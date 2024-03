Ocio - Tecnología

¿Por qué no carga Instagram? Cómo saber si se ha caído

Vas a entrar a Instagram y no carga la aplicación. Quizás sea un fallo puntual por la conexión a internet. Sales de la aplicación y vuelves a entrar, esta vez con los datos móviles. ¿Sigue sin cargar la red social? Si sigues intentándolo durante un tiempo y eres incapaz de recargar Instagram, es posible que se deba a una caída generalizada de la red social propiedad de Facebook.

Antes de alarmarte y pensar que te han hackeado la cuenta de Instagram, puedes realizar una serie de comprobaciones para ver si es un fallo general que afecta a más usuarios o si es un problema solo de tu cuenta.

Por qué no funciona Instagram

La red social Instagram suele sufrir errores de acceso generalizados de forma continua. Por lo tanto, no te alarmes si no te deja entrar a Instagram o no puedes actualizar las publicaciones, lo más habitual es que sea un error de la plataforma.

Otro de los motivos más comunes y que tiene una solución muy sencilla es que Instagram no funcione por problemas de conexión. Es posible que en ese instante la conexión de tu Wifi sea inestable. En ese caso prueba si con los datos móviles puedes recargar Instagram. En el caso de que sigas sin poder actualizar la red social, también puede ser que sea problema de la cobertura.

Si sigues sin poder entrar a Instagram, haz esta última comprobación: revisa si hay alguna actualización. Es posible que lleves mucho sin actualizar la app de Instagram y ya no te deje acceder a tu cuenta porque tienes instalada una versión obsoleta. Para saber si se trata de un error de versión, también puedes comprobar si puedes iniciar sesión desde la versión web de la red social.

Cómo saber si se ha caído Instagram

Además de realizar las comprobaciones que acabamos de mencionar, también puedes saber si Instagram de forma general con los siguientes métodos.

Para saber si una red social tan grande como Instagram se ha caído, puedes acudir a otra red social grande como Twitter o X. Muchos usuarios de Instagram acuden a esta otra plataforma para quejarse porque Instagram no funciona o para verificar que otros usuarios también sufren el mismo error. Basta con que escribas la palabra ‘Instagram’ en el buscador de Twitter y eches un vistazo a los post más recientes de los usuarios de esta red social para ver si tampoco pueden acceder a Instagram.

Pregunta a amigos o familiares

Si tienes un grupo de WhatsApp con tus amigos, familia, compañeros de clase o trabajo, pregunta si ellos pueden entrar a Instagram con normalidad. Si a la mayoría les funciona, es posible que el error sea de tu cuenta personal. También se puede dar el caso que en ese momento les funcione a todos Instagram, pero pasado un rato pueden sufrir el mismo error que tú.

Downdetector

Downdetector es una web que mide la cantidad de problemas que los usuarios de Instagram reportan. Podrás observar una gráfica en la que, si aparece un pico muy alto, es que se trata de una caída generalizada.

Down for Everyone or Just Me

Al igual que la anterior web, en ‘Down for Everyone or Just Me‘ podrás consultar exactamente lo que dice el nombre de la web, si se ha caído a todos o solo a mí. Una vez dentro tendrás que elegir si el tipo de error es debido a que no puedes entrar a la cuenta, si no puedes abrir la app, si funciona muy lenta o si has recibido algún mensaje de error.

Si bajas un poco más, podrás ver la gráfica con el número y el tipo de errores reportados por los usuarios y en la zona geográfica que suceden.

Consulta el estado de tu cuenta de Instagram

En el caso de que no haya sido una caída generalizada y seas a la única persona del mundo que no le funciona Instagram, no dudes en contactar con Instagram.

Es posible que no puedas acceder a la cuenta porque hayas publicado algo que infringe las normas comunitarias de la plataforma. Para saber si este es el motivo de la restricción de acceso a Instagram, haz clic en las tres rayas de tu perfil, accede a ‘Configuración’ y pincha en el apartado ‘Estado de la cuenta’. De esta forma podrás saber si tienes algún tipo de restricción.

