¿Por qué no funciona el aire acondicionado del coche? Motivos y soluciones

NOTICIA de de Cristian Pinto

El aire acondicionado del coche es el mejor aliado para combatir el calor en el verano y que conducir no sea un infierno. ¿Has intentado girar la ruleta del aire del coche al máximo y ni aun así sale aire frío? Es probable que necesites realizar una recarga del aire acondicionado del coche o que tengas una fuga en el circuito por el que fluye el gas refrigerante. Son muchos los motivos por los que puede dejar de salir aire fresco del coche, por ello, es importante tener en cuenta algunos consejos para usar bien el aire acondicionado del coche.

Como en cualquier otro componente del coche, un correcto mantenimiento ayuda a que todas las piezas del sistema de refrigeración funcionen de una manera óptima. En esta información puedes consultar los motivos más comunes por los que el aire acondicionado del coche presenta problemas de enfriamiento y sus soluciones.

Fuga de gas, la principal causa

Seguro que te ha pasado que acabas de realizar una recarga del aire acondicionado en el taller y aun así sigue sin salir aire frío de los conductos de ventilación. El motivo más común es que haya una fuga en el circuito de refrigeración. ¿A qué se puede deber esto?

Canalizaciones del circuito agrietadas

El radiador del evaporizador puede presentar defectos

Revisa el filtro del aire, puede estar muy sucio

Fallo en el compresor

Si existe alguno de estos problemas, no te molestes en realizar una carga de aire acondicionado porque será tirar el dinero. Ves primero a un taller para que hagan un chequeo del circuito de aire y, en caso de que haya fuga, lo solucionen.

También existen productos en Amazon que son especiales para solucionar los escapes de gas del circuito de aire acondicionado, por ejemplo, el Tapafugas Wynn’s o este otro tapafugas del radiador.

Cómo evitar fugas

Para que no se produzcan las fugas en el conducto de ventilación del coche es importante realizar un correcto mantenimiento, no solo en verano. En la época invernal, es recomendable encender el aire acondicionado una vez por semana para que el filtro del aire no se atasque.

También, por muchas ganas que tengas de que el coche se enfríe rápidamente, no enciendas al máximo el aire acondicionado nada más arrancar el coche. Hazlo unos minutos después de que el coche esté en marca para no forzar los componentes del aire acondicionado.

Haz una recarga de gas

Cuando estés seguro de que tu coche no presenta fugas, realiza una recarga del aire acondicionado. En la información enlazada puedes consultar cada cuánto hay que hacerla y el precio.

La recarga de aire acondicionado consiste en conectar una máquina depresora a través de una válvula que hay en el coche. Dependiendo del coche, se podrá almacenar más o menos kilogramos de gas en el circuito.

Suciedad en el filtro del aire y el ventilador

Si el filtro del aire (también llamado filtro del polen) tiene suciedad acumulada y está atascado, no se producirá una correcta refrigeración. Además, es probable que por esto el aire acondicionado del coche huela mal. La acumulación de suciedad en el ventilador interior tapona las rendijas del sistema de refrigeración y también es motivo de un mal olor en el habitáculo.

Cómo limpiar el aire acondicionado

Para evitar que se produzcan malos olores al activar el aire acondicionado, es recomendable cambiar el filtro del aire cada 20.000 kilómetros o una vez al año. Si eres un poco manitas, puedes cambiar tú mismo el filtro en tu casa. El precio del filtro oscila entre los 8 y 30 euros, dependiendo del modelo de coche.

Si consideras que puedes limpiar el aire acondicionado tú mismo, puedes hacerlo de manera casera de dos formas: aplicando un spray al conducto de ventilación, desde dentro del coche y con el aire acondicionado activado o echando una espuma especial en el filtro del polen. En esta guía comparativa puedes consultar cuál es el mejor espray limpiador de aire acondicionado para el coche que puedes comprar en Amazon.

Otros motivos por los que el aire acondicionado no enfría

Si has realizado todas las comprobaciones pertinentes, recargado el gas del aire y, aun así, el coche no se enfría, es probable que se deba a estas otras causas:

Algún fusible del coche puede estar fundido

Los motores del sistema de ventilación están estropeados y no expulsan el aire frío

El motor eléctrico está fallando y mezcla el aire frío y caliente en los coches que tienen climatizador

