dejará con la boca abierta y que te va a permitir contemplar tanto el acueducto, las termas, el teatro y la muralla entre otros.

Uclés

La localidad de Uclés se cuela en esta lista por su impresionante monasterio que es seña de identidad del pueblo. En el pasado fue utilizado como hospital de campaña y durante la Guerra Civil como cárcel, lo que le convierte en un lugar que encierra grandes historias.

Serranía de Cuenca

Es uno de los parques naturales de Castilla-La Mancha que merece la pena visitar. Se compone de miradores, pueblos que se intercalan por la ruta, cascadas y espacios protegidos. Entre los pueblos más destacados de la Serranía encontramos Cañamares y Beteta. En este último destaca la Hoz de Beteta que ofrece unas vistas espectaculares.

Las chorreras

Las Chorreras son un paisaje espectacular que se compone por un conjunto de pozas que caen en forma de cascada. Son piscinas naturales pequeñas en las que puedes disfrutar como si estuvieras en un jacuzzi. Lo más característico de este paisaje son sus aguas turquesas.

Ciudad Real

En Ciudad Real destacan los siguientes puntos turísticos:

Plaza Mayor de Almagro

La localidad de Almagro es uno de los puntos turísticos de Ciudad Real más atractivos. Una de sus principales atracciones es el Corral de Comedias que se conserva en perfecto estado. Destaca también la plaza mayor.

Tablas de Daimiel

El parque natural de las Tablas de Daimiel es un paraje espectacular que es además el hogar de muchas aves acuáticas. El parque ofrece visitas guiadas para que puedas adentrarte mejor en este paraje, disfrutar y descubrir a las aves que habitan en él y a entender cómo viven. Es un espacio que se ha creado a raíz del desbordamiento del Guadiana y del Cigüela.

Lagunas de Ruidera

Ruidera es un conjunto de lagunas y pozas ideales para ir a pasear y disfrutar de los paisajes. Se puede ir tanto en invierno a disfrutar del paraje natural o en verano y aprovechar para bañarte.

Es el parque natural de las Lagunas de Ruidera en el que podrás observar zonas de agua con un tono tan azul y cristalino que va a parecer que estás en el caribe. Encontramos zonas rocosas y zonas con arena para entrar en el agua como si fuera la playa. Puedes visitar las lagunas de Ruidera durante un día o puedes hacer acampada en alguno de los campings y albergues que hay en la zona y pasar unos días de desconexión total.

Albacete

Albacete esconde grandes tesoros naturales como los que te detallamos a continuación.

Nacimiento del Río Mundo

Si te gusta la naturaleza, no puedes dejar de visitar el Nacimiento del Río Mundo. Es uno de los entornos naturales de Albacete más espectaculares y está ubicado en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. Se trata de un paisaje en el que nos adentramos en un bosque y a medida que vamos avanzando descubrimos espectaculares cascadas y el nacimiento del río.

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar es el típico pueblo de cuento. Es una localidad muy bonita que culmina en un castillo. Está ubicado en una colina y se caracteriza por calles estrechas y una esencial medieval.

Ayna

Ayna es un pueblo de película, y nunca mejor dicho, puesto que en sus calles se grabó una de las películas más clásicas de España, ‘Amanece, que no es poco’. Se la conoce como la Suiza Manchega gracias a su casco urbano. La localidad tiene miradores desde lo que puedes contemplar el paisaje que rodea al pueblo.

