Recambios y Mantenimiento Ponte guantes y otros 6 consejos para poner las cadenas del coche con nieve

El temporal de nieve que ha asolado a España en los últimos días ha obligado a muchos a hacer uso de las cadenas de nieve. Sin embargo, en muchas ocasiones, ante la falta de uso, dichas cadenas pueden presentar un estado que no es el más óptimo para su uso porque nadie se acuerda de ellas hasta que la necesidad ahoga. Y cuando llega ese momento… ¿cómo poner las cadenas del coche? Hemos preguntado a diferentes expertos del automóvil y te ofrecen sus sabios consejos, como usar siempre guantes, para no lastimarte las manos a bajas temperaturas.

Cómo poner las cadenas del coche



Lo primero que hay hacer es comprobar que las cadenas que se tienen son las adecuadas al vehículo que se esté utilizando. Muchas veces, al adquirir un coche nuevo, normalmente se cogen las que se llevaban en el coche viejo y se meten en el maletero sin probar que son las adecuadas. Para ello, habrá que cotejar que las medidas de las ruedas coinciden con las de las cadenas.

Siempre con guantes



Del mismo modo, es esencial llevar en el coche unos guantes de trabajo. Es algo básico puesto que a la hora de poner las cadenas los guantes evitarán posibles cortes, heridas y congelaciones en las manos.

En condiciones adversas y fuera de la calzada



Siempre es conveniente realizar algún tipo de práctica, en condiciones adversas, con frío, lluvia, etc. Así, cuando llegue el momento de tener que colocar las cadenas en plena nevada, no será necesario buscar ningún manual, puesto que ya se dispondrá de práctica. Por otro lado, siempre se pondrán fuera de la calzada.

¿Dónde se colocan las cadenas de nieve?



Las cadenas y fundas textiles se colocarán siempre en las ruedas motrices, esto es: sobre las ruedas en las que el motor ejerce su fuerza. Por tanto en los vehículos con tracción trasera se deberán colocar en el eje posterior y los vehículos con propulsión delantera en el eje anterior.

Si el vehículo es de tracción total a las cuatro ruedas (4×4), lo ortodoxo es poner cadenas en las cuatro ruedas, ahora bien, si solo dispusiésemos de un juego, estas deberán colocarse siempre en el eje delantero, al ser las que más tracción pierden y además ser las encargadas de cambiar de dirección, por lo que siempre será más conveniente disponer en ella de la mayor adherencia posible.

Velocidad 40Km/h y sin maniobras bruscas



Una vez que se instalan las cadenas, se tendrá que circular a una velocidad máxima de 40Km/h. No se tiene que sobrepasar, aunque se piense que la adherencia de la cadena sea óptima, ya que, a medida que se aumenta la velocidad, el agarre disminuye. Del mismo modo, las maniobras no tendrán que ser brucas.

Quitarlas cuando ya no sean necesarias



Por otro lado, las cadenas tendrán que ser retiradas en cuanto la capa de nieve o hielo haya desparecido del asfalto. De este modo, ni los neumáticos ni las cadenas sufrirán daños.

Limpiar con agua



A la hora de limpiar las cadenas, se tendrá que hacer con agua, con el fin de eliminar los restos de tierra y sal. Por último, antes de guardarlas en su envase hay que cerciorarse que están secas. De esta forma, se evitará su deterioro por un mal almacenaje y estarán listas para volver a utilizarlas.

Paco Costas enseña cómo poner unas cadenas al coche ante un temporal de nieve

Paco Costas, director de la Escuela CEA de Conducción, explica en este video a todos los automovilistas cómo pueden aprender de manera sencilla y práctica a circular por vías con nieve o hielo, así como poner unas cadenas al coche. El frío, el hielo y la nieve son potentes enemigos de la conducción y más cuando no se saben dominar. En ocasiones, las condiciones climatológicas obligan al conductor a tomar decisiones sobre cómo poner unas cadenas y saber cómo hacerlo.

Instrucciones de uso



Los pasos a seguir para montar unas cadenas convencionales son muy pocos. El automovilista debe extender la cadena por la parte trasera del neumático, agarrarla y subirla a la rueda por su interior. Una vez encima del neumático, el conductor debe engancharla y tensarla. Se puede poner en marcha pero desde CEA recomendamos parar y comprobar las holguras o si se ha soltado un enganche, tensándolos en caso necesario. Además, es importante recordar que siempre hay que quitar las cadenas cuando el asfalto esté seco. Para un buen mantenimiento, después de usar las cadenas, CEA recomienda lavarlas con agua caliente, dejarlas secar y guardarlas en su funda correctamente, preparadas para un nuevo uso.

Y aquí hay otro video explicativo de cómo poner unas cadenas del RACE:



Practicar antes a poner las cadenas

Es recomendable que los conductores prueben la colocación de las cadenas antes de circular, para que cuando deba colocarlas no tenga problemas, que en épocas de invierno o en zonas de mucha nieve se lleven en el maletero del vehículo, que el automovilista se proteja ante el frío y se coloque guantes, e incluso que lleve un soporte para poder arrodillarse en el suelo nevado y no mojarse al colocar las cadenas.

Mejores cadenas de nieve

Las cadenas de nieve o las cadenas de nieve textil puedes encontrarlas en muchos supermercados como Carrefour, Alcampo o en tiendas especializadas como Norauto o Feu Vert o Tiendas Aurgi, incluso también las puedes comprar online con los mejores precios.

Existen muchas marcas y tipos de cadenas para nieve y hielo en el mercado y precios muy variados, no siendo en general cómodas de montar, sobre todo el gancho interior cuando las condiciones climáticas son adversas, temperaturas bajo cero, ventiscas, hielo, etc.

CEA recomienda no sólo el uso de cadenas, sino también informarse de la instalación de neumáticos de invierno, en su taller habitual o más cercano, durante la época invernal por ser esta una de las opciones más seguras y confortables.

10 consejos para conducir con climatología adversa

La lluvia, el hielo, la nieve o la niebla son siempre factores de riesgo para la conducción que pueden provocar la pérdida de control del vehículo, falta de adherencia o fatiga extrema.

Antes de emprender cualquier desplazamiento por carretera hay que preparar el vehículo

1. Compruebe los niveles de líquidos, estado de frenos y dirección, lámparas y faros, batería y el dibujo de los neumáticos. Revise las escobillas, ya que en caso de nieve, hielo o lluvia sufrirá el efecto “spray” del resto de los vehículos, los neumáticos del coche de delante le salpicará agua a su parabrisas.

2. No olvide las cadenas o los neumáticos de invierno si va a circular por zonas con riesgo de nieve, así como los triángulos de emergencia, los chalecos de emergencia, herramientas, una manta o fusibles de repuesto.

Programación del viaje

3. Organice el desplazamiento con antelación y estudie el trayecto. Infórmese en Internet, teletexto o el teléfono de la DGT (011). Lleve el teléfono de su asistencia (RACE 902 404545). Compruebe también la meteorología.

4. No se ponga horas de llegada, ni intente recuperar el tiempo tras un atasco: cuando pensamos que la circulación se restablece, pueden aparecer de nuevo las retenciones, aumentando el riesgo de accidente si el pavimento está deslizante.

Consejos de conducción cuando estamos en ruta

5. No inicie un viaje tras la jornada laboral, ni conduzca de forma continuada durante mucho tiempo. Descanse frecuentemente e ingiera refrescos, ya que la conducción invernal aumenta la fatiga y reduce su capacidad de conducción.

6. Nunca beba alcohol si va a conducir, respete las normas y haga utilizar los sistemas de retención para todos los ocupantes.

7. Mantenga siempre la distancia de seguridad, sobre todo en caso de lluvia, niebla, hielo o nieve, y prevea situaciones de peligro con tiempo suficiente, indicando de la situación al resto de los conductores.

8. En caso de observar o sufrir un accidente, recuerde la conducta PAS: prevenir nuevos riesgo, avisar a las emergencias y socorrer a los heridos en los casos de extrema gravedad. Manténgase en una zona segura mientras espera.

9. Si se aparca en una zona con riesgo de heladas, prevea la congelación de las pastillas de freno. Además, tenga en cuenta levantar los limpiaparabrisas, ya que el peso de la nieve puede romper los ejes.

10. Si se ve inmovilizado por una nevada, deje vía libre a las quitanieves, apague el motor y no abandone el vehículo si no hay un refugio cerca. Tenga siempre combustible suficiente para usar la calefacción en caso de emergencia.

Cómo circular con climatología adversa



Informarse de las condiciones meteorológicas y de la situación de la ruta elegida, para valorar evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos por carretera en las zonas afectadas por nieve.

Los neumáticos de invierno sustituyen a las cadenas y representan la mejor opción con cualquier tipo de climatología en invierno, ofreciendo sus prestaciones óptimas cuando la temperatura es inferior a 7 grados.

Cuando el viento sopla fuerte, se debe aminorar la velocidad del vehículo, respetar la distancia de frenado, mantener elevado número de revoluciones y sujetar con firmeza el volante.

Utilizar correctamente el alumbrado. Si la lluvia, la niebla o la nieve reducen la visibilidad, es imprescindible encender el alumbrado de cruce y el específico de niebla.

Y no olvide que:

– La nieve y hielo son responsables del 3,1% de accidentes.

– Siete de cada diez accidentes con mal tiempo tienen lugar con lluvia.

– La niebla conlleva el 3,4% de los accidentes con mala climatología.

– El 4,5% de los accidentes por mala meteorología se atribuyen al viento.

